Potsdam

Die MAZ hat die Ortsvorsteher der nördlichen Ortsteile um folgende Einschätzung gebeten: Nennen Sie bitte bis zu drei Vorteile/zusätzliche Chancen, die sich aus Ihrer Sicht für Ihren Ortsteil aus der Eingemeindung ergeben haben. Nennen bitte bis zu drei Fehlentwicklungen/Nachteile, die aus Ihrer Sicht mit der Eingemeindung verbunden waren. Was ist derzeit der aus Ihrer Sicht gravierendste Konflikt im Zusammenspiel von Landeshauptstadt und Groß Glienicke? Das sind ihre Antworten:

Winfried Sträter (Groß Glienicke): Die Verwaltungswege sind verschlungener

Winfried Sträter, Ortsvorsteher von Groß Glienicke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was lief gut?

Groß Glienicke hatte 2003 einen enormen Investitionsstau. Außerhalb der Neubaugebiete waren die Straßen in einem desolaten Zustand. Mit der Eingliederungsprämie gelang es, die wichtigsten Straßen auszubauen und fast alle kleineren Straßen und Wege zu befestigen.

Gleich nach der Eingemeindung startete die Wiederherstellung desGutsparks mit Neugierde – auch das ein großer Gewinn für den Ortseingang, der ohne die Eingemeindung undenkbar gewesen wäre.

Mit der Eingemeindung nach Potsdam sind auch die Bustakte verdichtet worden. Obwohl der Umstieg am Campus Jungfernsee eine Verschlechterung ist, hat sich die ÖPNV-Situation gegenüber 2003 verbessert.

Durch die Eingemeindung wurde es möglich, dass aus dem ehemaligen Gemeindeamt das Pfarrhaus an der Kirche entstand. Ein wichtiger Beitrag zur Wiedergewinnung des historischen Dorfzentrums, an dem jetzt gerade gearbeitet wird.

Wo gibt es Fehlentwicklungen?

Die Stadt Potsdam hat in den ersten Jahren nicht erkannt, wie wichtig das öffentliche Seeufer und der Uferweg für Groß Glienicke sind. Das hat zum Ausbruch des Uferkonflikts 2009/2010 beigetragen.

Die Verwaltungswege sind verschlungener, die Verwaltung ist allein durch ihre Größe weniger zugänglich als die kleinere Amtsverwaltung (die allerdings von dem West-Import an der Spitze so schlecht geführt war, dass man froh sein konnte, sie los zu sein).

Die Fremdheit der Stadtverordneten gegenüber den neuen Ortsteilen ist immer noch zu spüren. Die Stadt steht im Zentrum der Aufmerksamkeit der Stadtverordneten. Was es heißt, dass der Stadtraum viel größer ist und bis Groß Glienicke reicht: das Bewusstsein ist immer noch unterentwickelt.

Was ist der aktuell gravierendste Konflikt?

Groß Glienicke wird nicht ernsthaft als Teil der Krampnitz-Planung verstanden. Eine systematische Einbeziehung Groß Glienickes in die Krampnitz-Verkehrsplanung gibt es immer noch nicht.

Carmen Klockow (Neu Fahrland): Mir fallen partout keine Vorteile ein

Carmen Klockow, Neu Fahrland. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was lief gut?

Trotz langen Überlegens fallen mir partout keine Vorteile, aber viele Nachteile ein.

Neu Fahrland hat sich zwar „freiwillig“ nach Potsdam eingemeinden lassen und dafür fünf Jahre lang eine „Belohnung“ in Höhe von 350.000 Euro pro Jahr erhalten. Das heißt, wir konnten 1,75 Millionen Euro für Investitionen einsetzen. Hiervon wurden ein schöner Spielplatz, das Bürgerhaus, die Feuerwehrwache und der Sportplatz angelegt.

Viele Bürger fragen sich aber, warum wir für das Bürgerhaus Miete an den Kommunalen Immobilienservice zahlen müssen, wenn uns das Haus doch eigentlich „gehört“.

Auch die Höhe der Summe, die uns fünf Jahre lang zur Verfügung stand, relativiert sich, wenn man dagegen rechnet, was Neu Fahrland als selbstständige Gemeinde nach Potsdam bei der „Heirat“ als „Mitgift“ eingebracht hat. Allein die Gewerbesteuer, über die Neu Fahrland für den Ortsteil bis zur Eingemeindung verfügen konnte, betrug ca. 750.000 Euro jährlich. Ein guter Deal sieht anders aus.

Für die Neu Fahrländer hat sich Vieles verschlechtert. Abgaben wurden erhöht. Dennoch steht für dringende Straßenreparaturen oft nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung. Vieles, was im Eingliederungsvertrag, der zwischen Neu Fahrland und Potsdam vereinbart wurde, wurde nie umgesetzt. So sollte etwa die Ansiedlung eines Discounters gefördert werden. Stattdessen wurde von den Stadtverordneten ein Einzelhandelskonzept beschlossen, dass dies verhinderte.

Wo gibt es Fehlentwicklungen?

Bürger der eingemeindeten Ortsteile nutzen nur zu einem geringen Anteil Busse, da die Entfernung zu Haltestellen zu weit ist. Sie würden lieber in der Potsdamer Innenstadt zum Einkaufsbummel fahren, bevorzugen aber aufgrund der hohen Parkgebühren die Einkaufszentren, oft außerhalb von Potsdam, wie zum Beispiel den Havelpark.

Entscheidungen, die Neu Fahrland betreffen, werden „zentralistisch“ von oben getroffen, oft ohne das demokratisch gewählte Gremium des Ortsbeirats informiert, geschweige denn gefragt zu haben. Besonders gravierend war die Weisung der früheren Sozialbeigeordneten, Leichtbauhallen für Geflüchtete in Neu Fahrland auf ein Areal setzen zu lassen, das hierfür aus vielen Gründen gar nicht hätte verwendet werden dürfen. Die Leichtbauhallen wurden nie bewohnt, standen über Jahre leer, mussten aber bewacht und beheizt werden. Mehrere Millionen Euro Steuergelder wurden so verschleudert!

Das „Terrassenhaus“ auf der östlichen Seite der Nedlitzinsel, das mit seinen Außenwänden fast die B2 berührt und weitere Verkehrsplanungen unglaublich erschwert, ist ein weiteres Beispiel. Die Baupläne hierfür wurden im Gestaltungsrat vorgestellt, gutgeheißen und über die Köpfe der Neu Fahrländer hinweg beschlossen.

Welches ist der aktuell gravierendste Konflikt?

Am gravierendsten sind die Probleme, die sich aus der Ignoranz der Landeshauptstadt ergeben gegenüber vertraglichen Regelungen, wie zum Beispiel dem Eingliederungsvertrag. Obwohl im Eingliederungsvertrag ganz klar geregelt ist, dass der Ortsbeirat Entscheidungsrechte übertragen bekommt über Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen des Ortsteils und dass Einvernehmen mit dem Ortsbeirat bezüglich der Bauleitplanung im Ortsteil hergestellt werden muss, versucht die Stadt, dieses Recht bei den Plänen zur Bebauung der Nedlitzinsel auszuhebeln.

Einen weiteren gravierenden Konflikt stellt der geplante Eingriff in Eigentumsverhältnisse der Neu Fahrländer Bürger dar, der sich abzeichnet durch den Tramausbau oder den geplanten Radschnellweg nach Krampnitz mitten durch ein Wohngebiet. Hier drohen umfangreiche Enteignungen.

Dieter Spira (Satzkorn): Eingezwängt von Gewerbe und Solaranlagen

Dieter Spira, Satzkorn. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was lief gut?

Mit Unterstützung der Stadt, insbesondere dem Büro der Stadtverordnetenversammlung und dem Kommunalen Immobilienservice ist es gelungen, ein Gebäude in Satzkorn zu einem Bürgerhaus auszubauen.

Als zusätzliche Chance sehen wir die Komplettierung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Satzkorn.

Der Geh- und Radweg zwischen Satzkorn und Fahrland wird nun endlich nach mehr als 20 Jahren realisiert. Er soll unter anderem der Schulwegsicherung dienen.

Wo gibt es Fehlentwicklungen?

Als größte Fehlentwicklung für Satzkorn erscheint mir die Planung einer 97 Hektar großen Freiflächensolaranlage durch die Landeshauptstadt. Es handelt sich um hochwertiges Ackerland, das bisher auch landwirtschaftlich genutzt wird. Die Planung soll gegen den Großteil des Bürgerwillens durchgesetzt werden. Mit der geplanten Fläche würde sie zu den größten Anlagen Deutschlands gehören und das in einem Ort mit nicht einmal 500 Einwohnern. Die Solarfelder sollen mindestens bis zu 200 Meter vor die Wohnbebauung reichen. Aus Sicht der Stadt ist der Abstand verträglich!

Vorschläge des Ortsbeirates sowohl zur Minimierung der Fläche bis auf etwa 20 Hektar, als auch die Nutzung anderer förderfähiger Flächen etwa an Bahntrassen wurden ignoriert. Satzkorn ist bereits seit zehn Jahren auf einer Fläche von etwa 20 Hektar im Friedrichspark der größte und wohl auch einzige Produzent von Solarenergie mit Freifächensolaranlagen in der Stadt. Für mich ist die neu geplante Anlage auch nicht mehr zeitgemäß, da es bereits bessere Technologien zur Energiegewinnung gibt.

Unmittelbar neben dem Friedrichspark ist eine Gewerbehalle von etwa drei Hektar Größe durch die Stadt genehmigt worden. Auf dem Dach und den fast fensterlosen Wänden befindet sich kein einziges Solarpanel. Auch Rederechte zu diesem Thema in Ausschüssen und der Stadtverordnetenversammlung waren erfolglos.

Satzkorn mit der Dorfkirche und Erntegeräten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine weitere Fehlentwicklung befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Gutes Satzkorn, welches zum größten Teil unter Denkmalschutz steht. Mit den sieben Einzeldenkmalen im Dorf (Gutsanlage und Kirche) haben wir einen besonderen Schatz, der bewahrt und verträglich entwickelt werden muss. Hier haben sich fragwürdige gewerbliche Nutzungen angesiedelt ohne Beteiligung des Ortsbeirates. Ich denke dabei an die Ölmühle. Diese wurde auf einer Weide im Außenbereich unweit des Gutshauses genehmigt, obwohl sie dort aus planungsrechtlicher Sicht unzulässig ist.

Ein weiteres Beispiel ist die Planung einer fast 100 Hektar großen Freiflächensolaranlage auf hochwertigem Ackerboden. Ein Vorschlag des Ortsbeirates Satzkorn zur Planung einer ca. 20 Hektar großen Anlage wurde durch die Verantwortlichen der LHP einfach verworfen. Satzkorn scheint sich zum Tummelplatz für ungeliebte Nutzungen zu entwickeln, welche in der Stadt nicht gewollt sind. Es wurden dort auch schon ohne Vorankündigung mehrere Bäume gefällt.

Unser Ortsteil ist von drei Seiten durch Gewerbestandorte eingezwängt. Auf der Satzkorner Bergstraße wurde mit 15 Prozent die höchste Lkw-Belastung der Stadt Potsdam gemessen. Nur ein Teilstück der Satzkorner Bergstraße hat einen Geh- und Radweg. Eine Lösung für diesen lebensgefährlichen Zustand wäre, den bereits bestehenden Geh- und Radweg vom Bolzplatz in Richtung zur B273 zu verlängern. Am Ende dieser Straße befindet sich auch die Obstscheune. Leider wurde die Realisierung des Weges auf lange Zeit verschoben.

Die Ansiedelung einer Tank- und Rastanlage auf Satzkorner Gemarkung an der A10 sowie die Planung weiterer riesiger Logistikhallen im Friedrichspark sehen wir sehr kritisch. Würden alle bisher bestehenden und die durch die Landeshauptstadt geplanten Gewerbenutzungen realisiert, so wären etwa 30 Prozent der Satzkorner Gemarkung mit Gewerbe belegt. Wir wollen unser historisches Angerdorf und die wertvolle landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft drumherum schützen. In diesem Sinne liegen unsere Entwicklungsschwerpunkte beim Wohnen, Naherholung, Denkmal-, Natur- und Landschaftsschutz.

Welches ist der aktuell gravierendste Konflikt?

Der gravierendste Konfliktpunkt ist die Interpretation des Vertrages zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Gemeinde Satzkorn gemäß § 24 des 4. GemGebRefGBbg aus dem Jahr 2003. Unter § 7, Punkt 2 heißt es dort unter anderem: „Die Ziele des Flächennutzungsplans der Gemeinde Satzkorn werden bei der weiteren Bauleitplanung berücksichtigt. Über die verbindliche Bauleitplanung wird mit dem Ortsbeirat Einvernehmen hergestellt.“ Die Landeshauptstadt vertritt die Auffassung, dass nach Ablauf von fünf Jahren dieser Punkt 2 keine Anwendung mehr findet.

Stefan Matz (Fahrland): Zügellose Bebauung und Verstädterung

Stefan Matz, Fahrland. Quelle: Claudia Jonov

Was lief gut?

Es gibt potenzielle Synergien in Bezug auf die Infrastruktur, wobei das Wort potenziell zu betonen ist.

Erwähnt werden muss die Entschuldung Fahrlands. Theoretisch ergibt sich daraus ein größerer finanzieller Handlungsspielraum.

In der Summe wird die Eingemeindung in der Bevölkerung sehr kritisch gesehen.

Wo gibt es Fehlentwicklungen?

Fahrland leidet unter einer zügellosen Bebauung und Verstädterung.

Es gibt faktisch kaum Mitspracherechte für die gewählten Vertreter des Ortsteils.

Verlagerung von im städtischen Bereich nicht gewollter Infrastruktur in die Ortsteile. Für Fahrland betrifft das unter anderem Stadtentsorgungsflächen, Wertstoffhof, Flächen für Straßenunterhaltung und Winterdienst.

Völlig zügelloser Umgang mit der die Ortsteile prägenden Natur, kein Verständnis für die den Ortsteil prägenden Eigenheiten.

Welches ist der aktuell gravierendste Konflikt?

Es gibt praktisch kein Mitspracherecht und keine Beteiligung bei der Entwicklung von Krampnitz, obwohl Krampnitz vollständig zum Ortsteil Fahrland gehört.

Peter Roggenbuck (Marquardt): Es gab eine generelle Ortsaufwertung

Peter Roggenbuck, Marquardt. Quelle: Peter Degener

Was lief gut?

Zu nennen ist die kulturelle Förderung etwa mit Blick auf die Kulturscheune Marquardt.

Das Nahverkehrskonzept sieht eine Aufwertung des Bahnhofs Marquardt zur Mobilitätsdrehscheibe für den Potsdamer Norden vor.

Es gab eine generelle Ortsaufwertung etwa mit der Pflege des Parks und der Gehwege.

Wo gibt es Fehlentwicklungen?

Verwaltungsabläufe zu Anträgen und Vorschlägen aus dem Ortsteil sind langwierig und kompliziert.

Welches ist der aktuell gravierendste Konflikt?

Die Wohnsituation. Ein zur Pro Potsdam gehörender Block mit 18 Wohnungen in der Hauptstraße ist unsaniert. Ein alter Kindergarten steht seit mehr als 20 Jahre leer trotz mehrmaliger Hinweise und Ortsbegehung. Grundstücke in der Ortsmitte werden nicht veräußert, obwohl großes Interesse besteht.

Eckhard Fuchs (Uetz-Paaren): Vergessener Ortsteil hinter der Autobahn

Eckhard Fuchs, Uetz-Paaren. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was lief gut?

Für Uetz-Paaren sind durch die Eingemeindung keine nennenswerten Vorteile entstanden. Den Eingemeindungsvertrag hat Uetz-Paaren damals nicht unterschrieben. Deshalb gab es auch nicht die steuerlichen Vorteile in den ersten fünf Jahren der Eingemeindung.

Als Vorteil ist die in normalen Zeiten effizient arbeitende Verwaltung zu nennen.

Wo gibt es Fehlentwicklungen?

Mit den aufgedrückten städtischen Maßgaben kam es einem so vor, dass in keinster Weise darüber nachgedacht wurde, dass Uetz-Paaren ländlicher Raum und nicht Stadt ist. Gerade was den Umwelt- und Naturschutz betraf, haben viele nur mit dem Kopf geschüttelt. Man hatte wohl nicht bedacht, das bei uns sowohl Landschafts-, als auch Naturschutzgebiete bestehen und der Umgang mit diesen bekannt war.

Problematisch ist, dass die Verwaltung in vielen Dingen den Ortsbeirat einfach übergeht. Im Hauptausschuss klang an, dass daran gearbeitet wird, die Ortsbeiräte abzuschaffen.

Fazit ist, der Landeshauptstadt ist zu spät klar geworden, dass sich hinter der Autobahn auch noch der Ortsteil Uetz-Paaren befindet. Jetzt kommt es einem so vor, dass alles was in der Stadt störend ist, in den ländlichen Raum verlagert wird. Um die Klimaziele der Stadt zu erreichen oder Gewerbeflächen auszuweisen, erinnert man sich nun auch an Uetz-Paaren.

