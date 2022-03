Potsdam

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) macht die Erinnerungs- und Gedenkkultur in Potsdam zur Chefsache. Zum Monatsanfang hat er die dafür bislang im Kulturbereich angesiedelte wissenschaftliche Personalstelle in seinen eigenen Geschäftsbereich übernommen. Das hat Schubert auf Anfrage des Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) bestätigt.

Die Stelle hat seit Mai 2015 der Historiker Tobias Büloff inne, der vorher am Potsdam-Museum arbeitete. Laut Rathaus-Internetseite Potsdam.de ist er in dieser Funktion Ansprechpartner für ehrenamtlich arbeitende Initiativen, politisch engagierte und historisch interessierte BürgerInnen sowie ZeitzeugInnen, die sich für das öffentliche Gedenken in Potsdam einsetzen.

Facettenreiche Erinnerungskultur

Die Landeshauptstadt unterstütze, koordiniere und vernetze die „vielgestaltigen Aktivitäten der Gedenk- und Erinnerungsarbeit“, heißt es auf Potsdam.de: „Sie setzt sich bewusst dafür ein, auch jüngere Menschen für die Vergangenheit zu sensibilisieren.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur facettenreichen Erinnerungskultur in Potsdam gehörten zudem Vorhaben wie die Recherche zum Schicksal von Menschen jüdischer Herkunft mit der Verlegung von Stolpersteinen, die Zeitzeugenarbeit, die Unterstützung bildungspolitischer Absichten sowie die Unterstützung von Projekten etwa zur Pflege der Erinnerung an die deutsch-deutsche Grenze oder der Demokratiebewegung von 1989 in Potsdam.

Aufarbeitung der Ehrenbürgerschaften

Eine besondere Rolle kommt dem Historiker bei der von den Stadtverordneten beschlossenen wissenschaftlichen Aufarbeitung aller bisher durch Potsdam und eingemeindete Ortsteile verliehenen Ehrenbürgerschaften zu. Die Vorarbeit dafür leistete Tobias Büloff mit der Aufbereitung der sogenannten Potsdamer Ehrenbürgerliste für die Rathaus-Onlineseite.

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte dabei seine Entdeckung, dass das später nach Potsdam eingemeindete Babelsberg am 1. April 1938 Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels zum Ehrenbürger ernannt hatte. Die Potsdamer Stadtverordneten reagierten darauf in ihrer nächst folgenden Sitzung umgehend mit der posthumen Aberkennung dieser Ehrung.

Schubert kündigt Tagung an

Im Zusammenhang mit dieser Personalie beschlossen die Stadtverordneten, dass das Rathaus 2022 eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Ehrenbürgerschaften durchführen soll, bei der Forschungseinrichtungen und andere Städte einbezogen werden.

In der jüngsten Stadtverordnetensitzung teilte Schubert auf Krämers Anfrage mit, dass es im zweiten Halbjahr eine Tagung unter Mitwirkung wissenschaftlicher Einrichtungen zum Thema Ehrenbürgerschaften und Erinnerungskultur in Potsdam geben werde.

„Zentrale Figur in der Gedenkkultur“

Gegenüber MAZ kritisierte Krämer am Freitag, dass Schubert die Umsetzung des wissenschaftlichen Mitarbeiters aus dem Kultur- in seinen eigenen Geschäftsbereich nicht von sich aus bekannt gegeben habe: „Herr Büloff ist eine zentrale Figur in der städtischen Gedenkkultur“, sagte Krämer. „Es wäre eine respektvolle Geste gegenüber dem Kulturausschuss gewesen, uns über den Wechsel zu informieren.“

Er habe, so der Politiker, das Thema Gedenkkultur auf die Tagesordnung des nächsten Kulturausschusses setzen lassen: „Wir müssen diskutieren, wie damit zukünftig in Potsdam umgegangen wird.“ Der Kulturausschuss tagt wieder am 24. März.

Von Volker Oelschläger