Babelsberg/Klein Glienicke

Die Stadt soll sich um eine Umbenennung der Enver-Pascha-Brücke bemühen. Das fordern die Fraktionen der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation in einem der MAZ vorliegenden Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung.

„Mörder verdienen keine Würdigung“

Damad Ismail Enver (1881-1922) als damaliger Kriegsminister des Osmanischen Reichs gilt als einer der Hauptverantwortlichen am Massenmord an den Armeniern, dem in den Jahren 1915 und 1916 bis zu 1,5 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein sollen.

Laut Kooperation soll der Oberbürgermeister beauftragt werden, die Umbenennung der Brücke beim zuständigen Wasserstraßenamt (WSA) Spree-Havel zu beantragen: „Ebenfalls soll auf die Löschung der Brückenbezeichnung aus Karten und offiziellen Darstellungen hingewirkt werden“: „Mörder und Kriegsverbrecher verdienen keine Nennung bzw. Würdigung in Potsdam“, schreiben die Fraktionen.

Widerstandskämpferin als neue Namenspatin

Das WSA stehe einer Umbenennung „offen gegenüber“, schreiben die Antragsteller. Für die Umbenennung wird eine Nowaweser Widerstandskämpferin aus dem Straßennamenspool der Landeshauptstadt vorgeschlagen.

Enver Pascha war von 1901 bis 1911 Militärattaché der osmanischen Botschaft in Berlin und lebte zu dieser Zeit in Klein Glienicke. Im Oktober 1915 die Brücke nach ihm benannt, die seit 1906 am Kilometer 0,25 von Babelsberg nach Klein Glienicke über den Teltowkanal führte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Potsdamer als Kronzeuge des Völkermordes

Die kümmerlichen Überreste Enver-Pascha-Brücke um 1995. Quelle: Repro: Christel Köster

Die Mitschuld Enver Paschas am späteren Genozid wurde vom Potsdamer Pfarrer Johannes Lepsius (1858-1926) dokumentiert, der sich persönlich bei dem Kriegsminister für die Armenier verwendet hatte. Franz Werfel (1890-1945) schilderte die Begegnung in seinem 1933 erschienenen Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kehrte Enver Pascha als Exilant nach Babelsberg zurück. Zeitweise wohnte er in der Villa von Friedrich Sarré (1865-1945), dem Direktor des Vorderasiatischen Museums Berlin, in der Villenkolonie Neu Babelsberg in der heutigen Spitzweggasse 6.

Straßenbrücke seit 1945 ein Torso

Die nach ihm benannte Straßenbrücke wurde zum Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und wegen ihrer Grenzlage nicht wieder aufgebaut. Geblieben ist ein Torso mit Rohren. Der Straßenverkehr zwischen Babelsberg und Klein Glienicke über den Teltowkanal läuft über die nahe Parkbrücke.

In einem 2005 verabschiedeten Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 92 „Klein Glienicke“ ist der Wiederaufbau der Enver-Pascha-Brücke verankert.

Pläne für Wiederaufbau seit 2005

Im selben Jahr wurden in der mittlerweile abgerissenen Ausflugsgaststätte Bürgershof in Klein Glienicke mit den Ergebnissen des Schinkelwettbewerbes 2005 Entwürfe für eine neue Fußgänger und Straßenbrücke an der Stelle der Enver-Pascha-Brücke vorgestellt.

2009 hieß es, die Stadt wolle die Brücke mit Hilfe einer Bundesförderung für Welterbestätten rekonstruieren. Nach Recherchen der Rathaus-Kooperation werden die Reste des einstigen Bauwerks noch immer „im offiziellen Brückenverzeichnis mit dem Namen Enver-Pascha-Brücke geführt“.

Von Volker Oelschläger