Potsdam

Die Potsdamer FDP fordert die „möglichst schnelle, schrittweise Öffnung der Restaurants, Cafés und sonstigen Gastronomiebetriebe“. Dafür müsse sich der Oberbürgermeister einsetzen, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag an die Stadtverordnetenversammlung, die am Mittwoch tagt. Die Stadtspitze war bereits aktiv: mit einem Appell an die Landesregierung.

FDP : Stadt soll Flächen für Freiluftlokale bieten

Die Stadt selbst solle Freiflächen zur Verfügung stellen, um einen Mindestabstand für Gäste der Freiluftgastronomie gewähren zu können, fordert die FDP. „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, umgehend ein Konzept zu erarbeiten, das großzügige Rahmenbedingungen und geeignete Möglichkeiten für einen rechtssicheren Betrieb der Restaurants, Bars und Cafés vorsieht und den Potsdamer Gastronomen Zeit einräumt, die notwendigen Maßnahmen zur Vorbereitung der angestrebten Öffnungen zu treffen“, heißt es weiter.

Anzeige

Schubert schreibt Brief an Woidke

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) reagierte darauf bereits am Dienstag. Er habe bereits bei der Demonstration „Leere Stühle“ der Gastronomen auf dem Alten Markt zugesagt, ihre Forderungen ans Land zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere MAZ+ Artikel

In einem Brief hat er Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) für Klarheit in den kommenden Wochen für Gastronomen geworben. „Die Betriebe bangen um ihre wirtschaftliche Existenz“, schreibt Schubert an Woidke, „eines ihrer zentralen Anliegen ist es, Klarheit über einen Zeitplan für eine Wiederöffnung ihrer Betriebe zu erlangen . . . Ich unterstütze den Ansatz, verbindliche Zeitpläne zu kommunizieren, auch aus kommunaler Perspektive.“

Gesundheitsämter brauchen Vorlauf für Hygienevorschriften

Das gelte auch für ähnliche Forderungen anderer Branchen wie Kosmetik-Studios, Fitnessstudios und Wasserschifffahrt. „Denn der notwendige Zeitplan verschafft nicht nur den Betrieben, sondern auch den Kommunen Planungssicherheit“, schreibt Schubert. Die Stadt brauche ebenfalls den Vorlauf, weil die Gesundheitsämter die besonderen Hygienevorschriften genehmigen und kontrollieren müssten.

Im direkten Gespräch mit der Bundeskanzlerin solle Woidke sich zudem für Finanzhilfen für die Gastronomen stark machen, so Schubert. Er gehe davon aus, „dass die gastronomischen Betriebe durch die Vorgaben zunächst mit deutlich reduzierter Kapazität und Einschränkungen wie Vorbestellungen, verschärften Abstandsregeln und einer Form von Hygieneschutzausrüstung ihren Betrieb wiederaufnahmen können“. Daher benötigen sie eine „direkte finanzielle Hilfe“.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline/axe