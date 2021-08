Potsdam

Ab 1878 ist Reinhold Boie erster Mann im Potsdamer Rathaus. Der am 31. März 1831 in Danzig Geborene, seit einem Jahr bereits in leitender Stellung in der Residenzstadt, war zuvor Oberbürgermeister der Stadt Bromberg (Westpreußen), wo er ein erstes Landwirtschaftsinstitut ansiedelt. Der Jurist Boie, in jungen Jahren unter anderem Stadtrat und Richter am Bezirksgericht Marienburg, treibt in Potsdam die Entwicklung der Stadt vehement voran; so erwirbt die Stadt 1890 das Wasserwerk, errichtet das Schlachthaus (1894), schließt durch den Bau einer Klärstation 1895 die städtische Kanalisation ab, es kommt zur Gründung des Meteorologischen Instituts auf dem Telegrafenberg, das 1893 seinem Beobachtungsdienst aufnimmt.

In n Boies Amtszeit nimmt das Meteorologische Institut auf dem Telegrafenberg den Dienst auf – hier ein Luftbild um 1921. Quelle: Erich Ewald/Sammlung Wolfgang Holtz

Als man Boie 1897 in den Ruhestand versetzt, wird dabei in der Festrede besonders gewürdigt, dass es dank seines Wirkens gelungen sei, „die Stadt mit allen zeitgemäßen Wohlfahrtseinrichtungen auszustatten“. Die Stadtverordneten ernennen ihn zum Ehrenbürger. Reinhold Boie stirbt am 17. Mai 1907.

Seltener Fall eines Aufsteigers

Mit dem 39-jährigen Richard Jaehne kommt 1897 wieder ein gebürtiger Potsdamer an die Spitze der Stadtverwaltung. Er ist in jenen Jahren der seltene Fall eines Aufsteigers, der nicht aus den gehobenen Kreisen stammt. Der Sohn eines Schneidermeisters, geboren am 6. November 1858, besucht das Viktoria-Gymnasium, studiert danach Rechtswissenschaften und arbeitet ab 1880 im kommunalen Bereich erst in Berlin, dann in seiner Heimatstadt. 1889 wird er in Potsdam zum besoldeten Stadtrat gewählt, 1894 zum Zweiten Bürgermeister, der zuständig ist für die Bautätigkeit sowie Steuersachen. Nach dem Ausscheiden Boies 1897 stehen vier Kandidaten zur Wahl. Die Stadtverordneten entscheiden sich für Jaehne.

Richard Jaehne (1858-1905) war von 1897 bis 1905 Oberbürgermeister in Potsdam. Quelle: Sammlung Potsdam Museum

Nach einer positiven Einschätzung durch den Innenminister, der Jaehne als „königstreu und patriotisch“ lobt, stimmt auch Kaiser Wilhelm II. der Wahl zu, auch wenn es wohl gewöhnungsbedürftig ist, dass ein Beamter kleinbürgerlicher Herkunft die Führung einer Residenzstadt der Hohenzollern übernimmt.

Zu jung für den höchsten Titel

Noch im gleichen Jahr wird Jaehne wie seine Vorgänger Mitglied des preußischen Herrenhauses. Allerdings wird ihm bei seiner Bestätigung zum Ersten Bürgermeister nicht sogleich auch der Titel eines Oberbürgermeisters verliehen. Dies soll, so zeitgenössische Dokumente, nicht an mangelndem Vertrauen, sondern vielmehr an dem jungen Alter des Bürgermeisters gelegen haben. Offenbar hatte man aber auch Zweifel, ob der Handwerkersohn den repräsentativen Verpflichtungen bei Hofe gewachsen sei. Schließlich wendet sich der Regierungspräsident in Sachen Jaehne an den Innenminister. Da doch „die Ersten Bürgermeister hiesiger Residenzstadt herkömmlich den Titel Oberbürgermeister geführt haben“, bitte er, „nunmehr diesen Titel anlässlich der Einweihungsfeier der Erlöserkirche am 4. Mai 1898 auch für Jaehne zu erwirken“.

Besonderes Augenmerk richtet Jaehne auf die Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für die Stadtbevölkerung. Ein Beispiel dafür ist die Eröffnung der Volksbücherei im Jahre 1899, die aus der Bibliothek des Potsdamer Bürgervereins hervorgeht. Das städtische Bild verändert sich in Jaehnes Amtszeit durch zahlreiche Neubauten der Reichs- und Staatsbehörden, so der Reichskriegsschule (1902); hinzu kommen aber auch Geschäftshäuser sowie der Bau ganzer Wohnviertel in der Berliner und Nauener Vorstadt. Im März 1900 wird das neue Postgebäude am Wilhelmplatz übergeben. Die Stadt errichtet ein Elektrizitätswerks (1902) und übernimmt die Pferdeeisenbahn (1904).

Pflaster für Potsdam

1904 beginnt die städtische Straßenpflasterung; der innerstädtische Verkehr wird durch das Höherlegen des Bahndammes nach Wildpark verbessert. Im März 1901 beantragt Regierungspräsident von Moltke die Verleihung des Roten Adlerordens IV. Klasse an Jaehne. Dessen Familie genieße allgemeine Achtung, heißt es in der Begründung, seine Vermögensverhältnisse seien gesichert. Jaehne habe sich um die Weiterentwicklung der Stadt Verdienste erworben, sein Verhältnis zur Bürgerschaft und zu den städtischen Körperschaften sei ein gutes. Was seine politischen Positionen anlangt, habe er sich dazu nie dezidiert geäußert, aber „er dürfte der nationalliberalen Partei zuzurechnen sein“, so von Moltke. Aber auch das ist in jenen Jahren zu vermelden: „Jaehne ist nicht Soldat gewesen.“

Allerdings ist Jaehnes Gesundheitszustand seit der Jahrhundertwende ziemlich angeschlagen. Ein leichter Schlaganfall ließ ihn erst 1904 wieder in die Amtsgeschäfte aufnehmen. Vom Herbst 1903 ist ein ärztliches Zeugnis aus Wiesbaden überliefert, in dem es heißt, „Herr Oberbürgermeister Jaehne aus Potsdam, der sich zur Zeit zur Kur hier aufhält“, bedürfe „zur Wiederherstellung seiner Gesundheit einer Verlängerung seines Urlaubs bis zum 15. Dezember“.

Tod in Thüringen

Es müsse ärztlicherseits dringend abgeraten werden, dass er an einer im Oktober stattfindenden Denkmalenthüllung in Potsdam teilnehme. Im September 1905 schreibt Jaehne, der nun zur Behandlung in Jena weilt, an den Potsdamer Regierungspräsidenten, der Arzt halte es „zur völligen Wiederherstellung meiner Gesundheit für dringend erforderlich, dass ich mich weiter bis zum Schluss des Jahres von meinen Dienstgeschäften fernhalte“. Jaehne verstirbt am 29. Oktober 1905 im Alter von nur 47 Jahren in Jena

Von Frank Starke