Üppiges Grün ist in der neuen Potsdamer Mitte Mangelware – am Staudenhof prägen zwar bereits große Bäume das Bild, doch ihnen droht die Abholzung.

Manfred Böttcher (82) will sechs große Linden am Staudenhof-Block in Potsdams Zentrum erhalten. Quelle: fotos: Peter Degener