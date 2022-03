Potsdam

Säen und ernten. So einfach könnte es sein, das Leben als Landwirt im Potsdamer Norden. Einmal im Jahr würden Stephan Otten und sein Team Getreide, Raps und Mais ausbringen, regelmäßig Dünger und Pflanzenschutz aufs Feld fahren, alle paar Wochen die Wiesen mähen und die Rinder umtreiben, im Sommer den Mähdrescher und im Herbst den Maishäcksler aus der Scheune holen. Doch was für viele Bauern im Land Alltag ist, gerät für den Chef des größten landwirtschaftlichen Betriebs auf dem Gebiet der Landeshauptstadt zunehmend in den Hintergrund. Denn Stephan Otten kämpft um Land und den perfekten Plan B, erfindet die Zukunft der Agro Uetz-Bornim mal wieder neu.

Sein Glück: Der 47-Jährige kennt sich aus mit Herausforderungen. Als er 1998 als Erntehelfer aus Rees am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen) nach Uetz kam, kurz darauf die Leitung der Agro Oetz-Bornim übernahm, gehörten zum Hof gerade mal fünf Hektar Eigentum und eine Handvoll veralteter Maschinen. Gekauft hatte die ehemalige LPG ein paar Jahre nach der Wende ein Agrarunternehmer aus seiner Heimat, Auftrag an Otten: „Mach den Laden zukunftsfähig!“

In Potsdams Norden rollen modernste landwirtschaftliche Maschinen

Also packte der frisch studierte Agraringenieur an und baute aus, schmiedete einen neuen Anbauplan, gründete für die Rinderhaltung die Potsdam-Biohof-Gesellschaft, stellte ein und wenn nötig wieder um. Heute verwaltet er einen Betrieb mit 13 Mitarbeitern, 1000 Hektar Acker- und 500 Hektar Grünland, schickt sein Team mit den modernsten Maschinen aufs Feld, die die Agrarwirtschaft 2022 zu bieten hat. Man könnte meinen, er hat’s geschafft. „Doch das hat man als Landwirt nie“, sagt er, „schon gar nicht hier.“

Stephan Otten leitet seit Ende der 1990er-Jahren die Agro Uetz-Bornim GmbH. Quelle: Julius Frick

Otten sitzt in Uetz an seinem Schreibtisch im ersten Stock eines schlichten Betonbaus. Im Hof stehen Trecker, Anhänger und Maschinen, in der Werkstatt schrauben Mitarbeiter an einem Schlepper, im Aufenthaltsraum wird das mitgebrachte Mittagessen ausgepackt. Bauernhof-Romantik mit Strohballen in der Scheune, Kühe im Stall und einer Bäuerin, die für alle Kartoffeln, Fleisch und Soße kocht, sucht man hier vergeblich. Otten, verheiratet, zwei Kinder, Einfamilienhaus in Potsdam-Bornim, steuert den Betrieb aus einer Unternehmenszentrale. Seine aktuell größte Herausforderung: der Kampf um 25 Hektar Premium-Ackerland und die Frage – klagen, ja oder nein?

Der Kampf gegen die geplante A10-Tank- und Rastanlage „Havelseen“

Der Landesbetrieb Straßenwesen will auf seinem Land an der A10 die Tank- und Rastanlage „Havelseen“ errichten, das Planfeststellungsverfahren läuft bereits, der Widerstand aus den nördlichen Potsdamer Ortsteilen ist erbittert. Verkauft die Agro Uetz nicht freiwillig, droht die Enteignung. Der Preis: ein Bruchteil dessen, was die Flächen für das Unternehmen wert sind. Mit 50 Bodenpunkten – im Schnitt liegt die Qualität seiner Flächen bei 38 – „ist das unser mit Abstand bestes Ackerland“, sagt Otten. Einfach aufgeben, „keine Option.“

Doch die Eingabe, die er im aktuellen Planfeststellungsverfahren gemacht hat, wird kaum Aussicht auf Erfolg haben, fürchtet Otten. „Dann bleibt uns nur der Weg zum Anwalt“, sagt er, „und der wird vermutlich teuer. Trotzdem…“ Der 47-Jährige zögert einen Moment. „…ich denke, wir werden es machen.“ So einfach bringt auch eine Landesbehörde einen Bauern nicht um sein Land.

Potsdam wächst, der Druck auf die Bauern auch

Für Otten ist der Kampf um Land längst Teil des Alltags geworden. Potsdam wächst, der Druck auf die freien Ackerflächen ist groß, das von ihm bewirtschaftete Land begehrt. Auch in Golm wird er im Zuge der Erweiterung des Wissenschaftsparks auf 40 Hektar Acker verzichten müssen, der Ausbau des Gewerbegebietes Friedrichspark wird den Betrieb treffen, „dann ist irgendwann noch der Bau eines Wertstoffhofes geplant“, sagt Otten, „auch ein Umspannwerk ist im Gespräch.“ Wie der Betrieb in 30 Jahren aussehen wird? Der Landwirt zuckt mit den Achseln. „Schwer zu sagen.“ Anders auf jeden Fall. „Vielfältiger und extensiver“, meint Otten. Womöglich kleiner. „Getreide, Mais und Rinder allein werden uns dann auf jeden Fall nicht mehr tragen.“

Modernste Schlepper – Alltag auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Stephan Otten in Potsdams Norden. Quelle: Julius Frick

Den Anfang hat er inzwischen selbst gemacht. Hitze und Trockenheit machen den Ackerbau auf den leichten Böden immer schwieriger und den Ertrag unberechenbar, also suchte Otten nach Einnahmequellen, die verlässlich sind. Zum Beispiel Sonnenenergie. 70 bis 80 Hektar seines Landes will er an die EnBW für die Errichtung eines Solarparks verpachten, Laufzeit 30 Jahre, Einnahmen konstant. Auf anderen Flächen will er selbst Solaranlagen errichten, den Betrieb so auf mehrere Standbeine stellen. Die Kritik an der Energieerzeugung auf Ackerflächen nimmt er hin und verweist auf den politischen Willen. Die Umwandlung bewirtschafteter Flächen zu Brachland, alternative Energieerzeugung, Extensivierung, „das ist das, was man von uns Landwirten erwartet“, sagt er. „Also reagieren wir.“

Potsdam will aus Äckern wieder Moore machen

Einige seiner Flächen sollen nach dem Willen der Stadt Potsdam auch wieder zu Moor werden, Kohlendioxid binden, ihren Teil zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen. Im Rathaus stellt man sich vor, dass die Flächen mit speziellen Maschinen weiter bewirtschaftet werden können, Otten hält wenig davon. Er verfolgt für die neuen Potsdamer Moore eine andere Vision: „Warum nicht auch auf diesen Flächen noch Solaranlagen aufstellen?“

So oder so: Die Agro Uetz-Bornim wird sich verändern. „Und Fakt ist“, sagt Otten, „wir werden auf unseren Flächen in Zukunft weniger Lebensmittel erzeugen.“ Ob er das gut oder schlecht findet? Der 47-Jährige zuckt mit den Achseln. Nach mehr als 25 Jahren als Landwirt ist Otten mehr Pragmatiker denn Idealist. „Die Ansprüche an Landwirtschaft verändern sich eben.“ Und da auf den Brandenburger Böden der ganz große Ertrag ohnehin nicht zu erzielen ist, immer mehr Flächen immer weniger abwerfen, „ist für uns der Schritt zum extensiveren Wirtschaften deutlich leichter.“

Potsdams Norden ein Eldorado für Spaziergänger – zum Ärger der Bauern

Und doch gibt es etwas, das den Chef der Agro Uetz-Bornim auch nach mehr als 20 Jahren als Potsdamer Stadtbauer noch aufregt, das ihn heute mehr denn je aufregt. „Die Rücksichtslosigkeit“, sagt er, „die wird immer schlimmer.“ Mit ihren Hunden trampelten Spaziergänger die jungen Pflänzchen des Wintergetreides kaputt, ließen die Vierbeiner auch in der Brut- und Setzzeit frei laufen, „die Hunde scheißen uns Wiesen und Felder zu“. Dass der Kot dann im Kuhfutter landet, den Rindern echten Schaden zufügen kann, „das interessiert offenbar niemanden“.

Hinzu kommen Misstrauen, Argwohn und Unwissenheit, konkret etwa ein halbes Dutzend Anzeigen im Jahr, „weil uns irgendwer mit der Pflanzenspritze auf dem Feld gesehen hat und meint, das sei illegal“. Auf den Rinderweiden versuchten die Leute Selfies mit Mutterkühen zu machen. „Brandgefährlich“, sagt Otten. Und nein, er wolle nicht jammen, liebe seinen Job nach wie vor, habe den Weg nach Uetz nie bereut. Doch manchmal würde auch er gerne einfach nur säen und ernten.

Von Anna Sprockhoff