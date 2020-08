Innenstadt

Reisen in Corona-Zeiten ist ja etwas, was man sich zweimal überlegt. Wie wäre es also mit einem Städtetrip der etwas anderen Art – einer Zeitreise ins Potsdam des Jahres 1850? Reisekosten: null. Für den Abstecher ins 19. Jahrhundert braucht man nur eine Internetverbindung. In einem digitalen Panorama-Rundgang hat die BI Mitteschön die ehemaligen Altstadt-Karrees zwischen Stadtschloss, Nikolaikirche und Wilhelmplatz (Platz der Einheit) wiedererstehen lassen. Per Computermaus kann der staunende Zeitreisende die alten Straßenzüge virtuell durchstreifen, immer wieder um neue Häuserecken biegen und unter einem blitzblauen Sommerhimmel die oft farbenfrohen, äußerst detailgenauen Fassaden bewundern.

Probenhaus als Fingerübung

Aber Achtung: Der Wiedererkennungswert ist denkbar gering. Nur ein Beispiel: Dort, wo heute der Verkehr auf der Straße am Kanal vor der Stadt- und Landesbibliothek dahinrollt, verlief einst der ganz reale Stadtkanal. Über den Wasserlauf führte eine Brücke. Geradeaus in südlicher Richtung ging es über die Hohewegstraße (heute: Friedrich-Ebert-Straße) vorbei am Marstall (heute: Filmmuseum; im Jahr 1927 beherbergte es das Garnisonmuseum) und dann weiter zum Stadtschloss, dem heutigen Sitz des Landtags.

Der Flaneur von anno 1850 kam unter anderem am Probenhaus vorbei – dieses beherbergte nicht etwa die Probenräume für den örtlichen Gesangsverein, wie der Name vermuten lässt. Das schmucke Gebäude war nichts anderes als die architektonische Fingerübung für das Neue Palais nach der Fassade des „Trippenhauses“ in Amsterdam. Heute befindet sich hier teils die Stadt- und Landesbibliothek, teils eine Freifläche, die in den kommenden Jahren von der Pro Potsdam im Rahmen des neuen Karrees Block IV bebaut werden soll.

Historischer Blick auf das eines der Achtecken-Häuser. Quelle: Privat

Logenlage am Stadtschloss

Weiter geht es auf der virtuellen Tour vorbei am Achteckenhaus-Ensemble in der Schwertfegerstraße und am Plögerschen Gasthof, der vis-à-vis vom Stadtschloss einst ein überaus beliebtes Postkartenmotiv abgab und zu diesem Zeitpunkt Sitz der Stadtkommandantur.

Zeitplanfür das neue Quartier (Block III): Die archäologischen Grabungen werden im August abgeschlossen sein. Baubeginn für die Baugrube durch die Bauherren ist für den Herbst dieses Jahres vorgesehen, so Stadtsprecherin Christine Homann. Die tatsächliche Bauzeit ist dann abhängig vom jeweiligen Los – da diese sehr unterschiedliche Bauvolumina haben und auch Fassadenarbeiten unterschiedlich aufwändig sind. 2023 werden die ersten Gebäude fertiggestellt sein.

Der alte Kiez in Logenlage direkt am Stadtschloss fiel den Bomben oder zu DDR-Zeiten der Abrissbirne zum Opfer; der Plögersche Gasthof wurde erst 1958 als „Verkehrshindernis“ gesprengt. Auf dem Areal errichtete man in den 1970er-Jahren das „Institut für Lehrerbildung“, das spätere Fachhochschul-Gebäude, das seinerseits 2018 abgerissen wurde. Ab diesem Herbst geht es auf der Fläche mit dem Bau des ersten neuen Karrees (Block III) los, in der Folge ist dann Block IV dran.

Kein Schickimicki-Kiez

Aber wie hat man sich das Leben in dem versunkenen Quartier vorzustellen? War es das exklusive Mini-Monaco von Potsdam? Das Promi-Viertel der Schönen und Reichen, die hier die Nachbarschaft des royalen Hofes suchten? Keineswegs, sagt der Potsdamer Historiker und Stadtkanalverein-Vorsitzende Willo Göpel, der in der Stadt- und Landesbibliothek die Adressbücher von 1882 und 1927 mit den Namen der Eigentümer und Hausbewohner – für die Schloßstraße, Hohewegstraße, Schwertfegerstraße und die Straße Am Kanal – durchgesehen hat. Besonders auffällig: der bunte Bewohnermix. Das gängige Klischee von der Dominanz von Verwaltung und Militär in der Garnisonstadt Potsdam fand er – zumindest für dieses Viertel – nicht bestätigt: „Ich war überrascht, dass nicht nur Beamte und Offiziere hier gewohnt haben.“

Beispiel Hohewegstraße 3, das nordwestliche Achteckenhaus: Im Jahr 1882 sind unter dieser Adresse folgende Personen gemeldet: „A. Stackfleth, Colonialwaarenhandlung; Fräulein Busch, Musiklehrerin; Prediger-Witwe Jordan; Max Levenstein, Bankgeschäft; Julius Rettig, Buchhalter“.

Die Ecke Alter Markt/Schwertfegergasse. Quelle: AKG Images

Nur ein Haus weiter wohnte 1927 ein „ Albert Haase, Hausdiener“ neben „ Richard Löffler, Ober-Postschaffner a.D.“ und „Heinrich Schwebell, Stadtrat“. Ähnlich breitgefächert waren die Shopping-Möglichkeiten im Quartier, oft mit heute unbekannten Angeboten – siehe die „Posament- und Kurzwaarenhandlung“ in der Hohewegstraße 6. Posamente sind Zierbänder, gewebte Borten, Kordeln oder Quasten – eben alles, was dem ziemlich üppigen Ausstattungsgeschmack des 19. Jahrhunderts entgegenkam.

Vorgeblendete Steinfassaden

Absolut auf der Höhe der damaligen Zeit war auch die „Elektrische Handschuhwaschanlage“ im Viertel – schließlich galt es die Glacéhandschuhe blütenweiß zu halten. Das Spezialhandwerk blühte im Schatten der Nikolaikirche, etwa mit der Fertigung von Schulterstücken für die Uniformen.

Das Ganze spielte sich in vergleichsweise schlichtem Ambiente ab. „Es handelte sich um überwiegend einfache, zwei- bis dreigeschossige Putzhäuser aus der Zeit Friedrichs II.“, erläutert Göpel. Und die einfachen Holzhäuser, die noch aus der Epoche des Soldatenkönigs stammten, wurden teilweise kostenbewusst kurzerhand mit einer vorgeblendeten Steinfassade versehen. So weit, so praktisch.

Markisen am Stadtschloss

Doch wie sah es mit dem Alltagsleben im Stadtschloss-Kiez aus? Eher rustikal, laut Göpels Schilderung. Die Toilette befand sich oft im Hof, wo man auch Kleintierställe hatte. Straßenseitig gehörten zur Kaiserzeit Markisen über den Ladenfronten zum sommerlichen Straßenbild – sogar am Stadtschloss waren die Stoffbahnen als Sonnenschutz angebracht.

Das Potsdamer Stadtschloss hatte in der Kaiserzeit Markisen als Sonnenschutz. Quelle: Privat

Von Barrierefreiheit war hingegen weit und breit nichts zu sehen. Meist musste man erst einige Treppen erklimmen, um in die Wohnungen oder Geschäfte zu kommen. „Sie lagen im Hochparterre wegen des Grundwasserstandes“, schildert Göpel die Herausforderungen des Bauens im sumpfigen Potsdamer Boden. Der Stadtkanal diente mithin nicht nur als pittoreske Zierde, sondern auch der Entwässerung, um die Keller leidlich trocken zu halten, die teilweise nur gestampfte Lehmböden hatten. Oft beschränkte man sich aber auch nur auf „Kriechkeller“.

Süßes und Bitteres

Das Treiben in den Straßen war bunt. Dienstags und samstags bauten die Marktverkäufer ihre Stände am Alten Markt auf. Unweit davon – an der Alten Fahrt hinter der Langen Brücke – produzierte die „Potsdamer Dampf-Chocoladenfabrik“ mit einer Dampfmaschine ihre Leckereien. Hier gelang dem Hallenser Konditor Johann Friedrich Miethe um 1830 dank der technischen Neuerung die Massenfertigung der „Dampf-Schokolade“. Ebenfalls stolze Besitzerin einer Dampfmaschine war die Jacobs’sche Zuckersiederei, die ganz in der Nähe am Blücherplatz residierte.

Diesen Blick auf die Potsdamer Mitte von der Friedrich-Ebert-Straße gibt es nur für eine vergleichsweise kurze Zeitspanne. Es ist nur noch eine Frage von Monaten, bis sich auf dem weitläufigen Grundstück der 2018 abgerissenen Fachhochschule die ersten Kräne zur Rekonstruktion der historischen Straßenfluchten drehen. Quelle: Volker Oelschläger

Also alles nur „süße“ Erinnerungen an die Altstadt-Vergangenheit? Absolut nicht. Denn es gibt auch eine dunkle Seite, erinnert Historiker Willi Göpel an das tragische Schicksal etlicher Bewohner, die aufgrund der NS-Verfolgung ihre Leben verloren oder emigrieren mussten. Die Stadt habe damals eine lange Reihe von Grundstücken jüdischer Eigentümer in der Altstadt geraubt. Unrecht, das auch später nicht einmal annähernd wiedergutgemacht worden sei, kritisiert der Potsdamer Historiker. Denn: „Nach 1945 gab es eine bedauernswerte Kontinuität dieser Entwicklung, so dass keiner der jüdischen Eigentümer oder Nachfahren das wiederbekommen hat, was seine Familie besaß. Die meisten jüdischen Grundstücke sind städtisch geblieben oder in Beständen der Genossenschaften aufgegangen.“

