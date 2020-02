Potsdams OB besucht Flüchtlingslager in Griechenland

Lesbos/Potsdam

Zu Beginn ihrer zweitägigen Reise zur Unterstützung Geflüchteter in Griechenland traf sich die Delegation mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Donnerstag in Athen mit Hilfsorganisationen und informierte sich insbesondere über die Situation unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter. Der Delegation gehören neben Schubert der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), Prälat Martin Dutzmann, Berlins Integrationsstaatssekretär Daniel Tietze (Linke), Rottenburgs Bürgermeister Thomas Weigel ( CSU), die Potsdamer Bereichsleiterin für Toleranz und Partizipation, Ursula Löbel, sowie der Arzt Evangelos Tsekos, Bereichsleiter für medizinische Dienstleistungen am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“, und Liza Pflaum von der internationalen Bewegung „Seebrücke“ an.

Minderjährige sind obdachlos oder inhaftiert

In Griechenland befinden sich derzeit mehr als 5000 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Mehrere Hundert von ihnen sind obdachlos. „Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern in Griechenland ankommen, brauchen besonderen Schutz. Es ist unverantwortlich, wenn geflüchtete Kinder und Jugendliche in Polizeigefängnissen inhaftiert sind oder auf der Straße leben müssen. Sie brauchen sofort eine adäquate und sichere Unterbringung“, erklärt Prälat Dutzmann. Für die Freilassung von Flüchtlingskindern, die unrechtmäßig inhaftiert wurden, setzt sich die Menschenrechtsorganisation „Equal Rights Beyond Borders“ ein, die alleinreisende Minderjährige rechtlich vertritt. Die Nichtregierungsorganisation streitet vor dem Europäischen Gerichtshof zum Teil in Eilverfahren für die Freilassung der Minderjährigen.

Drei Viertel aller Gesuche abgelehnt

„Viele unbegleitete Minderjährige, die in Griechenland ankommen, haben das Recht auf Familienzusammenführung mit ihren Verwandten in Deutschland“, sagt Robert Nestler, Mitbegründer der 2016 gegründeten Organisation. Doch die deutschen Behörden hätten in den vergangenen Monaten rund drei Viertel aller Gesuche Griechenlands abgelehnt. „Viele dieser Ablehnungen sind rechtswidrig“, behauptet Nestler.

Clara Buenger und Robert Nestler von der Organisation „Equal Rights Beyond Borders“ berichten den Delegationsteilnehmern von der Situation in Griechenland. Quelle: Seebrücke

„Wir könnten sofort helfen. Die Blockade einer Lösung muss endlich aufhören und lokale Entscheidungen zu Gunsten der Aufnahme akzeptiert werden“, fordert Potsdams Stadtoberhaupt Schubert. 140 deutsche Kommunen stünden bereit, Schutzsuchende aufzunehmen. 500 unbegleitete Kinder unter 14 Jahre seien in den griechischen Hotspots behördlich registriert. Ebenso viel Plätze hätten deutsche Städte zur Aufnahme angeboten.

Regierung plant geschlossene Haftlager

Mittlerweile ist die Delegation auf die Insel Lesbos weitergereist. Dort wird sie am Freitag das Flüchtlingslager Moria besuchen. Das Lager ist vollkommen überfüllt, die humanitäre Situation katastrophal. Aktuell soll die Bevölkerung auf Lesbos gegen die Pläne der griechischen Regierung demonstrieren, geschlossene Haftlager auf der Insel zu errichten. Griechenland soll dafür Land enteignen wollen.

Von Heinz Helwig