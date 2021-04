Potsdams Linke wollen über eine Stadtverordneteninitiative eine Debatte über die Verankerung von Wohnen als Grundrecht in das Grundgesetz und in die Landesverfassung anfachen. Dabei setzen sie besonders auf den Oberbürgermeister und die in Potsdam nominierten Direkt-Kandidierenden für den Bundestag.