Potsdam

Die Stadt Potsdam in den ersten Nachkriegsjahren – darüber ist wenig bekannt. Wer waren die Männer und Frauen, die nach 1945 im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung führende Positionen innehatten? Mit welchen Mitteln schaffte es die SED, auch in der einstigen Residenzstadt ihren unbedingten Machtanspruch durchzusetzen. Wir stellen die Nachkriegsoberbürgermeister vor, heute: Willi Rescher (1957-1961).

Der Funktionär, der aus dem Nichts Oberbürgermeister wurde

Es ist wie schon bei seinem Vorgänger: Als Willi Rescher am 13. Dezember 1957 zum Oberbürgermeister gewählt wird, kennt noch kaum jemand in der Stadt seinen Namen, weiß kaum jemand etwas über den SED-Mann. Immerhin veröffentlicht die Märkische Volksstimme am 1. Januar 1958, einen Tag vor Reschers Amtsantritt, ein Interview mit dem künftigen ersten Mann in der Stadt. Die Auftakt-Frage: „Worin sehen Sie Ihre nächsten Aufgaben?“

„ Potsdam zu einer sozialistischen Stadt entwickeln“

Rescher antwortet mit den damals üblichen Stanzen, wie man sie ihm offenbar in den SED-Führungsetagen vorformuliert hat, von der „weiteren Festigung der sozialistischen Demokratie“ bis zum „schnellen und allseitigen Aufbau des Sozialismus“.

Brisant wird der Text, als Rescher auf den „ Wiederaufbau der zerstörten Gebiete der Stadt“ zu sprechen kommt. Dieser müsse „den Prinzipien des sozialistischen Aufbaus untergeordnet sein, mit dem Ziel, Potsdam zu einer sozialistischen Stadt zu entwickeln“. Klarer kann man es eigentlich nicht formulieren: Es gibt keinen Raum mehr für das Alte, und das Überlieferte muss den neuen Prinzipien des Städtebaus nach Moskauer Vorbild weichen.

Was den „ Wiederaufbau“ und die „Verschönerung der Stadt“ anlangt, so sei „die Mithilfe der Werktätigen erforderlich“. Das Schlüsselwort heißt „Nationales Aufbauwerk“, also freiwillige und unbezahlte Arbeit an Wochenenden für das Gemeinwohl, „wodurch im Jahre 1958 noch größere und schönere Erfolge erzielt werden können“.

Beitritt zu Kommunistischen Verbänden

Über die Person Reschers erfahren die Potsdamer mehr als drei Jahre später erstmals etwas Ausführlicheres – aus Anlass seines 50. Geburtstags am 1. März 1961. Der Text in den Brandenburgischen Neuesten Nachrichten hält sich weitgehend an den von Rescher selbst verfassten Lebenslauf. Wie sein Vorgänger Kurt Promnitz entstammt der Mann der Lausitzer Textilbranche, er wurde 1911 in Forst geboren. Nach der Volksschule arbeitete er als Geschäftsbote, in der Landwirtschaft und in Textilfabriken.

Potsdamer Oberbürgermeister seit 1945 Walter Paul, 1945 bis 1950 Kurt Promnitz, 1951 bis 1957 Wilhelm Rescher, 1957 bis 1961 Brunhilde Hanke, 1961 bis 1984 Wilfried Seidel, 1984 bis 1989 Manfred Bille, 1989/1990 Horst Gramlich, 1990 bis 1998 Matthias Platzeck, 1998 bis 2002 Jann Jakobs, 2002 bis 2018 Mike Schubert, seit 2018

1925 trat Rescher dem Kommunistischen Jugendverband bei, 1932 der Kommunistischen Partei. Im Juni 1933 wurde er erstmals verhaftet und kam für mehrere Monate in das KZ Sonnenburg. Nach Jahren illegaler Arbeit wurde er 1939 erneut inhaftiert und 1941 vom Volksgerichtshof in Berlin zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach Kriegsende wurde er sofort als Funktionär in der Lausitz eingesetzt, erst als SED-Kreisvorsitzender, später als Landrat im Kreis Oberhavelland.

Denkmalschutz wird eng beschnitten

In Potsdam, so heißt es in dem Text, widme Rescher nun seine besondere Kraft dem Wiederaufbau des Stadtzentrums. Und tatsächlich gibt es am Beginn seiner Amtszeit wieder einmal eine neue Lage in Sachen Stadtgestaltung. Der erst am 13. November 1957 gefasste Beschluss zum Bau der Langen Brücke und zu einem Zentrumswettbewerb wird drei Wochen später wieder aufgehoben.

Zudem bestätigt die Stadtverordnetenversammlung Ende Januar 1958 eine Vereinbarung mit dem Institut für Denkmalpflege, die zum Inhalt hat, nur noch auf den Erhalt von baukünstlerisch besonders wertvollen Gebäuden zu bestehen und andere Häuser zum Abriss freizugeben, so am Platz der Einheit, Am Kanal, dazu die Alte Post.

Anstelle des Plögerschen Gasthofs soll ein Wohnbau entstehen. Mit „schönen hellerlichten Wohnungen, so sagt die Partei der Arbeiterklasse“, heißt es dazu in der Märkischen Volksstimme: „Wohnungen, in den die sozialistischen Menschen wohnen.“ Auch eine Form, den Geist von Potsdam auszulöschen.

Ruine des Stadtschlosses auf dem Alten Markt in Potsdam 1959/60 vor der Sprengung. Davor fährt die Straßenbahn. Quelle: Reproduktion Christel Köster

Am 12. Mai 1959 kommt aus dem SED-Politbüro die Anweisung zum Abriss des Stadtschlosses, betitelt „Beschluss zum Potsdamer Baugeschehen“. Der Schwarze Peter wird den Stadtverordneten zugeschoben. Sie lassen sich noch bis Mitte November Zeit, ehe sie den „Bauplan bis 1965“ beschließen, der eben auch den Abriss der Ruine des Schlosses beinhaltet.

Am 16. Januar 1960 findet die erste Sprengung statt, am 28. April sinkt als Letztes das Knobelsdorffsche Treppenhaus in Schutt und Asche. Ein weiterer Hieb gegen das alte Preußen zu Reschers Amtszeit: Im Marmorpalais, dem Schloss Friedrich Wilhelms II., wird ein sozialistisches „Armeemuseum“ eingerichtet.

Eröffnung des neuen Straßenbahnnetzes vom Luftschiffhafen bis zum neu eröffneten Bahnhof Pirschheide 1958. Quelle: MAZ/Herbert Dörries

Etwas Einschneidendes kündigt sich zunächst recht harmlos an: Seit April 1958 fährt die Straßenbahn zum neuen Bahnhof Potsdam-Süd, dem künftigen Potsdamer Hauptbahnhof. Auf dem gerade fertiggestellten Berliner Außenring kommt man nun unter Umfahrung von Westberlin in die DDR-Hauptstadt. Das Bahnprojekt ist durchaus als Warnung zu sehen, dass es bis zur völligen Isolierung Westberlins nicht mehr weit ist.

Bau der Berliner Mauer schneidet Potsdam im Osten ab

Der Mauerbau am 13. August 1961 trifft Potsdam besonders hart, grenzt die Stadt doch im Osten über viele Kilometer direkt an West-Berlin. Im Neuen Garten und im Park Babelsberg dominieren zunächst Stacheldrahtabsperrungen, ehe mit dem Bau massiver Grenzanlagen begonnen wird.

Der Mauerbau wird auch für Rescher zur Zäsur. Ihm bleiben keine fünf Wochen mehr als Oberbürgermeister. Am 17. September wird ihn die 31-jährige FDJ-Funktionärin Brunhilde Hanke ablösen. Über die Gründe schweigen sich wie so oft in solchen Fällen die DDR-Akten aus. War auch er der SED-Führung nicht scharf genug, das aus ihrer Sicht noch immer in Resten preußisch versippte Potsdam auf den von Ulbricht gewiesenen Kurs in die neue Zeit zu führen?

Grenzanlagen zwischen Park Babelsberg und Westberlin. Quelle: MAZ/Christel Köster

Im Innenministerium sieht man sein Wirken seit längerem kritisch. In einer Beurteilung aus den 1950er Jahren heißt es, Rescher arbeite wenig operativ und beschränket sich hauptsächlich auf das Administrative. Die Verbindung zur Bevölkerung sei „auf Grund seines überheblichen Wesens ungenügend“. Das Fazit kann vernichtender nicht sein: „Nach unserem Dafürhalten müsste der Kollege Rescher in der Perspektive von seiner Funktion abgelöst werden.“

Brunhilde Hanke folgte 1961 als Oberbürgermeisterin auf Willi Rescher und blieb bis 1984 im Amt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nun scheinen sich auch in Potsdam die kritischen Stimmen zu mehren. Brunhilde Hanke erinnert sich in einem Gespräch im Herbst 2017 noch genau an einen Artikel vom Dezember 1960, in dem Reschers Arbeit ziemlich harsch angegriffen wurde und man den Abschuss quasi vorbereitete. Offenbar war Rescher, der einstige Widerstandskämpfer, mit den aktuellen Anforderungen einfach überfordert. Er sei, so erzählte man sich damals im Rathaus, nicht nur einmal bei Sitzungen eingeschlafen.

Nach seiner Abwahl erhält Rescher einen Posten bei der Handwerkskammer. Willi Rescher stirbt am 25. September 1983 in Potsdam.

Die MAZ-Serie „Potsdamer Nachkriegsjahre“

Von Frank Starke