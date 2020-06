Fahrland

Die Ortsteile Satzkorn, Fahrland und Uetz-Paaren sollen sogenannte Mitfahrbänke bekommen. Ergänzend zum Angebot des öffentlichen Nahverkehrs bekommen hier Einwohner ohne eigenes Auto eine stationäre Möglichkeit zum Trampen in benachbarte Orte und Ortsteile. In Fahrland soll die Bank unmittelbar neben der Landbäckerei an der Ketziner Straße aufgebaut werden.

Der Ortsbeirat Fahrland hat am Mittwochabend auf Antrag von Tina Lange (Linke) beschlossen, dass die drei Ortsteile sich dafür um eine Förderung für „Kleine Lokal Initiativen“ bewerben. Das in anderen Orten bereits funktionierende Konzept setzt laut Lange darauf, dass viele Autofahrer allein oder nur mit einem Gast unterwegs sind.

Die Mitfahrbank bestehe aus einem Edelstahlgestell mit dem Ortsnamen und fünf Richtungsanzeigern mit den wichtigsten Zielorten der Umgebung, so die Kommunalpolitikerin: „Die Richtungsanzeiger werden vom Mitfahrer je nach Fahrtwunsch ausgeklappt, damit die Autofahrenden den Richtungswunsch sehen.“

Einen Mitfahrenden mitzunehmen sei um 100 Prozent klimaschonender, als wenn wir selbst oder allein fahren würden, sagt sie. Auf Pendlerstrecken wie der B273 und der L92 werde die Verkehrsbelastung reduziert: „Auch der soziale Zusammenhalt wird gestärkt. Denn auf diese einfache Weise lernt man seine Nachbarn kennen und kommt ins Gespräch. Eventuell bilden sich dadurch auch feste Fahrgemeinschaften.“

Im Nachbarort Priort (Gemeinde Wustermark) sei 2019 die erste Mitfahrbank im Havelland vom Heimatverein Memoria aufgestellt worden. Eine zweite Priorter Mitfahrbank wird gerade hergestellt. Auch in den anderen Wustermarker Ortsteilen seien Mitfahrbänke geplant, sagt Lange. Der Heimatverein unterstütze die Erweiterung des Mitfahrbank-Netzes in Richtung Potsdam.

Weitere Beispiele gibt es in Fürstenberg ( Oberhavel) mit Erweiterungsoptionen in Templin und Lychen, in Molchow ( Ostprignitz-Ruppin), Werneuchen (Barnim) und auf dem Dorfanger von Spaatz ( West-Havelland); in Rangsdorf ( Teltow-Fläming) machen sich Seniorenbeirat und Linke gerade für eine Mitfahrbank stark.

Eine Förderung für die Potsdamer Ortsteile sei über den Wettbewerb „Kleine lokale Initiativen“ (KLI) der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Havelland möglich. Projekte könnten mit bis zu 5000 Euro und 80-prozentiger Förderung unterstützt werden.

Kalkuliert würden für die drei Mitfahrbänke Gesamtkosten von rund 7500 Euro. Für den Eigenanteil von etwa 800 Euro komme jeder Ortsteil im Rahmen seines Ortsteilbudgets selbst auf.

