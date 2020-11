Grube und Sacrow stehen für Beschaulichkeit, in Golm regiert die Wissenschaft und Bornstedt hat sich vom kleinen Straßendorf mit einer gewaltigen Militärbrache zum zweitgrößten Neubaugebiet der Stadt gemausert. Potsdams Nordwesten hat viele spannende Geschichten zu bieten – ein Überblick.

Zwischen Idylle und Wissenschaft: So hat sich Potsdams Nordwesten entwickelt

Potsdam ganz nah - Zwischen Idylle und Wissenschaft: So hat sich Potsdams Nordwesten entwickelt

Potsdam ganz nah - Zwischen Idylle und Wissenschaft: So hat sich Potsdams Nordwesten entwickelt