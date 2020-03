Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) schlägt Alarm: Er will gemeinsam mit anderen Städten der Initiative „Sichere Häfen“ umgehend 500 unbegleitete Minderjährige unter 14 Jahre aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos holen. „Die Lage droht zu eskalieren“, sagte Schubert am Sonntagmittag in einer Pressekonferenz.