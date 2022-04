Potsdams Linke wollen mehr Tempo bei der Plenarsaal-Debatte

Potsdam

Die Diskussion um den Standort eines neuen Plenarsaals für die Stadtverordneten reißt nicht ab – die Linken-Fraktion fordert nun mehr Tempo. Zudem hinterfragt der Linken-Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg die Platzierung des Plenarsaals in einem „Haus der Demokratie“ auf dem ehemaligen Grundstück des Garnisonkirchenschiffs – ein Plan, den Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) propagiert und der von der SPD und den Grünen unterstützt wird. Heißt: Bei dieser Frage tut sich ein Riss auf in der Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linken.

In einem Antrag für die Stadtverordnetenversammlung im Mai fordern die Linken, dass die „Diskussion über die grundsätzlichen Anforderungen“ für den Bau eines Plenarsaals noch vor der Ausschreibung der Machbarkeitsstudie zum „Forum der Demokratie“ samt „Haus der Demokratie“ geführt werden soll. Die Erstellung der Studie wird eine halbe Million Euro kosten; sie soll europaweit ausgeschrieben werden. Doch wann erste Ergebnisse der Studie vorliegen, ist unklar. Bis dahin würde wertvolle Zeit bei der Suche nach einem Plenarsaal-Standort verstreichen – dies versuche man mit der Beschleunigung der Abläufe zu verhindern, argumentiert die Fraktion.

Potsdams Linke sieht „Dringlichkeit“

Konkret bedeutet das: Laut Linken-Antrag soll „unverzüglich“ die geplante Plenarsaal-Arbeitsgruppe unter Leitung des Stadtverordnetenvorsitzenden Pete Heuer (SPD) gebildet und einberufen werden. „Ziel ist es, erste Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe in den Auftrag für die Machbarkeitsstudie einfließen zu lassen“, erklärt Scharfenberg, der den Antrag seiner Fraktion formuliert hat. „Angesichts der Dringlichkeit für den Bau eines neuen Plenarsaals und der Unwägbarkeiten, die sich mit dem Haus der Demokratie verbinden, sollten die grundsätzlichen Voraussetzungen für den neuen und dauerhaften Tagungsort der Stadtverordnetenversammlung zeitnah geführt werden.“

Die Stadtverordneten tagen derzeit in der MBS-Arena am Luftschiffhafen. Quelle: Peter Degener

Seit Jahren befinden sich die Stadtverordneten auf Wanderschaft mit wechselnden Sitzungsorten. Seit Beginn der Pandemie tagen sie in der MBS-Arena. Ursprünglich war der Bau eines neuen Plenarsaals auf dem Gelände der Stadtverwaltung an der Friedrich-Ebert-Straße geplant – doch dann präsentierte Oberbürgermeister Schubert die Idee eines „Hauses der Demokratie“. Nach wie vor aber besteht die jedoch Absicht, den Campus in der Friedrich-Ebert-Straße „als das repräsentative und kommunikative Zentrum der Stadtverwaltung“ zu entwickeln, wie es in einem Grundsatzbeschluss der Stadtverordneten heißt.

Potsdams Plenarsaal – kein „Vehikel“

Für Scharfenberg ist dies ein Grund mehr, den Rathaus-Campus als Plenarsaal-Standort nicht gänzlich aus dem Rennen zu nehmen. Zudem bezweifelt er, „ob ein eingeklemmter Plenarsaal im Schatten des Garnisonkirchturms anstelle des früheren Kirchenschiffs tatsächlich der naheliegende und beste Weg ist, um endlich eine dauerhafte Bleibe für die Stadtverordnetenversammlung zu finden.“ Diese dürfe nicht „zum Vehikel für die vage Vision von einem ,Haus der Demokratie’ gemacht werden“.

Scharfenberg: „Die Diskussion über den Plenarsaal muss jetzt geführt werden – und nicht erst, wenn irgendwann das Ergebnis einer teuren und zeitaufwendigen Machbarkeitsstudie vorliegt.“

