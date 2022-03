Potsdam

Beim Blick von der Anhöhe hinunter zum Fahrlander See im Potsdamer Norden scheint Brandenburgs Natur ganz bei sich: Krähen quarren, Kraniche rufen, Röhricht raschelt, Wasser kräuselt sich im Abendwind. Weit draußen segelt ein Silberreiher vorbei. Eine schlanke Edelstahlsäule mit rot-weiß gewundener Spitze markiert keine 20 Meter vom Ufer entfernt den geographischen Mittelpunkt des Landes. Die blank geputzte Informationstafel dazu am sandigen Hang ist von schütterem Robiniengesträuch umstellt.

Weiter weg im Rücken rauscht leise unter winterkahlen Alleebäumen der Verkehr auf der L92, der Ketziner Straße, dieser wichtigen Querverbindung der Potsdamer Nordgemeinden mit Neu Fahrland und Groß Glienicke auf der einen, mit Fahrland, Satzkorn, Marquardt und Uetz-Paaren auf der anderen Seite. Halb rechts hinter der Straße drehen sich lautlos über den dunklen Schatten der alten Kasernen von Krampnitz die ersten Kräne. Dort wächst in den nächsten Jahren eine neue kleine Stadt.

Trampelpfade auf dem Acker im Potsdamer Norden

Ein Erdhaufen blockiert den Weg von der L92 zum Mittelpunkt des Landes für Kraftfahrzeuge. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Weg führt von der Anhöhe quer über den Acker hinüber zur Allee. Erst sind es Trampelpfade, dann, hinter einer kleinen Gruppe mit Bäumen und Gebüsch, Betonplatten in gelblich-vertrocknetem Gras. Kurz vor der Straße, gleich neben dem grünen Wegweiser zum Mittelpunkt des Landes und dem gelben Schild mit der Naturschutz-Eule, wurde ein Haufen lehmiger Erde quer über die Zufahrt gekippt.

Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz weiß, worum es geht: Um eine zusätzliche Barriere für Menschen, die mit ihren Pkw und SUV trotz Sperrlinie über den Radweg, durch den Straßengraben und über den Acker bis ans Seeufer gefahren sind. Der ländliche Potsdamer Norden ist Idyll und Konfliktgebiet. Und Fahrland mit dem Dorf, mit dem Feld und der alten Kaserne liegt wie ein Schmerzpunkt fast mittendrin.

Die Mitgift: ein Drittel des Potsdamer Stadtgebiets

Ausfahrt über die Nedlitz-Insel in den neuen Potsdamer Norden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Oktober 2003 wurden die sechs Ortsteile nach Potsdam eingemeindet – zusammen mit dem tief im Westen liegenden Golm. Allesamt sind sie jenseits, auf der Nordseite des Sacrow-Paretzer Kanals. Sie kamen mit gerade einmal 9391 Einwohnern zur Stadt, das entsprach bei damals 141.907 Einwohnern einem Anteil von 7,2 Prozent. Beachtlich aber war das Land, ihre eigentliche Mitgift: Die gut 66 Quadratkilometer nördlich des Kanals machen mehr als ein Drittel des gesamten Stadtgebietes mit seinen knapp 188 Quadratkilometern aus.

Der neue Potsdamer Norden ist reich an Geschichten. Villengrundstücke mit Namen wie Adlon oder Siemens in Neu Fahrland erzählen von einer schon früher gut betuchten Bewohnerschaft. Das Schloss Marquardt gehörte einst zum Hause Kempinski, die verschollene Blaue Grotte zwischen Schlosspark und Seeufer galt als Treff der geheimnisvollen Rosenkreuzer.

Der stillste Ort im Havelland

Das Schloss Marquardt gehörte einst zum Hause Kempinski. Quelle: Bernd Gartenschläger

Uetz mit dem prächtigen Fährhaus von Ludwig Persius an der verlandeten Wublitz wurde in Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ als „stillster Ort im Havelland“ beschrieben. Da war die Autobahn noch nicht gebaut, deren Damm Uetz und Paaren seit den 1930er Jahren von den übrigen Potsdamer Nordgemeinden trennt. Satzkorn gilt seit dem Fund einer auf 6000 vor Christus datierten jungsteinzeitlichen Bandkeramik als eine der ältesten Siedlungen im ganzen Land.

Für das kleinstädtische Groß Glienicke schließlich liegen Kladow und Spandau im Berliner Westen näher als die Potsdamer City. Zu den bemerkenswerten Anwesen dieses Ortes zählt das Alexander-Haus, in dem als Gast des Berliner Arztes Alfred Alexander Prominente wie Albert Einstein, Max Reinhardt und Lotte Jacobi verkehrten. Die jüdische Familie musste 1936 in die Emigration. Ein Sohn, Hanns Alexander, sollte nach dem Krieg in Schleswig-Holstein als Soldat der britischen Armee den untergetauchten Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, aufspüren.

Wildnis und Wohnen dicht beieinander

Wisente in der Döberitzer Heide. Quelle: Hannes Petrischak

Landwirtschaft hat den Norden geprägt und das Militär, auf dessen einstigen Liegenschaften heute Wildnis und neues Wohnen dicht beieinander sind. Sterile Stadtvillen stehen in Reih und Glied in der Groß Glienicker Waldsiedlung auf dem Gelände einer einstigen Wehrmachtskaserne, die später von den DDR-Grenztruppen genutzt wurde. Aus Krampnitz zogen 1994 die letzten Russen ab. In 15 oder 20 Jahren aber und nach 335 Millionen Euro Investition sollen dort einmal 10.000 Menschen leben.

Zweite anstehende Großinvestition im Potsdamer Norden ist mit bis zu 210 Millionen Euro die Verlängerung des Tramgleises vom Campus Jungfernsee über Krampnitz und Fahrland bis nach Marquardt.

Der verlassene Truppenübungsplatz in der Döberitzer Heide gleich neben Krampnitz, auf dem schon Preußenkönig Friedrich II. Manöver abnahm, wurde unter Regie der Heinz-Sielmann-Stiftung zur Naturlandschaft mit Wisenten und urzeitlichen Przewalski-Pferden. Gelegentlich klopft die Wildnis wie in alter Zeit nun auch wieder beim Menschen an. Auf elf Tiere wird die Stärke des Wolfsrudels in der Stiftungs-Kernzone geschätzt, gesichtet wurden Wölfe unter anderem schon in Satzkorn, Marquardt und Fahrland.

„Nachhaltig verstört und verunsichert“

Beliebte Sommerfrische: Ansturm von motorisierten Badegästen auf der Seepromenade in Groß Glienicke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Ortsteile im neuen Potsdamer Norden entwickeln sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Groß Glienicke, diese bei Berlinern so beliebte Sommerfrische, erlebte schon die Zeit nach dem Mauerfall als Wechselbad. Ortsvorsteher Winfried Sträter, der selbst 1997 aus Berlin in das Dorf gezogen ist, spricht von einem „Weihnachts- und Silvesterrausch“, dem ein „fürchterlicher Kater folgte, weil den Leuten buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde“.

Für 80 Prozent aller Grundstücke im Ort habe es Ansprüche auf Rückübertragung gegeben: „Das hat die Bewohnerschaft hier nachhaltig verstört und verunsichert.“ Die Einwohnerzahl in Groß Glienicke hat sich schon im ersten Nachwende-Jahrzehnt verdoppelt und bis heute mehr als verdreifacht. 4725 Menschen lebten 2019 in dem Ort.

Neu Fahrland wächst, Satzkorn verliert Einwohner

Geplante Neubauten an der B2 auf der Nedlitz-Insel in Neu Fahrland. Quelle: Axthelm Rovien

Sprunghaft gewachsen ist Fahrland – von gut 3000 Einwohnern im Jahr 2004 auf mehr als 5100 im Jahr 2019, das ist ein Plus von fast 70 Prozent. Neu Fahrland, dem mit der äußerst umstrittenen Bebauung der Nedlitz-Insel gerade ein weiterer Wachstumsschub bevorsteht, wuchs um 20 Prozent von 1300 Einwohnern im Jahr 2004 auf 1560 im Jahr 2019.

Einen etwas geringeren Einwohnerzuwachs um zwölf Prozent auf 460 Menschen verzeichneten im selben Zeitraum Paaren und Uetz. Marquardt blieb bei gut 1800 Einwohnern. Satzkorn hingegen verlor stark. Der Rückgang von knapp 520 Einwohnern im Jahr 2004 auf 410 im Jahr 2019 entspricht einem Minus von 20,5 Prozent. Mittlerweile sollen es aber auch dort wieder fast 500 Menschen sein.

Schlechte Note für die Lebensqualität in Potsdams Norden

Neubauwohnungen an der Gartenstraße in Fahrland. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Zufriedenheit mit der Lebensqualität im neuen Potsdamer Norden rangiert mit einer Note zwischen Gut und Befriedigend beim stadtweiten Vergleich im unteren Drittel. Nur die Bewohner von Waldstadt II, Kirchsteigfeld, Zentrum Ost, Drewitz und Schlaatz gaben der Lebensqualität in ihrem Stadtteil zur jüngsten Bürgerumfrage im Jahr 2018 noch schlechtere Noten.

73,5 Prozent der Befragten in den nördlichen Ortsteilen gaben an, dass sie gern in Potsdam wohnen. Das waren deutlich weniger als in den übrigen fünf Stadtbezirken mit Zustimmungswerten zwischen 83,5 Prozent im Bezirk V mit Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld und 89,5 Prozent im Bezirk III mit Potsdam-West, der Innenstadt und den Nördlichen Vorstädten.

Sehr hoher Anteil von Neubauwohnungen

Auf die Frage zur persönlichen Verbundenheit mit Potsdam antworteten im neuen Norden 14,4 Prozent: „Sehr stark.“ In den übrigen Bezirken war dieser Zustimmungswert bei 23,6 bis 28,1 Prozent teilweise fast doppelt so hoch.

Die nächste Wohnungsbaustelle: In den Klinkerhöfen von Krampnitz. Quelle: Julius Frick

Weit über dem städtischen Durchschnitt aber ist im neuen Norden der Anteil von Bewohnern, deren Häuser erst in den vergangenen 30 Jahren errichtet wurden. 53,5 Prozent der Bewohner leben in Häusern aus den Jahren 1991 bis 2008, 20,4 Prozent in Häusern aus den Jahren ab 2009. Nur der Stadtbezirk II Potsdam Nord mit dem Bornstedter Feld erreicht mit 42,1 bzw. 35,5 Prozent ähnliche Werte.

Weit unter dem städtischen Durchschnitt rangiert der neue Norden bei der Frage nach Einkaufsmöglichkeiten sowie Bahn- oder Bushaltestellen im Umkreis von 300 Metern. Mehr als die Hälfte der Befragten nördlich des Sacrow-Paretzer Kanals haben das nicht.

Marquardt wird zur Mobilitätsdrehscheibe

Der Bahnhof Marquardt soll zur Mobilitätsdrehscheibe für den Norden ausgebaut werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gespräche zu diesen Themen bergen Stresspotenzial: An der seit Jahren angekündigten Mobilitätsdrehscheibe am Bahnhof Marquardt mit Bus und Bahn, mit Park & Ride wird jetzt, endlich, gebaut. Offen ist aber noch immer, wann es einen barrierefreien Übergang von einem Bahnsteig zum anderen gibt. In Neu Fahrland hingegen haben sie den Glauben verloren, dass der zur Eingemeindung versprochene Supermarkt noch irgendwann kommt.

Auffällig ist eine Politisierung der Bewohner, aus der sich ein starkes Mandat der Ortsteilvertretungen gegenüber dem Potsdamer Rathaus ergibt. Zur jüngsten Kommunalwahl 2019 gab es in allen sechs Ortsteilen die höchste Wahlbeteiligung seit der Eingemeindung. Sie lag mit Werten von 74,2 Prozent in Satzkorn oder 69 Prozent in Neu Fahrland teils deutlich über dem Stadt-Durchschnitt von 62,3 Prozent. Lediglich Fahrland mit seinen vielen Zuzüglern rangierte im Stadt-Vergleich mit 54,1 Prozent klar darunter.

„Zügellose Bebauung“ und „Verstädterung“ in Potsdams Norden

Schwäne auf einem Feld an der Dorfstraße in Fahrland. Quelle: Bernd Gartenschläger

Fahrland hat mit einer schwierigen Gemengelage zu kämpfen. Ortsvorsteher Stefan Matz kritisiert eine „zügellose Bebauung“, eine „Verstädterung“ und einen „völlig zügellosen Umgang mit der die Ortsteile prägenden Natur“. Den gewählten Vertretern des Ortsteils würden vom Rathaus in Potsdam „kaum Mitspracherechte“ gewährt.

Tatsächlich erinnern die neu errichteten Viertel Fahrlands an die DDR-Plattenbausiedlung Waldstadt II, allerdings stehen die Häuser hier dichter, fehlt das Grün zwischen den Blocks.

Mittlerweile ist dieser Mangel auch im Rathaus angekommen: Im gerade vorgelegten „Integrierten Stadtentwicklungskonzept Potsdam 2035“ (Insek) ist mit Blick auf den Norden die Rede von einer „fehlenden baukulturellen und räumlichen Integration in die gewachsene, ländlich geprägte Struktur der Ortsteile (insbesondere in Fahrland)“. Für Fahrland-West wird ein Umschwenken auf ökologische Stadtentwicklung skizziert, Arbeitstitel: „Grünstadt Fahrland“.

Satzkorn inmitten von Solaranlagen

Protest gegen die geplante Autobahnraststätte an der A10 zwischen Uetz-Paaren und Satzkorn. Quelle: Detlev Scheerbarth

Erübrigt hat sich Matz’ Beschwerde, dass Fahrland „praktisch kein Mitspracherecht und keine Beteiligung bei der Entwicklung von Krampnitz hat, obwohl Krampnitz vollständig zum Ortsteil gehört“. Das Rathaus hat auf MAZ-Anfrage bereits mitgeteilt, dass Krampnitz nach ausreichendem Bevölkerungszuwachs zu einem der nächsten Kommunalwahltermine als eigener Ortsteil ausgegründet werden soll.

Auch andere Ortsteile kämpfen vergeblich gegen den Verlust von Landschaft und Identität. Dieter Spira (SPD) nennt als „größte Fehlentwicklung für Satzkorn“ die Pläne der Stadt „für eine 97 Hektar große Freiflächensolaranlage auf hochwertigem Ackerland – gegen den Großteil des Bürgerwillens“, die bis auf 200 Meter an die Siedlung heranrücken soll: „Satzkorn darf nicht zur Lausitz von Potsdam werden“, sagt der Ortsvorsteher.

In Satzkorn und in Paaren auf der anderen Seite der A10 protestieren sie mit Transparenten wie „Naturerhalt statt Asphalt“ oder „Stoppt diesen Wahnsinn!“ gegen den Bau einer Autobahnraststätte zwischen ihren Dörfern.

Sorge vor zusätzlicher Verkehrsbelastung

Die Persiusbrücke gilt als Nadelöhr bei der Verkehrsanbindung des schnell wachsenden Nordens an die Innenstadt. Quelle: Peter Degener

Die Ortsvorsteherin Carmen Klockow in Neu Fahrland warnt ebenso wie ihr Amtskollege Sträter in Groß Glienicke vor den Folgen einer unausgereiften Verkehrsplanung für Krampnitz, die die Anzahl der Bewohner und die Verkehrsbelastung im neuen Norden nach oben treiben wird: „Groß Glienicke wird nicht ernsthaft als Teil der Krampnitz-Planung verstanden“, sagt Sträter.

Das Rathaus nimmt die Konflikte mit den Ortsteilen gelassen. Im Herbst 2020 verabschiedeten die Ortsbeiräte der Nordgemeinden in einer abgestimmten Aktion gemeinsam mit ihren Amtskollegen in Eiche, Grube und Golm ein ganzes Bündel von Anträgen zur „Qualitätsverbesserung der Zusammenarbeit“ mit dem Rathaus. Zentrale Problemfelder sind Krampnitz, die Kommunikation mit der Verwaltung und die Bauleitplanung.

Vor einem Jahr versprachen Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und sein Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) nach monatelangem Hinhalten in einer ersten Reaktion vor dem Hauptausschuss ein Werkstattverfahren, das nun bereits mehrfach wegen Corona und Terminkollisionen vertagt worden ist.

Bekenntnis der Stadt zum ländlichen Norden

„Weiße Tafel“ im Sommer 2020 am Begegnungshaus in Groß Glienicke. Quelle: varvara Smirnova

Theoretisch sei das positive Verständnis vom Zusammenwirken der Ortsteile und der Gesamtstadt schon in vielen Dokumenten und Strategiepapieren beschrieben worden, sagt der Kommunalwissenschaftler Jochen Franzke, der vom Rathaus im letzten Sommer mit einer Analyse der Lage beauftragt worden ist.

Er zitiert aus dem 2016 beschlossenen Leitbild der Landeshauptstadt: „Potsdam ist eine Stadt, sie wächst weiter zusammen und erhält zugleich ihre ländlichen Regionen in ihrer Qualität, um die Lebensqualität aller zu gewährleisten.“

Es sei „schade“, so Franzke in der Analyse, „dass dieses klare Bekenntnis in der praktischen Alltagsarbeit gegenwärtig nicht ausreichend spürbar ist“.

