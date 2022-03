Neu Fahrland

Als Michael Kopplow vor 20 Jahren nach Potsdam kam, war er schwer enttäuscht. „Potsdam war schwarz, ungepflegt, heruntergekommen – das hatte wenig mit den Erzählungen zu tun“, fand er. „Das soll das schöne Potsdam sein?“ Sein Vater war großer Fan von Potsdam gewesen. Im Elternhaus in Bad Kreuznach standen preußische Zinnfiguren und Dioramen. „Potsdam wurde mir als Kind als schöner Ort nahegebracht“, sagt Kopplow.

Der neue Turm des Persius-Fährguts ist eine Penthouse-Terrasse

Der 58-Jährige verwaltet die Wohnanlage „Fährgut“ auf der Spitze der Insel Neu Fahrland. Er vertritt die Hausverwaltung vor Ort, pflegt die Grünanlage, kümmert sich „um die halbe Insel“, wie er sagt. 2020 wurde die Anlage fertig, die zwischen der Bundesstraße B2 und einem langen Uferstreifen liegt. Eine einstige Traktorenhalle wurde in schmale Reihenhäuser untergliedert, in einem Stall und einem Neubau entstanden Wohnungen. Aushängeschild und Namensgeber der Anlage mit 60 Mietern ist das denkmalgeschützte Fährgut von Hofarchitekt Ludwig Persius mit seinem zinnenbekrönten Turm.

Verwalter Michael Kopplow am Ufer der Wohnanlage. Quelle: Julius Frick

Einst in Potsdams Norden: „Hier war eine Subkultur“

Als Kopplow von Rheinland-Pfalz nach Brandenburg kam, befand sich auf der Westseite der Insel Neu Fahrland noch ein trostloses Gewerbegebiet mit zahlreichen Baracken. Eine Firma hatte hier noch Fenstergitter und Schließanlagen zur Ausstattung von Behörden produziert, auch an einen Vertrieb von Wohnwagen erinnert Kopplow sich. Im Gutshaus hatte die Heinz-Sielmann-Stiftung, die sich um das Naturschutzgebiet Döberitzer Heide kümmert, ein Büro. „Als die Firmen schlossen, wurden die leerstehenden Gebäude teils illegal bewohnt. „Es war wild. Da wurden nachts Feuer gemacht, es gab ganze Rudel von Hunden. Hier war eine Subkultur, an der man auf der B2 immer vorbeigefahren ist“, sagt Kopplow. Er selbst wohnt in Fahrland mit Blick auf Felder und Wald.

Blick vom Turm auf den früheren Stall und die Traktorenhalle, die zu Reihenhäusern umgebaut wurde. Links führt die B2 vorbei. Quelle: Julius Frick

Vor rund zehn Jahren kam mit dem Verkauf des Areals „langsam wieder Struktur auf den Hof“, wie er es nennt. Es ist der Beginn der langsamen Neuentwicklung der westlichen Inselhälfte. Bald wird sich ein weiteres Wohngebiet direkt an das Fährgut anschließen. Für ihn ist mit der Neubebauung und den sanierten Denkmälern ein Ensemble entstanden, das einen Kompromiss zwischen Wohnen und Natur darstellt.

Freiberufler und Homeworker – aber kaum Kinder in den Ufer-Apartments

Das Klientel der neuen Anlage schildert er so: „Hier leben typische Freiberufler und Homeworker.“ Ärzte, und Rechtsanwälte, Computerspezialisten, Erfinder und Schriftsteller zählt Kopplow auf. Kinder gebe es nur wenige.

Kevin Mauer und Gabi Kießig gehören zu dieser Klientel. Sie wohnen im Persius-Fährgut. Ende 2020 sind sie in ihre „Burg“ eingezogen – so nennen sie das Penthouse samt Turm an der B2. Die „Burg“ ist recht überschaubar. Das Obergeschoss des Fährguts besteht aus zwei Wohnungen. Sie haben 92 Quadratmeter Wohnfläche, dazu zwei Terrassen, eine davon befindet sich auf der Spitze des Türmchens, das bei der Sanierung nach der Zerstörung am Ende des Zweiten Weltkrieges wieder hergestellt worden war. Zwei Zimmer, eine offene Küche. „Das ist für ein Paar perfekt, nichts für Familien“, sagt Gabi Kießig.

Kevin Mauer und Gabi Kießig in ihrer Küche unterhalb des Turms. Quelle: Julius Frick

Kevin Mauer ist Produktmanager im Babelsberger Technik-Start-Up „Feelbelt“, seine Lebensgefährtin arbeitet als Immobilienverwalterin in Berlin. Sie kamen aus Mönchengladbach nach Potsdam – und kommen seit ihrem Einzug aus dem Schwärmen nicht heraus. „Wir haben uns beide sofort in Potsdam verliebt – das Wegfahren von hier fühlte sich sofort so an, als würden wir unser Zuhause verlassen“, sagt Mauer.

Er lebte erst in einer WG in Babelsberg, sie machte sich von Mönchengladbach aus auf die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung. Seine scherzhafte Anweisung: „Guck mal nach etwas am See.“ Doch tatsächlich stieß sie sofort auf eine Annonce des Fährguts. Sie trafen sich mit Kopplow vor Ort, der ihnen die Turmwohnung zeigte, die noch frei war. Mauer und Kießig schlugen sofort zu. Ein Jahr später sagen sie: „Wir sind die glücklichsten Mieter. Wir müssen uns morgens immer noch kneifen, dass wir wirklich hier sind“, sagt Kevin Mauer. Sie haben sich mit dem Architekten Persius auseinandergesetzt, mit Lennés Gärten und der Gutsfamilie Müller. „Wir haben viel gelernt und sind stolz, dass wir uns hier mit eingliedern dürfen. Es hat sich für uns mit Potsdam gefügt“, sagt Gabi Kießig.

Üppige Vegetation in der preußischen Backstein-Hülle

Exotische Einrichtung. Quelle: Julius Frick

In die preußischen Hülle aus gelbem Backstein haben sie sich zugleich die ganze Welt nach Hause geholt. Ihre Einrichtung besteht aus Souvenirs von Reisen nach Amerika und Asien. Ein Wandteppich von Amazonas-Indianern hängt über der Couch, es gibt einen Traumfänger aus Mexiko, eine indische Kommode, die aus Bauteilen alter indischer Häuser zusammengesetzt ist und so aussieht, als müsste man erst noch ein Rätsel lösen, um sie zu öffnen.

Dazwischen und auf den Terrassen grünt es mediterran und tropisch. „Wir wollen die Natur hier herein holen. Es wirkte erst sehr kalt mit den Eisengittern und den nackten Wänden“, sagt Gabi Kießig. Sie haben die Terrasse mit Holz ausgelegt. Bald haben Schlingpflanzen und Blauregen die Geländer erobert. In Kübeln gedeihen schon heute ein Oliven- und ein Zitronenbaum, auch Wein und Bananen. Einen Mangobaum hat sie aus einem Kern gezogen.

Üppige Terrasse bis hinauf zum Zinnenkranz. Quelle: Julius Frick

Die selbst geschaffene Natur im Haus und der Vogel- und Artenreichtum zwischen Jungfernsee und Weißem See entschädigt sie auch für den einzigen Nachteil, den sie festgestellt haben: den lauten Verkehr auf der Nordbrücke der B2. Die geplante Tram akzeptieren sie dennoch gerne: „Wir sind aus gutem Grund hergezogen und das wollen andere auch“, sagt Gabi Kießig mit Verständnis für das Wachstum Potsdams im bislang ruhigeren Norden.

Auch der „Gutsverwalter“ Michael Kopplow ist mit der Entwicklung der Insel Neu Fahrland und Potsdams insgesamt zufrieden. „Meine Enttäuschung ist geheilt. Bürger und Investoren haben unwahrscheinliches geleistet und den alten Glanz zurückgebracht“, findet er.

Von Peter Degener