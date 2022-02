Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert von Corona-Infektion genesen

Potsdam

Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat seine Corona-Infektion überstanden. Wie das Rathaus auf MAZ-Anfrage bestätigt, habe sich der Verwaltungschef am Dienstag „freigetestet“: „Sieben Tage nach seinem positiven PCR-Test war der heutige qualifizierte Schnelltest negativ, somit ist die Isolation beendet“, teilt Stadtsprecher Jan Brunzlow mit.

Familie offenbar ebenfalls infiziert

Schubert war am vergangenen Mittwoch positiv getestet worden, dem Vernehmen nach hatte er von Kontakten mit Infizierten im Privatleben erfahren und anschließend mehrere Tests gemacht. Anschließend musste er der Stadtverordnetenversammlung fernbleiben – für einen Teil der Debatte wurde der Oberbürgermeister dann digital zugeschaltet, ein Novum in der Potsdamer Politik.

Nach MAZ-Informationen haben sich auch weitere Verwandte Schuberts angesteckt, die weiterhin in Isolation bleiben müssen. Die so genannte Freitestung nach sieben Tagen ist nur vorgesehen, wenn mindestens zwei Tage lang keine Covid-19-Symptome aufgetreten sind. Er habe nur kurzzeitig leichte Symptome gehabt, so Schubert. Er selbst wird die Amtsgeschäfte in der kommenden Woche wieder übernehmen. „Der Oberbürgermeister hat Urlaub, und zwar ganz planmäßig“, so sein Sprecher.

Von MAZonline