Als Gunter Hoheisel ein kleiner Junge war, hat er hier oft im Gras gesessen und den Autos nachgeschaut. Meist musste er lange warten, bis überhaupt mal eines vorbei knatterte. Als Gunter Hoheisel ein kleiner Junge und von ihm am Straßenrand die allergrößte Geduld gefragt war, war der Verkehr auf der A10 noch nicht der, den wir heute kennen. Außerdem war hier vor den Toren Potsdams Ende im Gelände: Die Autobahn verlor sich ein paar Meter hinter Gunter Hoheisels Posten im Nichts. Der Krieg hatte den Bau des Berliner Rings unterbrochen, die deutsche Teilung den Weiterbau ins Ungewisse verschoben. Erst 1977 bis 1979 wurde der westliche Berliner Ring ab Potsdam-Nord vollendet.

Der Fixpunkt seines Lebens liegt zwischen Wublitz, B273 und A10

Gunter Hoheisel (66) ist hier draußen aufgewachsen. Hier hatte er unter der letzten Autobahnplatte seine Bude. Hier hat er die Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) angestaunt, wenn sie auf der Autobahn-Sackgasse für die große Parade zum 1. Mai oder zum Tag der Republik trainierten. Hier hat er Schwimmen gelernt. Ist mit der Angelrute losgezogen und mit dem Moped bei ersten Fahrversuchen über Feldwege gehoppelt. Hier hat er – einen Katzensprung vom Elternhaus entfernt – für sich und seine Frau gebaut. Hier sind die beiden Töchter groß geworden. Dieser Flecken Land zwischen dem dunklen Lauf der Wublitz und den Asphaltbändern von B 273 und A10 ist sein Zuhause, der Fixpunkt seines Lebens. „Autobahn-Siedlung“ sagen die einen zu den gut vier Dutzend Häusern und Häuschen, Bungalows und Schuppen, „Marquardt-Ausbau“ sagen die anderen. Alteingesessene wie Gunter Hoheisel wohnen allerdings weder hier noch dort, sondern „auf dem Berg“.

Wer sich von Marquardt aus auf den Weg nach Norden macht und einen Moment innehält, wird bemerken, dass die Landschaft leicht ansteigt. Das sind die Ausläufer des zwischen der Autobahn und dem Abzweig nach Uetz gelegenen Hasselbergs, ein 52 Meter hoher, verwilderter, nach Norden jäh abfallender – nun ja: Hügel. Doch der einst wegen seines malerischen Blicks über Dörfer und Wiesen geschätzte, der Überlieferung nach selbst von König Friedrich Wilhelm II. besuchte Aussichtspunkt, ist lange schon in Vergessenheit geraten. Alle Bemühungen des Marquardter Ortsbeirats und des Ortschronisten, das mehr als 200 Jahre alte Linden-Rondell auf der Kuppe als Gartendenkmal eintragen und so auch sichern zu lassen, scheiterten.

Einst das stillste Dorf – heute mitten im Getöse

Eine Niederlage markiert auch den (bisherigen) Schlusspunkt im Kampf gegen den Autobahn-Lärm. Die Entfernung zwischen Häusern und der Trasse ist nicht groß, das Buschwerk auf der Böschung nicht dick genug, um den Lärm der vorbeirasenden Autos zu verschlingen. Einst von den Herren Schmidt von Werneuchen und Fontane als „ das schönste“ und auch als „das stillste Dorf im ganzen Havelland“ geadelt, ist heute zu konstatieren: Es dröhnt in Uetz und in der benachbarten Siedlung wie kaum anderswo in Potsdam. Wie lebt es sich, wenn sich Tag und Nacht das Getöse auf Haus und Garten legt?

„Wir nehmen den Lärm bewusst gar nicht mehr wahr“, sagt Gunter Hoheisel, „aber unsere Besucher.“ Die bleiben schon lange nicht mehr über Nacht. Ruhe kehre in der ansonsten idyllischen Nachbarschaft eben nie ein. „Der Westwind verstärkt die Autobahn, der Ostwind die Bundesstraße“, sagt Gunter Hoheisel. „Auch wenn wir hier im Grünen leben, auch wenn hier noch genügend Platz und Bauland ist und sich sicher viele junge Paare und Familien den Traum vom eigenen Haus erfüllen wollen: Ich kann niemandem ehrlichen Gewissens empfehlen, hierher zu ziehen.“

Hoffnung auf ruhigere Zeiten hegen die lärmgeplagten Menschen „auf dem Berg“ und in Uetz kaum noch. Der Entwurf des Bundesverkehrswegeplanes sieht bis 2030 den sechsstreifigen Ausbau auch dieses A10-Abschnitts vor. In diesem Rahmen könne man zwar durchaus mit Lärmschutzmaßnahmen rechnen, sagt Gunter Hoheisel. Doch das Projekt habe nur eine untergeordnete Priorität. Dass hier in den nächsten Jahren die Bagger anrollen, sieht Gunter Hoheisel, der sich viele Jahre in der Gemeindevertretung engagiert und auch von Berufs wegen mit Bauvorhaben, mit Planungen und Genehmigungsverfahren zu tun hatte, nicht. Und es scheint, als ginge auch ihm, der sich mehr als einmal für eine Geschwindigkeitssenkung auf der A10 auf Höhe von Uetz und der Marquardter Siedlung eingesetzt hat, die Energie aus.

Interessen der Autofahrer wichtiger als die der Anwohner

Ginge es nach ihm und den Anrainern, die einen solchen Antrag zuletzt unterschrieben haben, würde die Geschwindigkeit für Pkw tagsüber auf 100 Stundenkilometer herabgesetzt werden; nachts sollen Pkw nur 80 und Lkw 60 fahren dürfen. Doch die Entscheider lehnten ab. Die in der Siedlung gemessenen Werte liegen zwar sowohl am Tage als auch bei Nacht über den laut Bundesimmissionsschutzgesetz zulässigen, räumt man im Landesbetrieb für Straßenwesen ein. Aber das Gesetz sei hier eben nicht direkt anwendbar: Die Immissionsgrenzwerte seien nur beim Bau einer Straße oder bei gravierenden Umbauten maßgeblich: „Da es sich bei der A10 um eine Bestandsstraße handelt, auf der keine wesentlichen Änderungen vorgenommen wurden, begründet die Überschreitung der Werte keine Verpflichtung zur Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen, wohl aber zur Berücksichtigung derer bei der Ermessensausübung.“ Der letzte Halbsatz bedeutet so viel wie: Man hat die Interessen der Anlieger mit denen der Verkehrsteilnehmer abgewogen – und erachtet die Interessen der Autofahrer als wichtiger als die der lärmgeplagten Anrainer.

Gunter Hoheisel hat sein Haus selbst entworfen und mit eigenen Händen erbaut. Quelle: Julius Frick

So bleibt den Menschen in Uetz und „auf dem Berg“ das große Rauschen. Nein, er habe nie daran gedacht, hier alles aufzugeben und irgendwohin zu ziehen, wo es ruhiger ist, sagt Gunter Hoheisel. Zu sehr hänge er an dem Stück Land und am Haus, das ein echtes Traumhaus ist: Der studierte Physiker hat es nach seinen Wünschen und Vorstellungen entworfen, hat die Pläne selbst zu Papier gebracht. Er hat das Haus mit den eigenen Händen erbaut, hat das Holz dafür in einem Waldstück drüben in Paaren geschlagen – nicht einfach so, sondern nach einer rechten Fronarbeit. Die ersten Bäume, die Gunter Hoheisel umgehauen hat, hat die DDR als Kaminholz nach West-Berlin verkauft. 45 Kubikmeter musste er zurechtstutzen. Toleranz: ein Zentimeter.

Der Verkehr auf der Autobahn nimmt weiter zu

Die Schinderei ist Gunter Hoheisel nicht nur im Gedächtnis geblieben, weil das der heiße, trockene Sommer nach Tschernobyl war. „Meine Frau war damals gerade im Krankenhaus und hat unsere Tochter zur Welt gebracht“, erzählt er. „Und ich habe unsere Zweijährige betreut und sechs Wochen lang Holz geschlagen...“ Der Verkehr auf der Autobahn damals, als sein Haus Stein um Stein, Balken um Balken Gestalt annahm? Gunter Hoheisel winkt ab: „Kein Vergleich zu heute.“ Und noch immer wird es auf Brandenburgs Autobahnen voller und voller – vor allem der Lkw-Verkehr nimmt zu. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Der Hasselberg bleibt weiter das Epizentrum im Potsdamer Norden.

