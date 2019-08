Potsdam

Potsdam Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hat den ersten Schritt zur Rückkehr des Erst-von-Bergmann-Klinikums in den Tarif getan. Der Rathauschef traf sich am Freitag mit Gesellschaftervertretern des Städtischen Klinikums Brandenburg und der Lausitz Klinik Forst sowie der Gewerkschaft ver.di und dem Betriebsrat des Klinikums Ernst von Bergmann getroffen. Das Ergebnis verkündet die Stadt in einer Pressemitteilung: Schubert wird die Geschäftsführung des Klinikum Ernst von Bergmann beauftragen, die Voraussetzungen für eine Beschlussvorlage für die Stadtverordneten mit der Übernahme des Tarifabschlusses adäquat dem des Städtischen Klinikum Brandenburg vorzubereiten.

Gleichzeitig sollen laut Stadt die Bedingungen auch für die Töchter Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig und Lausitz Klinik Forst erarbeitet werden, um den dortigen Mitgesellschaftern (Landkreis PM und Stadt Forst ( Lausitz)) eine Entscheidung zu ermöglichen. Damit könnte ein Schritt auf dem Weg zu einem einheitlichen Tarif für das pflegerische Personal im Land Brandenburg beschritten werden.

Sofortige Rückkehr laut Klinikum nicht finanzierbar

Die Geschäftsführung des Klinikum Ernst von Bergmann habe laut Stadtmitteilung noch einmal ausgeführt, dass die Forderung einer sofortigen, vollumfänglichen Rückkehr aller Töchter aktuell nicht finanzierbar sei, ohne das kommunale Krankenhaus wirtschaftlich zu gefährden. Ver.di hingegen habe noch einmal deutlich gemacht, dass ihnen die wirtschaftliche Lage des Potsdamer Klinikums bekannt sei, sie an der grundsätzlichen Forderung der Rückkehr des gesamten Klinik-Konzerns in die KAV aber festhalten.

Als möglichen Kompromiss habe Schubert vorgeschlagen, sich bei Tochtergesellschaften wie der Diagnostik auf die Erarbeitung eines Stufenplans im Rahmen von Tarifverhandlungen zu einigen, was seitens der Gewerkschaften zumindest aktuell nicht geteilt wird. Unabhängig von diesem Vorschlag wird Schubert die Geschäftsführung beauftragen, Vorschläge für eine schrittweise Annäherung der Tochtergesellschaften zu erarbeiten und diese dann – wie von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen – bis Dezember vorzulegen.

