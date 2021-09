Potsdam

Der Name Arno Rauschers wird vor allem mit zwei Ereignissen in Verbindung gebracht: mit dem Potsdamer Kunstsommer in den zwanziger Jahren und dem sogenannten Tag von Potsdam am 21. März 1933, der großangelegten Propagandashow der neuen braunen Machthaber zur Eröffnung von Hitlers Reichstag in der Potsdamer Garnisonkirche.

Arno Rauscher, am 17. Juli 1874 im ostpreußischen Bialla als Sohn eines leitenden Juristen geboren, kommt 1913 nach Potsdam. Das Jurastudium führt ihn zuvor nach Freiburg, Berlin, München und Königsberg. Nach bestandenem Examen 1902 wird er zunächst Magistratsassessor in Kiel, dann dort 1906 Stadtrat. Als er sich in Potsdam um die Stelle des 2. Bürgermeisters bewirbt, heißt es aus Kiel, sein bisheriges Tun „lasse ihn in jeder Beziehung als geeignet erscheinen“. Was seine politischen Ansichten angehe, so deckten sie sich „im Allgemeinen mit denen der nationalliberalen Partei“. Politisch hervorgetreten sei er allerdings nie.

Am 20. Dezember 1913 wird Rauscher als 2. Bürgermeister von Potsdam bestätigt. Während des Krieges ist er von März 1916 bis 1918 in der Kaiserlichen Deutschen Zivilverwaltung beim Generalgouvernement Warschau eingesetzt.

Ein Kunstereignis ersten Ranges

In der Nachkriegszeit, als Potsdam mit seinem Platz in der Geschichte ringt und Oberbürgermeister Vosberg mit sich selbst, ist es Arno Rauscher, der 1921 ein Kunstereignis in die Stadt holt, das deutschlandweit Aufmerksamkeit findet. In der Orangerie von Sanssouci sei mit dem Potsdamer Kunstsommer eine Ausstellung entstanden, „die weitaus die beste und sinnvollste dieses Sommers im ganzen Umkreis von Berlin ist”, so der Kritiker Paul Fechter, und im „Berliner Tageblatt“ heißt es, es sei die schönste Kunstausstellung, „die wir seit Jahren in diesem chaotischen Dasein zu sehen bekommen haben”. Immerhin sind mehr als 300 Werke zu sehen, von Max Liebermann über Wilhelm Lehmbruck bis zu Ernst Ludwig Kirchner. Auch wenn man der stillen Verpflichtung nachkomme, heißt es im Katalog, die die Geschichte der Stadt auferlegt, so wolle man dies „nicht mit romantisch rückblickender Gesinnung tun“, sondern indem man „dem lebendigen Künstlerkind, dem Gegenwart und Zukunft gehört“, die Tür öffnet. Eine spezielle Abteilung ist lokalen Künstlern gewidmet, darunter zwei Werke von Karl Hagemeister sowie Otto Heinrichs „Fischmarkt“. Rauscher knüpfte im Vorfeld nicht nur Kontakte zu wichtigen Berliner Galerien und Sammlern, er sicherte dem Projekt über die Stadtverordneten auch finanzielle Unterstützung.

Während Rauscher sich auch weiter – nebenher – um die Potsdamer Kunstszene kümmert, so als Vorsitzender des Potsdamer Kunstvereins, dankt Oberbürgermeister Vosberg ab. Der zweite wird nun zum ersten Mann im Rathaus, mit 29 von 35 abgegebenen Stimmen entscheiden sich die Abgeordneten am 25. April 1924 dafür, dass Arno Rauscher, ein nicht zu übersehender Mann von annähernd zwei Metern Größe und „barockem Körperumfang“, wie es in zeitgenössischen Quellen heißt, dessen Nachfolge antritt.

Konzert im Städtischen Museum am Neuen Markt 6. V.l.n.r.: Oberbürgermeister Dr. Arno Rauscher, Bürgermeister Werner Dehms, Kammermusiker Georg Müller, Otto Becker (Klavier), Stephani Pelkmann (Gesang). Quelle: Potsdam-Museum

Pathetische Grußworte

Einen großen Auftritt hat Rauscher beim Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz 1924. In einem streckenweise pathetischen Grußwort erinnert er daran, dass Potsdam reich an national bedeutsamen Erinnerungsdenkmälern sei wie kaum eine andere deutsche Stadt. Der Denkmalpflege weist er eine aktive gesellschaftspolitische Funktion zu, da deren Aufgabe auch die Vermittlung des „ethischen Gehalts“ der Denkmäler umfasste und daher weit über das Erhalten hinausgehe.

Er hat zu dem Thema ein besonderes Verhältnis, wohnt er doch selbst in einem Denkmal, im Westflügel der Orangerie im Park von Sanssouci. Allerdings scheint die Wohnung zunächst nicht recht geeignet, um den mit „seinem Amte verbundenen Repräsentationspflichten“ in gebührender Weise nachzukommen.

MAZ-Serie: Potsdams Oberbürgermeister seit 1821 Wer machte Potsdam zu dem, was die Stadt heute ist? Eine neue Serie beleuchtet die Oberbürgermeister der Stadt von 1821 bis 1945. Den Anfang macht Wilhelm Saint Paul (1821 bis 1844). Diese neun weiteren Oberbürgermeister folgen: Wilhelm Krüger (1844-1848) Heinrich Gobbin (1848-1851) Alexander Beyer (1851-1878) Reinhold Boie (1878-1897) Richard Jaehne (1897-1905) Kurt Vosberg (1906-1924) Arno Rauscher (1924-1934) Hans Friedrichs (1934-1945) Friedrich Bestehorn zu Kriegsende (1945 zwei Monate kommissarisch)

Repräsentative Wohnung

Rauscher denkt über den Ankauf eines Villengrundstücks nach. Am Ende einigt er sich 1927 mit der Stadt, „die jetzige Mietwohnung des Oberbürgermeisters in der Orangerie durch bauliche Veränderungen den Bedürfnissen und der Stellung des Oberbürgermeisters anzupassen“ – mit städtischen Mitteln, wohlgemerkt. 1933 wird es die Anzeige eines hitlertreuen Maurermeisters geben, der der Bauleiter war und nun die Verschwendung öffentlicher Mittel anprangert. Die Stadt habe für die Oberbürgermeister-Wohnung etliches bezahlt, was eigentlich Sache des Mieters sei. Als er sich damals darüber empörte, habe man ihn aus dem städtischen Dienst entlassen.

Wie auch immer, schon in seinen Kieler Tagen schätzte man Rauscher als einen „außerordentlich klugen Finanzpolitiker“. Und noch dazu auch als Fachmann in Sachen Elektrizität. „Kaum ein Beamter“, so ein Weggefährte, „wusste besser Bescheid als er über die Zusammenhänge der Energiewirtschaft“. Allerdings entwickelt die Kommunalpolitik auch unter Rauscher nur wenig Sinn für die neuen Möglichkeiten. Eine Ausnahme bildet der Um- und Ausbau des Luftschiffhafens zu einem Sportzentrum zu Lande und zu Wasser Mitte der 1920er Jahre. Hier reagiert die Stadt offensiv darauf, dass sich die frühere – zuletzt militärische – Nutzung des Areals am Templiner See für den Zeppelinbau durch den Versailler Vertrag erledigt hat. So bricht abseits der Altstadt auch in Potsdam sichtbar die Moderne an – es entsteht mit bemerkenswerter Architektur eines der modernsten Sportzentren Deutschlands.

Auch von Weitem nicht zu übersehen: Bürgermeister Arno Rauscher war fast zwei Meter groß. Im Bild eine Baustelle am Luftschiffhafen. Quelle: Potsdam-Museum

Grundstein für „Wald-Potsdam“

Einiges tut sich auch im Wohnungsbau. 1927 legt Rauscher den Grundstein für ein großangedachtes Projekt „Wald-Potsdam“. Auf einem Gelände östlich und westlich der Michendorfer Chaussee sollen Siedlungen entstehen, die rund 29 000 Menschen eine neue Heimat bieten. Man geht davon aus, dass mit dem nach der Inflation einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung „solche Personen, die im nahen Berlin ihrem Beruf nachgehen“, aber ihre Freizeit „fern vom Getriebe der Großstadt in Ruhe genießen“ wollen, ins Grüne ziehen. Die Initiatoren setzen vor allem auf wohlhabende Angehörige des Mittelstandes. Rauschers Forderung, auch Wohnungen für die minderbemittelte „Arbeiterschaft von Nowawes“ mit dessen Industriebetrieben einzuordnen, wird nicht berücksichtigt.

Das Projekt bleibt jedoch in der Weltwirtschaftskrise stecken. Gebaut wird lediglich am Brauhausberg. Als schärfster Gegner von Wald-Potsdam, dessen Siedlungscharakter er im „revolutionären Nationalsozialismus“ als nicht mehr zeitgemäß betrachtet, profiliert sich ab 1933 der Vorsitzende des Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung, der NSDAP-Abgeordnete Hans Friedrichs. Um dann selbst an den Brauhausberg zu ziehen.

Von Frank Starke