Potsdam

Zwei Männer stehen ausgerüstet mit einem Maßband im Parkhaus an der Babelsberger Straße und messen die Abstände von einzelnen Parkplätzen. Was erstmal nach einem deutschen Klischee klingt, ist relevant für ganze Bevölkerungsgruppen. Der Auto Club Europa (ACE) hat sich in seiner jährlichen Clubinitiative Barrierefreiheit auf die Fahne geschrieben. Hier werden nämlich Behindertenparkplätze gemessen. Aber es bleibt nicht nur bei Abständen: „Wir haben hier einen Prüfbogen mit 15 Punkten“, sagt der Regionalbeauftragte des ACE, Frank Fleischhauer.

15 Kriterien sind relevant

Geprüft werden Parkgelegenheiten und ihr Umfeld – die Nähe zu Ausgängen und Aufzügen, gefahrlose Erreichbarkeit mit dem Rollstuhl, barrierefreie Parkautomaten und die Erreichbarkeit von Ansprechpersonen vor Ort.

Barrierefreie Zugänge sind nicht selbstverständlich, obwohl das Thema laut ACE circa zwanzig Prozent der Deutschen betrifft – Rollstuhlfahrer, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Senioren und Rollatorennutzer aber auch ungefähr 2,4 Millionen Eltern mit Kinderwagen. Frank Fleischhauer und seine ehrenamtlichen Kollegen gehen jeden Punkt einzeln durch: „Es geht nicht darum, hier ausschließlich Mängel und Probleme festzustellen. Wir geben den Betreibern Rückmeldung mit Hinweisen und Empfehlungen, wie man die Parksituation auch verbessern kann.“

Prüfkonzept mit Blick auf Rollstuhlfahrer entwickelt

Fleischhauer prüft sogar, ob in den Aufzügen Blindenschrift angebracht ist: „Das ist vor allem unseren Kooperationspartnern wichtig.“ Das Projekt wird gemeinsam vom ACE, dem Familienministerium und wheelmap.org durchgeführt. Letzteres ist ein Online-Kartenangebot für Rollstuhlfahrer des Sozialhelden-Vereins. Gemeinsam wurde das Prüfkonzept mit den jeweiligen Hauptaspekten erarbeitet.

Am Hauptbahnhof gibt es beispielsweise nur einen größeren Mangel – es fehlt eine Ladesäule für E-Autos. Dies sei aber ein flächendeckendes Problem. „Da müssten Parkhausbetreiber systematisch nachbessern.“ Damit erhält der Hauptbahnhof dank Bonuspunkt für die Menge an Behindertenparkplätzen 15 von 16 Punkten und damit drei Sterne: „Das ist auch erwünscht, zwei Sterne sind okay, aber auf einen Stern sollte man es nicht kommen lassen“, sagt Fleischhauer. Die Tiefgarage im Luisenplatz kommt, laut Fleischhauer eines der ansonsten besten Parkhäuser, im Hinblick auf Barrierefreiheit gerade noch so auf die drei Sterne.

Anders ist es im Markt-Center auf der Breiten Straße, dort reicht es lediglich für zwei Sterne. Vor allem fällt auf, dass die Mindestmaße an Abständen teils gerade noch so eingehalten wurden, teils aber unterschritten sind. „Die Bauordnung für Parkplätze ist leider sehr veraltet. Da gibt es die Mindestmaße für Behindertenparkplätze, aber das Umfeld wird überhaupt nicht beachtet“, bemängelt der ACE-Sprecher.

Bisher kommt die Landeshauptstadt aber in den Augen der Prüfer gut davon. Bis Ende Oktober sollen von den Potsdamer Parkhäusern und -plätzen noch so viele wie möglich geprüft werden.

Von Yunus Gündüz