Potsdam

Es muss eine bemerkenswerte Rede gewesen sein, die Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Samstag auf der Strategieklausur der Rathausspitze mit den Stadtverordneten zu den wichtigsten Zukunftsprojekten der Stadt gehalten hat: 40 Minuten lang sprach er offen Probleme an, die im Rathaus und in der Stadt nicht schnell genug gelöst würden und wo die Probleme sich seit seinem Amtsantritt vor über drei Jahren sogar noch verschärft haben, etwa die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung und die Lage am Wohnungsmarkt. Anders als zunächst angekündigt, wurde die Rede jedoch nicht veröffentlicht.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert sorgt sich um politische Erfolge

Nach MAZ-Informationen soll Schubert die Verantwortung für die aktuellen Probleme weniger bei sich als bei vielen anderen gesehen haben: Demnach belasten vor allem die Corona-Pandemie und zusätzlich nun auch der ausgebrochene Krieg seine Verwaltung ebenso, wie die Folgen der Cyberattacke 2020, Altlasten seines Amtsvorgängers oder die Aufträge der Stadtverordneten. Das Debakel um den Bürgerservice und die Vielzahl offener Stellen in der Verwaltung fallen gerade negativ auf ihn zurück – und an der von ihm selbst gewählten Herausforderung, den Dauerkonflikt um die Garnisonkirche und das Kreativhaus Rechenzentrum zu lösen, scheint sich Schubert derzeit zu verheben.

Wenn man sich in Rathaus- und Politikkreisen umhört, bekommt man unisono zu hören: Schubert sei getrieben und stünde mit dem Rücken zur Wand. Zudem vertraue er seinen Beigeordneten bei der Bewältigung der Aufgaben zu wenig und wolle nun durchgreifen und sichtbare Erfolge schaffen, bevor am Jahresende die Halbzeitbilanz seiner Amtszeit gezogen wird.

Umbau im OB-Büro ermöglicht Schubert direkteren Zugriff auf zentrale Themen

Dazu passt der Umbau seines eigenen Verwaltungsbereichs im Rathaus, der in den vergangenen Wochen an mehreren Stellen angepasst worden ist: So ist das gesamte Presse- und Marketingbüro der Verwaltung ist jetzt dem Oberbürgermeister direkt unterstellt. Wie berichtet, gehört der Gedenkbeauftragte, der für öffentlichkeitswirksame Termine verantwortlich ist, nun nicht mehr zum Bereich der Kulturbeigeordneten. Auch Peter Jaremenko, der als neuer Cyber-Abwehr-Chef der Verwaltung frisch zum Monatsbeginn seinen Dienst angetreten hat, gehört nicht zum Fachbereich von IT-Chef Thomas Morgenstern-Jehia, sondern hat seinen eigenen Bereich „Informationssicherheit und Datenschutz“ direkt unter Schubert bekommen.

Schubert benennt einen „wohnungspolitischen Koordinator“

Eine besondere Personalie stellt die Schaffung eines „wohnungspolitischen Koordinators“ in seinem Bereich dar. Nach MAZ-Informationen soll Markus Beck diese Aufgabe übernehmen. Beck ist langjähriger Mitarbeiter der Verwaltung. Er war lange Zeit Leiter der Unteren Bauaufsichtsbehörde und anschließend Fachbereichsleiter Bauaufsicht und Denkmalpflege. Jetzt ist er für die Modernisierung des Verwaltungscampus verantwortlich und wird auf der Internetseite der Stadt als „Fachberater“ für das Projekt geführt. Künftig soll er zusätzlich die Schnittstelle zwischen dem Bau- und Sozialbereich des Rathauses, sowie der Pro Potsdam als städtischer Wohnungsbaugesellschaft sein. Er spielte zuletzt bei der Ausarbeitung des „Stresstests“ für das problembehaftete neue Stadtviertel Krampnitz eine zentrale Rolle.

Je nach Lesart wird mit Becks Funktion als wohnungspolitischer Koordinator die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) entlastet - oder auch ein Stück weit entmachtet. Meier beklagt seit längerem die Überlastung in ihrem Bereich – etwa bei Gesundheitsamt und Ordnungsamt, die in der Pandemie seit zwei Jahren zahlreiche zusätzliche Aufgaben übernommen haben. Mit dem Krieg in der Ukraine kommen neue Herausforderungen auf ihren Sozialbereich zu.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in seinem Büro. Quelle: Julius Frick

Durchgreifen zur Lösung der Wohnungsnot

Schubert hat dabei vor allem Meiers Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration im Visier. Dieser muss die Unterbringung von Geflüchteten stemmen und hat in den vergangenen drei Jahren von den Stadtverordneten eine ganze Reihe Aufträge bekommen, die abgearbeitet werden müssen: Etwa die Umsetzung der Wohnraum-Zweckentfremdungssatzung und vor allem die Vorbereitung von sozialen Erhaltungssatzungen, die ein wichtiges Instrument gegen die Gentrifizierung sein können. Doch bis die dafür zusätzlich geschaffenen Stellen tatsächlich besetzt und arbeitsfähig sind, dauerte es lange – offenbar zu lange für Schubert, den das Voranschreiten seiner Amtszeit ohne klare Erfolge in Unruhe zu versetzen scheint.

Mit Markus Beck – so ist es in Rathauskreisen zu hören – erhofft der Oberbürgermeister sich womöglich ein schnelles Durchgreifen in Meiers Geschäftsbereich, aber auch im Bereich des Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos). Dieser ist ebenfalls von Personalmangel gebeutelt, wodurch dringende Bebauungspläne zurückgestellt werden müssen und entlastende Wohnprojekte nicht umgesetzt werden können.

Von Peter Degener und Anna Sprockhoff