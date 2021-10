Potsdam

Mit einem Pomp, der an den „Tag von Potsdam“ im Jahr zuvor erinnert, wird Hans Friedrichs am 9. März 1934 in sein Amt als Potsdamer Oberbürgermeister eingeführt. Berufen wurde er nicht mehr, wie zuvor üblich, von den Stadtverordneten, sondern von Hermann Göring höchst selbst, dem zweiten Mann in der Hierarchie der Nationalsozialisten. Und dieser, in Doppelfunktion preußischer Innenminister und Ministerpräsident, kommt denn auch höchstselbst nach Potsdam, um dem neuen Rathauschef die goldene Amtskette umzuhängen.

Den Einwohnern wird „empfohlen“, so ein zeitgenössischer Zeitungsbericht, bei der Ankunft des Nazioberen an den Straßen Spalier zu stehen; später gibt es den Aufmarsch einer Ehrenformation am Fortunaportal. Der Festakt im Stadtschloss wird per Lautsprecher auf den Alten Markt übertragen.

Die erste Amtshandlung ist die Ehrenbürgerschaft für Göring

Im Anschluss an seine Dankesrede verleiht Hans Friedrichs dem Naziführer Göring die Potsdamer Ehrenbürgerschaft – es ist dies seine allererste Amtshandlung. Friedrichs tut das, so der Kulturhistoriker Armin J. Hanson, nicht ohne Hintergedanken. Durch die Anlehnung an Göring sucht er einen Verbündeten gegen den Einfluss von Joseph Goebbels und Albert Speer zu gewinnen, die im Bereich des Städtebaus völlig andere Ansichten vertreten als er. Friedrichs setzt alles daran, den drohenden Anschluss Potsdams an Groß-Berlin zu verhindern.

Über den neuen Oberbürgermeister heißt es in einer NSDAP-Verlautbarung, er habe auf den ersten Blick eine raue Schale, seine Sprache sei kurz, die eines Soldaten, der den Krieg kennt und das Befehlen. Er besitze aber doch auch eine feine Urteilsfähigkeit und wisse ein offenes Wort zu schätzen.

Friedrichs ist bis 1929 Berufssoldat der Reichswehr gewesen

Hans Friedrichs, geboren am 9. November 1875 in Demmin (Vorpommern), ist Berufssoldat mit Leib und Seele. 1894 noch Fahnenjunker, wird er im Jahr darauf Offizier. In den ersten Weltkrieg geht er als Major, kommandiert erst ein Freiwilligenbataillon in Flandern, kommt dann auf den Balkan. Während der Novemberrevolution steht er an der Spitze des Wachbataillons der Obersten Heeresleitung in Kassel. Nach der im Versailler Vertrag verfügten Auflösung des kaiserliches Heeres wechselt Friedrichs 1919 übergangslos zur neugegründeten Reichswehr, befehligt ein Bataillon in Görlitz und wird als Oberst Kommandeur des Truppenübungsplatzes Ohrdruf. Im Jahre 1929 nimmt er im Range eines Generalmajors seinen Abschied und siedelt nach Potsdam über.

Oberbürgermeister General Hans Friedrich im Gespräch mit einem General in Potsdam, am 17.3.1935. Quelle: Hans Weber/Potsdam Museum

Hier wird er zunächst geschäftsführender Präsident des Nationalen Deutschen Automobilklubs. Er engagiert sich aber auch im „Heimatschutz“, einer vor dem Ersten Weltkrieg entstandenen Bewegung, der es um Denkmalpflege, Landschafts- und Naturschutz sowie Bewahrung der Tradition geht. Moderne Entwicklungen lehnt sie ab, ist vielmehr rückwärtsgewandt und damit für nationalistisches und völkisches Gedankengut offen.

Hans Friedrichs drängt Oberbürgermeister Arno Rauscher aus dem Amt

Offensichtlich erhofft sich Friedrichs, der wie viele Offiziere die Weimarer Republik als Zeit des Niedergangs betrachtet, vom Nationalsozialismus eine Förderung des Heimatschutzgedankens. 1932 tritt er der NSDAP bei und wird ein Jahr später Kreisleiter in Potsdam. Die Hitler-Partei ist seit 1929 im Stadtparlament vertreten.

MAZ-Serie: Potsdams Oberbürgermeister seit 1821 Wer machte Potsdam zu dem, was die Stadt heute ist? Eine neue Serie beleuchtet die Oberbürgermeister der Stadt von 1821 bis 1945. Den Anfang macht Wilhelm Saint Paul (1821 bis 1844). Diese neun weiteren Oberbürgermeister folgen: Wilhelm Krüger (1844-1848) Heinrich Gobbin (1848-1851) Alexander Beyer (1851-1878) Reinhold Boie (1878-1897) Richard Jaehne (1897-1905) Kurt Vosberg (1906-1924) Arno Rauscher (1924-1934) Hans Friedrichs (1934-1945) Friedrich Bestehorn zu Kriegsende (1945 zwei Monate kommissarisch)

Friedrichs selbst gehört seit März 1933 der Stadtverordnetenversammlung an, wird sogleich Vorsitzender des Finanzausschusses. Im Sommer 1933 trägt er offensiv dazu bei, dass die zwölf bisherigen Stadträte allesamt entlassen und durch Mitglieder der Nazipartei ersetzt werden. Daneben drängt er nach und nach auch Oberbürgermeister Arno Rauscher aus dem Amt. Friedrichs sei wie kaum ein anderer geeignet, so ein NSDAP-Papier, „den Nationalsozialismus in Potsdam in die Tat zu übersetzen“.

Er will das historische Stadtbild schützen

Dabei, so schreibt Stadthistoriker Andreas Kitschke, hatte Friedrichs doch ein tiefes Verständnis für die Schönheit Potsdams. Besonderes Augenmerk widmet er den Grünanlagen, deren Fläche sich zwischen 1934 bis 1940 von 300.000 auf 1,9 Millionen Quadratmeter ausdehnt. Unter Mitwirkung von Karl Foerster wird die Freundschaftsinsel neugestaltet.

Der Neorenaissance-Turm der Kriegsschule auf dem Brauhausberg wird unter Friedrichs zu einem simplen Burgturm zurückgebaut, weil er darin eine Verschandelung des Stadtbilds sah. Quelle: MAZ/Archiv

Im Bauwesen werden schlimme Sünden der Gründerzeit zurückgenommen und überdimensionierte Neubauten nicht zugelassen. Friedrichs beruft einen „Stadthistoriographen“, der alle denkmalschutzwürdigen Gebäude erfasst und darüber wacht, dass keine das historische Stadtbild störenden Bauten mehr errichtet werden. Es entstehen neue Wohnviertel wie die heutige Siedlung am Schillerplatz, der damals Adolf-Hitler-Platz getauft wird, und die GAGFAH-Siedlung in Neubabelsberg, aber auch Kasernenareale. Auf dem Weg zu einem Groß-Potsdam werden rigoros Nachbarorte wie Babelsberg, Bergholz-Rehbrücke und Geltow eingemeindet, ohne Rücksicht auf geographische oder historische Besonderheiten.

Die Siedlung am Schillerplatz entstand unter Leitung von Oberbürgermeister Hans Friedrichs. Der Schillerplatz hieß damals „Adolf-Hitler-Platz“. Quelle: Repro Laude

Als ein übereifriger Parteigenosse verlangt, man solle die hebräische Inschrift aus dem Portikus der Französischen Kirche tilgen, weist Friedrichs dies mit Hinweis auf deren Schöpfer Knobelsdorff und Friedrich II. zurück.

Judenverfolgung in Potsdam – kaum einer überlebt

Was nicht heißt, dass es Abstriche an der von Hitler forcierten Judenverfolgung gegeben hätte. Ihren ersten Höhepunkt erreicht sie mit der Verwüstung und Entweihung der Synagoge am Wilhelmplatz am 9. November 1938. Es folgen wie überall im Land die systematische Deportation und Ermordung der jüdischen Mitbürger. Von den 400 Angehörigen jüdischen Glaubens, die es 1933 in Potsdam gab, hat kaum einer überlebt.

Friedrichs funktioniert perfekt in diesem System, er fährt zu den Reichsparteitagen nach Nürnberg, er ist, wie er selbst ausdrücklich betont, hundertprozentiger Nationalsozialist, von den Ideen Adolf Hitlers durchdrungen. Noch im Februar 1945 verlangt er von den Beschäftigten der Stadtverwaltung, Wehrmachtsdeserteure, die für ihn „Marodebrüder“, „Lumpen“ und „Volksverräter“ sind, anzuzeigen. Dass er nach Kriegsbeginn 1939 nicht als Generalmajor reaktiviert wird, liegt wohl zum einen an seinem vorgerückten Lebensalter, aber auch an seiner instabilen Gesundheit.

Fortsetzung folgt.

Von Frank Starke