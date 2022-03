Uetz/Satzkorn/Marquardt

Weiter weg? Geht nicht. Es gibt keinen Ort in Potsdam, der weiter von der MAZ-Redaktion entfernt ist, als Uetz-Paaren. Das Doppeldorf bildet mit seinen rund 400 Einwohnern den äußersten nordwestlichen Zipfel der Stadt – und ich war noch nie dort. In Potsdam geboren, aufgewachsen und wohnhaft dachte ich eigentlich immer, mich in meiner Stadt recht gut auszukennen. Ich kann die Linden- von der Dortustraße unterscheiden, den Erlenhof vom Milanhorst und kenne den Unterschied zwischen Waldstadt 1 und 2. Doch als es um die ländlichen Gegenden im Potsdamer Norden geht, werde ich kleinlaut. Satzkorn? Ach, ja, schon mal gehört. Marquardt, klar, das ist doch da oben bei der Autobahn. Und Uetz-Paaren? Ich weiß nichts darüber. Das muss sich ändern.

Hinter Potsdam liegt der Apfel der Entscheidung

Am Apfel fällt die Entscheidung, in welchen der drei Ortsteile man will. Das überdimensionierte Kernobst am Kreisverkehr an der B273 scheint mit seinen dünnen Ärmchen den Weg zu weisen: Nach Potsdam oder auf die Dörfer. Uetz-Paaren ist selbst von hier noch einmal vier Kilometer weit entfernt, knapp 18 Kilometer sind es bis zur MAZ in der Friedrich-Engels-Straße. Und es fühlt sich an, als würde jeder einzelne Meter den Unterschied zwischen der Stadt und den Ortsteilen betonen wollen.

Der dörfliche Dreiklang besteht für mich grundsätzlich aus einer Kirche, einer Bushaltestelle und einer freiwilligen Feuerwehr. Ob in Brandenburg oder in Bayern, diese drei Elemente bilden fast immer den Kern jeder noch so kleinen Gemeinde. So ist es auch in Uetz: Die denkmalgeschützte und mit Europamitteln für den ländlichen Raum geförderte Dorfkirche bildet das Zentrum des Örtchens, drumherum schmiegt sich ein Friedhof. Das älteste erhaltene Grab dort stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, doch Uetz-Paaren ist viel älter, erste Siedlungen lassen sich auf die Jungsteinzeit datieren.

In Potsdams Norden: viel Ruhe in Uetz

Heute präsentieren sich Uetz – ebenso wie Marquardt und Satzkorn – als pittoreskes Dörfchen mit Stadtanbindung. Traktoren der Agro Uetz-Bornim, ein einsamer Reiher auf einem Feld, Vogelgezwitscher –Uetz ist wirklich idyllisch. Zwei Buslinien verkehren hier, wenn auch natürlich in deutlich geringerer Taktung als in der Potsdamer Innenstadt. In der Haltestelle werben Seniorinnen für solidarisches Handarbeiten, sie stricken Mützchen für die Neugeborenen im Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus. Und wer den Bus verpasst, der kann sein Glück auf einer Mitfahrbank versuchen. Das Prinzip ist einfach: Mittels ausklappbarem Schild wird das Ziel angezeigt, dann heißt es warten. Der Selbstversuch zeigt, dieses Warten kann an einem kalten Vormittag im März lange dauern.

Das könnte jetzt länger dauern: An einem kühlen Vormittag ist die Mitfahrbank keine sichere Option, um aus Uetz wegzukommen. Quelle: Julius Frick

Auch in Satzkorn gibt es eine Mitfahrbank – und eine Bushaltestelle mit Werbung für den Dorfputz am 19. März, Harken und Schippen sind selbst mitzubringen, die freiwillige Feuerwehr und eine Kirche nebst Friedhof im Ortskern. Auf dem Friedhof wird an Dutzende Männer aus Satzkorn erinnert, die im zweiten Weltkrieg fielen. Jedes der Leben, derer auf Steintafel inmitten von Schneeglöckchen und lilafarbenen Krokusse gedacht wird, endete am 3. Mai 1945 – als der Krieg schon längst verloren, Hitler tot war, und Berlin schon kapituliert hatte.

Urlaubsfeeling in Satzkorn

Fragen, in welcher Schlacht, in welchem sinnlosen Gefecht diese Männer umkamen, kann man hier niemanden. Die Straßen von Satzkorn sind ebenso sauber wie menschenleer. Vor der Feuerwehr entsteigt ein junger Mann seinem Auto, er ist gehetzt, ein Gespräch über die Gefallenen drängt sich nicht auf. Er lebe gern hier, es sei schön ruhig. Wie weit denn Potsdam für ihn vom Gefühl her entfernt sei? „Na zehn Minuten mit dem Auto“, sagt er, und entschuldigt sich. Er müsse nun wirklich weiter, keine Zeit, viel zu tun. Reihenweise Lastwagen schieben sich durch den kleinen Ort, weitere Einwohner der schmucken Ein- und Zweifamilienhäuser mit gepflegten Kiesauffahrten zeigen sich hingegen nicht. Schön ist es in Satzkorn wirklich, besonders die Häuser rund um die Kirche, die aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen, lassen jeden Trubel vergessen und beinahe ein Urlaubsgefühl aufkommen.

Sowohl der Feuerwehr- als auch der Kirchturm in Satzkorn sind aus Holz. Quelle: Julius Frick

In Marquardt ist hingegen mehr los. Gleich zwei Passanten studieren vor der Kirche, gleich neben der Bushaltestelle und der freiwilligen Feuerwehr, eine Informationstafel. Ob sie sich hier auskennen? „Nein, wir sind nur zu Besuch, wir machen oft Ausflüge“, antwortet der Mann. „Wir kommen aus dem Oranienburger Raum und wollten mal sehen, ob am Schloss Marquardt endlich mal was gemacht wurde.“ Nein, es wurde nicht. Das Schloss war Sommersitz und Lazarett, Drehort und – natürlich, immer schön.

Einkaufen in Fahrland, Pizza in Marquardt

Woran es in allen drei Ortsteilen fehlt, sind Einkaufsmöglichkeiten. Der Mann in Satzkorn sagte, er kaufe in Fahrland ein. In Marquardt gab es offenbar einst ein kleines Lädchen, sonntags gar frische Brötchen – so steht es noch immer an der Tür. Doch das Häuschen dient mittlerweile nur noch als Abstellraum. An den Wochenenden öffnet zumindest das Café Lavendelhof gleich gegenüber, freitags ab 18 Uhr gibt es dort Pizza.

Leider geschlossen: Der Minimarkt in Marquardt. Quelle: Julius Frick

Auch die Anbindung an den ÖPNV ist ausbaufähig. Die RBB-Erfolgsproduktion „Warten auf’n Bus“ wurde direkt um die Ecke gedreht, im havelländischen Neu Falkenrehde. Doch die verwaiste Haltestelle könnte an vielen Orten in Brandenburg stehen, auch in Uetz, Marquardt oder Satzkorn.

Hoffentlich nicht mit dem Nahverkehr kommt am 6. August kommt Thomas Anders zum Sommerfest nach Marquardt. Wen der Schlagersänger nicht ausreichend reizt, der sollte sich trotzdem einmal auf den Weg in den ländlichen Potsdamer Norden machen, am Riesenapfel eine Entscheidung für eins der drei Dörfchen treffen – und sich wohl fühlen. Denn weiter weg geht kaum. Schöner aber auch nicht.

