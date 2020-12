Potsdam

Die Stadt Potsdam in den ersten Nachkriegsjahren – darüber ist wenig bekannt. Wer waren die Männer und Frauen, die nach 1945 im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung führende Positionen innehatten? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Wir stellen die Nachkriegsoberbürgermeister vor, heute: Wilfried Seidel (1984-89).

Wilfried Seidel , der gelernte Maschinenschlosser

Wilfried Seidel geht in die Geschichte ein als erster Potsdamer Oberbürgermeister, der nach dem Ausscheiden aus dem Amt strafrechtlich belangt wird – nach einer Anzeige von oppositionellen Kräften wegen Wahlfälschung zu den DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989.

Seidel hat sein Amt am 28. Mai 1984 angetreten und wurde, so vermeldet es die Märkische Volksstimme am Tag danach, „einstimmig zum neuen Potsdamer Oberbürgermeister gewählt“. Zu seinem Lebensweg heißt es knapp, er sei 44 Jahre alt und von Beruf Maschinenschlosser. Seidel studierte Ökonomie/ Maschinenbau an der TU Dresden und besuchte von 1976 bis 1979 die SED-Parteihochschule in Berlin. Zuletzt war der am 21. August 1939 im sächsischen Bannewitz Geborene Vorsitzender des Rates des Kreises Rathenow. Vom übergeordneten SED-Apparat wurde Seidel nun verpflichtet, „seine ganze Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Staates und eine erblühende Bezirksstadt einzusetzen“.

Oben auf der Agenda: das Wohnungsbauprogramm

Wahlforum und Wahlgespräche für die Volkskammerwahl am 08.06.1986. Wahl der Kandidaten der Nationalen Front.Oberbürgermeister von Potsdam Wilfried Seidel(2.v.r.) mit Jungwählern im Gespräch.

In seiner Antrittsrede verweist der neugewählte Oberbürgermeister, wie damals üblich, auf den engen Zusammenhang von hohen Wettbewerbsleistungen in der Industrie und der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Territorium. Auch wenn davon im Alltag nur wenig zu spüren ist. Ganz oben in der Agenda steht die Erfüllung des von der SED vorgelegten „Wohnungsbauprogramms“. In Potsdam entstehen seit den 1970er Jahren ganze Stadtviertel neu. Für die Sanierung der historischen Innenstadtviertel fehlen aber weiterhin Geld und Material. Und so gibt es für sie nur eine Zukunft: den Abriss. Um dann an ihre Stelle Plattenbauten zu setzen.

Zum Problemfall wird die sogenannte zweite barocke Stadterweiterung um die heutige Brandenburger Straße. Als 1945 ein großer Teil der Potsdamer Altstadt in Schutt und Asche fällt, bleibt sie verschont. Um danach zusehends zu verkommen. Es ist dies ein Spiegelbild der verfehlten Baupolitik, die ganz auf die industrielle Bauweise setzt. Erste Sanierungsansätze in den 1980er Jahren können den Verfall nicht aufhalten. Die Folge ist Leerstand, mehrere Häuserfluchten werden abgerissen. An ihre Stelle treten Neubauten, so in der Gutenbergstraße, deren Größe und Typologie zumindest versucht, sich dem Altbestand anzupassen, die aber doch Fremdkörper im gewachsenen Stadtbild bleiben.

Liebloser Umgang mit den Altstadtvierteln

Kreis-Kinder- und Jugendspartakiade: Die Siegerehrung der Mädchen in der Altersklasse 12 im Diskuswerfen nimmt Oberbürgermeister Wilfried Seidel vor am 15. Juni 1985

Es ist vor allem dieser lieblose Umgang der Stadtverwaltung und ihres Oberbürgermeisters mit den Altstadtvierteln, der bei den alteingesessenen Potsdamern kein Verständnis findet. Zudem wird Seidels Auftreten als schroff und hölzern empfunden, er gilt als der Mann, der niemals lächelt.

Doch auch im SED-Apparat eckt er an. Zum akuten Krisenfall wird der Beginn der Städtepartnerschaft mit der bundesrepublikanischen Hauptstadt Bonn. DDR-Staatschef Erich Honecker selbst ist es, der im Vorfeld seiner Westdeutschlandreise 1987 dieses Projekt anregt. Nach ermüdenden Vorgesprächen kann die Partnerschaft am 26. Januar 1988 im Schlosstheater des Neuen Palais besiegelt werden. Auch ARD und ZDF sind dabei. Und da passiert das für die Apparatschiks Unglaubliche.

Skandal im Neuen Palais vor laufenden Kameras

Vor laufenden Kameras fordert der Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels seinen Potsdamer Kollegen auf, sich für jene Bürgerrechtler um Vera Lengsfeld einzusetzen, die kurz zuvor in Ostberlin verhaftet wurden. Die SED-Spitze ist stocksauer. Seidel hätte diesen Auftritt verhindern müssen, heißt es. Eine Krisensitzung jagt die nächste.

Die Bonner Gäste werden auf der Stelle nach Hause geschickt. Und Seidel muss auch seinen bereits geplanten Gegenbesuch in Bonn streichen. Den Anlass liefert wiederum eine Äußerung Daniels. Als dieser in einem Interview mit Blick auf seine Südafrika-Reise meint, er habe keine Bedenken, zu den Apartheid-Machthabern zu fahren, schließlich sei er ja auch in Potsdam gewesen, da ist für die DDR-Oberen das Maß voll. Über Monate herrscht zwischen Potsdam und Bonn Funkstille.

Bonn als Anlaufpunkt für Potsdamer nach dem Mauerfall

Im März 1989 gibt es einen neuen Anlauf. Seidel nutzt nun das Podium in Bonn, um der Welt zu erklären, worum es der DDR derzeit geht, um „einen gemeinsamen Beitrag zur Sicherung des Friedens und zur Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen“. Kontakte von Bürgern Ost zu Bürgern West, wie sie bei Städtepartnerschaften normalerweise dazu gehören, sind hier Nebensache. Der Jahresplan sieht für 1989 drei Reisen nach Bonn vor, mit handverlesenen Delegationen. Dass sich bis Ende des Jahres Hunderte an den Rhein aufgemacht haben werden, ahnt im März noch niemand. Nach dem Mauerfall stellt sich das Bonner Rathaus als Anlaufpunkt für Potsdamer zur Verfügung, die keine Westverwandte haben, und vermittelt Kontakte in der Stadt. Doch da ist Seidel längst nicht mehr im Amt.

Das Aus für ihn kommt, als nach der Kommunalwahl vom 7. Mai 1989 von der Bürgergruppe „Konkret“, die bei den Stimmauszählungen in den Wahllokalen dabei war, genaue Zahlen über die Fälschung des Wahlergebnisses vorgelegt werden. Die SED-Oberen geben Seidel dafür die Schuld. Schon am 21. Mai wird sein Nachfolger Manfred Bille eingesetzt.

Vor Gericht wegen Wahlfälschung

Nach der Wende dauert es noch mehr als zwei Jahre, bis sich der Ex-Oberbürgermeister im September 1991 gemeinsam mit drei Mitarbeitern wegen Wahlfälschung vor Gericht zu verantworten hat. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, das Ergebnis der Kommunalwahlen vom Mai 1989 so manipuliert zu haben, dass statt 3980 abgegebener gültiger Gegenstimmen nur 1599 an die Bezirkswahlkommission gemeldet wurden.

Das zumindest spricht für Seidel: Er streitet nichts ab und bekennt sich zu Beginn des Prozesses schuldig. Er habe nicht den Mut aufgebracht, sagt er vor Gericht, gegen den von ihm geforderten Gesetzesverstoß zuwiderzuhandeln. Die übergeordneten Partei- und Staatsfunktionäre hätten gefordert, dass die Wahlergebnisse nicht unter denen früherer Jahre zu bleiben dürften. Bedenken seien zurückgewiesen worden nach dem Motto: Lasst euch was einfallen. „Als der Angeklagte Seidel sich nicht fügen wollte“, so heißt es in der Urteilsbegründung, wurde ihm von Mitarbeitern der SED-Bezirksleitung „ganz offen eine Degradierung angedroht“. Das Urteil des Gerichts: acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 3600 Mark Geldstrafe. Seidel ist da mittlerweile als selbstständiger Versicherungsvertreter tätig.

