Die Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von über 500 Mitarbeitern der Catering- und Servicegesellschaft des Potsdamer Klinikums „Ernst von Bergmann“ ist für die Stadt ein juristischer Balanceakt. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erklärte am Mittwochabend im Hauptausschuss, wie der Weg aussehen könnte, damit die Stadt die Forderung nach Tarifbezahlung für alle Angestellten des Klinikkonzerns umsetzen könne.

Rathaus muss besonderes Interesse nachweisen

Denn wenn die Angestellten der Tochtergesellschaften besser verdienen, sind diese Firmen nicht mehr konkurrenzfähig. Die Kommunalverfassung erlaube es aber, dass die Stadt als Klinikgesellschafter ein besonderes Interesse darin sieht, dass die Catering- und Serviceleistungen dennoch durch die eigene Gesellschaft erbracht wird.

„Ein besonderes Interesse wären etwa sozialpolitische Gesichtspunkte“, sagte Schubert. E s gäbe nur „wenige Beispiele“ in Brandenburg, bei denen dieser Weg gegangen werde, „aber sind gut beraten den Weg zu gehen, auch weil auskömmliche Bezahlung der Mitarbeiter ein Standortfaktor ist“, so Schubert. Dann muss aber auch die Stadt „dafür geradestehen, wenn das wirtschaftliche Ergebnis nicht so ist, wie es sein muss“.

Ein großes Problem: Ein solcher Zuschuss dürfe nur für Leistungen von den Potsdamer Stadtverordneten beschlossen werden, die „auf das Territorium der Landeshauptstadt“ erbracht werden.–„Wir können nicht die Klinikteile in Forst und Bad Belzig nicht mit diesen Leistungen betrauen.“, so Schubert.

Die Leistungen müssten also zwischen den verschiedenen Klinikstandorten auseinander gerechnet werden, damit die Potsdamer nicht für die Krankenhausversorgung in Potsdam-Mittelmark oder Spree-Neiße zahlen müssten. Das Rathaus will im März einen Vorschlag vorlegen.

