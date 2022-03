Satzkorn

Schön gelegen ist der Ortsteil Satzkorn, aber weit weg von Potsdam. Besonders, wenn man schnell sein will oder pünktlich. Etliche der mehr als 400 Bewohner stöhnen über zu wenig Busverbindungen in die Stadt, vor allem im morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr. Die Abfahrzeiten nach Potsdam sind ungünstig, die Verbindungen in andere Ortsteile des Nordens mangels Querverbindungen unzumutbar: erst runter nach Potsdam und dann wieder hoch. Mancher nimmt da lieber das Auto oder einen Bus früher als er müsste. Familie König etwa – die MAZ hat Sohn Christian auf dem Weg zum Helmholtz-Gymnasium in der Potsdamer Innenstadt durch einen Wintermorgen begleitet.

Im Herbst und Winter, wenn es lange dunkel, nass und kalt ist, dann ist der Schulweg besonders hart, aber Christian König kennt es nicht anders: Der Zwölfjährige wohnt am äußersten Rand von Satzkorn: Hinter den Einfamilienhäusern in den Straßen mit den blumigen Namen beginnen weite Felder und tiefe Dunkelheit.

Vater pendelt mit dem Auto von Satzkorn nach Berlin

Das Frühstück macht sich Christian selbst, wenn Mutter Andrea Frühdienst hat und den kleinen Bruder Nils (9) vor der Schule noch zum Hort bringt. Der Papa ist schon zum Dienst gefahren ins Bundeswehr-Krankenhaus Berlin – mit den „Öffis“ wäre das zu zeitaufwendig und wegen drei Mal Umsteigen eine halbe Weltreise, also nimmt er das Auto. Wenn die Mutter vor ihrem Dienst den Kleinen abgegeben hat, fährt sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Potsdam ins Krankenhaus und steigt zwei Mal um. Mit dem Rad hat sie es schon versucht, doch zwei Mal wurde es beschädigt: Unbekannte bauten ihr die Bremsen aus.

Blick auf Satzkorn und das Gutshofgelände im Süden des Ortsteils. Quelle: Axel Starck

Christian darf nicht zu spät ankommen am Helmholtz-Gymnasium in der Kurfürstenstraße – das gibt Ärger und wird jedes Mal vom Lehrer aufgeschrieben. Und der Zwölfjährige fürchtet, dass das Einfluss hat auf seine Noten. Also ist er lieber viel zu früh da, weil der Bus nicht anders fährt. Das heißt für ihn: Eine gute halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn erreicht er das historische Schulhaus, in das er aber vor 7.30 Uhr nicht hinein darf, obwohl es offen ist. Bei jedem Wetter steht er draußen und wartet auf die ersten Klassenkameraden. Er ist fast immer der erste, so weit wie er hat es sonst keiner seiner Klassenkameraden. Er ist der einzige Satzkorner in der Klasse.

Die Busse fahren so, dass Christian rein rechnerisch auf die Sekunde in der Schule sein könnte, doch das klappt so gut wie nie. Also nimmt er meistens einen Bus früher; kurz vor halb sieben fährt der ab – da schlafen die meisten Schüler Potsdams noch. Der 609er fährt über Fahrland und anfangs ist Christian im Bus fast allein, kaum jemand steigt ein. Doch an den vielen Haltestellen, die der Bus auf seinem Weg nach Potsdam abklappert, füllt es sich, vor allem in Fahrland. 7.12 Uhr steigt der Zwölfjährige dann am Nauener Tor aus dem Bus, um 7.45 Uhr beginnt der Unterricht. „Wir könnten auch eine Ausnahmeregelung vereinbaren für ihn“, sagt die Mutter: „Aber dauernd eine Extrawurst für ihn ist nicht so cool.“

Potsdams Norden braucht ein Gymnasium

Auch Susanna Krüger vom Ortsbeirat von Satzkorn kennt das Frühproblem: „Der Busfahrplan funktioniert so nicht“, sagt sie. „Es gibt keinen Unterschied zwischen Montagfrüh, acht Uhr, und Samstagnachmittag.“ Wer als Schüler aus dem Norden erst um 8 Uhr mit dem Unterricht beginne, habe Glück, wer früher da sein muss, wie Christian König, habe Pech.

Die Schüler und ihre Eltern würden ja „eigentlich gerne nach dem Profil der Schule entscheiden, aber sie entscheiden sich nach Fahrzeit“, klagt Susanna Krüger. Theoretisch könnten die Kinder auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren, doch das sei „im dunklen Winter saugefährlich“. Auf der Satzkorner Bergstraße herrsche morgens reger Lkw-Verkehr und es gebe keinen Radweg. Auch für Grundschüler, die zur Regenbogenschule nach Fahrland müssen, sei der Weg durch den Wald „stockduster“. Damit die Schüler aus dem Norden der Stadt nicht mehr so weite Wege nach Potsdam fahren müssen, brauche der Norden „endlich ein Gymnasium“, findet die Ortsvorsteherin.

Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Rainer Schüler