Schlaatz

Die Zeit, eine Ersatzfläche für den Schlaatzer Integrationsgarten zu finden, wird knapp. Die Linksfraktion in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung (SVV) möchte jetzt Planungssicherheit für den traditionsreichen Garten schaffen.

In einem Antrag für die kommende SVV am 3. März fordert die Fraktion, „die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der traditionsreiche Integrationsgarten im Wohngebiet Schlaatz lückenlos erhalten bleibt“. Der Garten sei „lebendiges Symbol für das friedliche Zusammenleben mit Migrantinnen und Migranten“, heißt es in dem Antrag. Die Entwicklung des Sportforums müsse mit dem Erhalt des Integrationsgartens ohne Unterbrechungen verbunden werden, fordert die Linke.

Im Herbst soll die Fläche geräumt werden

Am Ende des Sommers muss das etwa 3500 Quadratmeter große Areal hinter der Weidenhof-Grundschule und der Gesamtschule Am Schilfhof geräumt werden. Eine Ausweichfläche für das Gartenprojekt soll es den Beteuerungen der Stadt zufolge geben – wann, ist bislang jedoch unklar. Der Integrationsgarten soll dem Neubau des Sportforums Schlaatz weichen.

An dem Standort soll bis 2024 das Sportforum Schlaatz mit einer großen Sporthalle und mehreren Sportplätze im Außenbereich entstehen. Drei Vereine und der Schulsport sollen eine moderne neue Heimat bekommen. Die Stadt investiert hier rund zwölf Millionen Euro.

