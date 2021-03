Potsdam

Ab Mittwoch ist auch in Berlin ein negativer Corona-Test Voraussetzung, um in Geschäften einkaufen zu können. Im Unterschied zu Potsdam entfällt aber die Pflicht, sich vor dem Shoppen einen Termin zu besorgen. Das befürwortet auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD): „Wenn die Menschen in Berlin mit negativem Test, aber ohne Termin einkaufen gehen können, dann wäre das auch sinnvoll im nahe gelegenen Potsdam“, sagte er am Sonntag. „Diesen Weg könnten wir aber nur beschreiten, wenn das Land Brandenburg dafür die Grundlagen legt“, so Schubert.

Ein Potsdamer Unternehmen wehrt sich außerdem wie berichtet bereits vor dem Verwaltungsgericht Potsdam gegen die Testpflicht für seine Kunden. Anfang der Woche wird die Entscheidung des Gerichts erwartet. Bis zum heutigen Montag hat die gegenüber dem Gericht die Gelegenheit zur Stellungnahme. „Wir sind uns bewusst, dass wir mit der Anordnung – so wie im letzten Jahr mit der Maskenpflicht – Neuland betreten. Sollte uns das Verwaltungsgericht Fehler aufzeigen, werden wir diese korrigieren“, sagt Oberbürgermeister Schubert dazu.

Wenig Andrang bei Händlern, Kritik vom Handelsverband

Dabei hatte gerade erst am Samstag ein neues Konzept gestartet, mit dem die Potsdamer Händler mehr Kunden und die Bürger mehr Einkaufsmöglichkeiten bekommen sollten. Das Prinzip „Erst testen, dann shoppen“ galt erstmals in der Stadt – und es hat fast allen Einzelhändlern nichts gebracht als Frust. Zu hoch war allzu vielen Menschen die Hürde, sich erst zum Testen anstellen zu müssen, ehe sie in einen Laden durften.

Beispiel Bonita-Boutique in der Brandenburger Straße: Nur eine Kundin mit einem Termin war am Samstagvormittag im Laden. Eine zweite Termin-Kundin aus Werder hatte abgesagt, weil sie in ihrer Stadt den Schnelltest selber zahlen muss. 30 Euro. Da fällt der Einkauf aus. „Mit einem Kunden am Tag“, sagt die Verkäuferin, „kann kein Händler überleben.“ Einige Geschäfte in der Brandenburger haben schon zwei Stunden nach Öffnung wieder zu gemacht, weil niemand kam. Wenn doch jemand kam, aber keinen negativen Schnelltest nachweisen konnte, gab es kein Geschäft. Die Händler blieben konsequent und wiesen jeden ab, der keinen schriftlichen Nachweis über den erfolgreichen Test hatte.

Kritik vom Handelsverband

Aus Sicht des Handelsverbands Berlin-Brandenburg stellte sich der Start als Flop heraus. „Es ist das eingetreten, was wir befürchtet haben – es war Totentanz“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei der erste Eindruck meistens der entscheidende. „Terminvereinbarung plus Test. Das bringt keinen dazu, sich in die Innenstadt zu begeben“, so Busch-Petersen.

Von Rainer Schüler