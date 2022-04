Potsdam

Potsdams Polizei mobilisiert gegen Fahrraddiebstähle. Im Jahr 2020 habe die Landeshauptstadt im bundesweiten Ranking von Fahrraddiebstählen den fünften Platz belegt, mittlerweile habe sich die Position wahrscheinlich noch weiter verschlechtert, sagte Christian Hylla, Leiter der Polizeiinspektion Potsdam, am Mittwochabend im Hauptausschuss der Stadt Potsdam: „Das ist eine Entwicklung, die kann man nicht akzeptieren, die gehen wir auch massiv an.“

„Echte Erfolge“ mit Videoüberwachung

Die Polizei sei „an vielen Tätern dran“, so der Inspektionsleiter: Eine Tätergruppe sei bereits in Untersuchungshaft gebracht, gegen weitere Tätergruppen werde intensiv ermittelt: „Die Eigentumskriminalität dürfte sich mit den absehbaren Erfolgen deutlich reduzieren.“ „Echte Erfolge“ im Kampf gegen Fahrraddiebstahl verzeichne die Polizei auch im Zusammenhang mit der Videoüberwachung am Hauptbahnhof.

Die Anzahl der Fahrraddiebstähle in Potsdam hat laut Hylla von 1416 im Jahr 2017 auf 2311 im Jahr 2021 zugenommen. Die Aufklärungsquote sei im gleichen Zeitraum von 20,9 auf 5,0 Prozent gesunken. Schon 2018 hatte es eine Zunahme auf 1986 Fahrraddiebstähle bei einer Ermittlungsquote von 5,2 Prozent gegeben, 2019 und 2022 registrierte die Polizei 1628 beziehungsweise 1626 Fahrraddiebstähle, die Aufklärungsquote lag bei 11,2 beziehungsweise 9,2 Prozent.

Rückgang bei Wohnungseinbrüchen

Einen deutlichen Rückgang hat es laut Hylla in den letzten Jahren bei den Wohnungseinbrüchen in Potsdam gegeben. Einen letzten Höchstwert hatte es 2018 mit 190 Wohnungseinbruchsdiebstählen gegeben, während die Aufklärungsquote mit 6,3 Prozent besonders niedrig war. Die Fallzahl ist laut Hylla seither auf 122 im Jahr 2021 zurückgegangen, während die Aufklärungsquote auf 13,1 Prozent angestiegen sei. An den Wohnungseinbrüchen sei die Potsdamer Polizei „zusammen mit den Berliner Kollegen dran“, sagte Hylla.

Hauptbahnhof bleibt Hotspot

Der Hauptbahnhof und sein Umfeld bleibe nach Einschätzung der Polizei Kriminalitätsschwerpunkt in Potsdam, bestätigte Hylla auf Nachfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke). Der Hauptbahnhof sei bei Eigentumsdelikten und Gewalt ein Hotspot, „an dem wir hingucken werden“. Es gebe Tätergruppen, so der Inspektionsleiter, die gezielt am Hauptbahnhof tätigt würden.

Kriminalität im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen und Gewalt werde hauptsächlich im nördlichen Umfeld des Hauptbahnhofs im Bereich von Nuthepark und Nuthewiesen sowie auf der Freundschaftsinsel registriert. Die Polizei werde in der wärmeren Jahreszeit verstärkt auch mit Zivil- und Fahrradstreifen vor Ort sein, kündigte Hylla an.

Polizei sondiert beliebte Jugendtreffs

„Jugendkriminalität an den bekannten Trefforten“ nannte der Inspektionsleiter als „zweiten Schwerpunkt“ der Potsdamer Polizei neben der Bekämpfung von Eigentumsdelikten: „Wir werden im Sommer vor Ort sein, damit Alkohol- und Gewaltdelikte verhindert werden.“ Zu den Orten, die von Jugendlichen im vergangenen Sommer verstärkt als Treffpunkt genutzt wurden, zählte neben dem Neuen Garten, dem Park Babelsberg und dem nördlichen Bahnhofsumfeld erstmals die Schiffbauergasse.

Die Anzahl der Gewaltstraftaten in Potsdam ist nach 369 Fällen im Jahr 2020 auf 340 Fälle im Jahr 2021 zurückgegangen, so die Statistik des Inspektionsleiters. Die Aufklärungsquote sei von 70,2 auf 75,6 angestiegen. Zurückgegangen sind die Fallzahlen bei Raub und räuberischer Erpressung von 89 auf 85 Delikte sowie bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung von 253 auf 212 Delikte. Zugenommen haben die Fallzahlen bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung von 24 auf 35 Delikte sowie bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen von drei auf sieben Delikte.

Immer weniger Verkehrsunfälle

Kontinuierlich abgenommen hat laut Hylla die Anzahl der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet von 5447 im Jahr 2017 auf 4289 im Jahr 2021. Zugenommen hat der Anteil von Radfahrern an Verkehrsunfällen – von 52,5 Prozent im Jahr 2017 auf 61,6 Prozent im Jahr 2021.

Der Inspektionsleiter kündigte an, dass die Polizei gerade zum Verkehrsunfallgeschehen bei Radfahrern verstärkt präventiv tätig werde. Er verwies auf den Verkehrssicherheitstag auf dem Luisenplatz am Wochenende vor Ostern. Leider sei genau dort am Tag danach ein Radfahrer tödlich verunglückt, so Hylla: „Sie glauben gar nicht, wie bitter das für einen ist.“

Von Volker Oelschläger