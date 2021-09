Schiffbauergasse

Die Potsdamer Rathausspitze wirbt im Konflikt um wild feiernde Heranwachsende im Kulturviertel Schiffbauergasse um Verständnis, dringt aber auch auf Einhaltung klarer Spielregeln: „Jugendliche und junge Erwachsene gehören zu einer der größten Zielgruppen des Kunst- und Kulturquartiers Schiffbauergasse als BesucherInnen bei den unterschiedlichsten kulturellen Formaten“, sagte die Beigeordnete für Jugend und Kultur, Noosha Aubel (parteilos), auf MAZ-Anfrage: „Sie sind aber auch abseits dieser Formate im öffentlichen Raum der Schiffbauergasse willkommen.“

„Ort der Offenheit und der Begegnung“

Die Schiffbauergasse sei ein „Ort der Offenheit und der Begegnung, an dem sich aber alle NutzerInnen an wichtige Regeln des Zusammenlebens halten sollten“, so die Beigeordnete: „Insbesondere Rücksichtnahme auf andere zu zeigen, indem zum Beispiel kein Müll liegengelassen wird und die Lautstärke in den Nachtstunden runtergefahren wird.“

Wie berichtet, hatten Gewerbeanrainer der Schiffbauergasse zuletzt massive Kritik an mittlerweile regelmäßigen wilden Partys von Jugendlichen und Heranwachsenden geäußert, die sich in diesem Sommer meist freitags und samstags auf der Wiese vor dem VW-Design-Zentrum und dem Oracle-Turm trafen.

Lärm, Scherben und Müll als Stressfaktor

Bei den Flächen handle es sich um öffentlichen Raum, heißt es ergänzend zu Aubels Auskunft in einer Mitteilung des Rathauses: „Und eine Belebung von Flächen“ sei „durchaus wünschenswert“. Allerdings seien auch gewerbliche Anrainer wie das Waveboard Boardinghouse oder das Ristorante il teatro nach der Corona-Zeit auf Einnahmen angewiesen; „deren BesucherInnen fühlen sich aber mitunter gestört durch die Lautstärke von Partys, Scherben und Müll“.

Die Veranstaltungsangebote in der Schiffbauergasse seien „niedrigschwellig und kostengünstig“. Dennoch müssten sich die BesucherInnen an gewisse Regeln halten, „zum Beispiel die Beschränkungen durch die Jugendschutzgesetze“: „Auch wenn sie sich abseits von Veranstaltungen im öffentlichen Raum auf eigene Initiative treffen, sollten ganz normale Regeln des Zusammenlebens wie Rücksichtnahme auf andere eingehalten werden.“

Sicherheitskräfte und Müllcontainer

Das Standortmanagement der Schiffbauergasse habe bereits seit dem Frühjahr „eine Vielzahl an Maßnahmen im Umgang mit nicht genehmigten Partys ergriffen“, schreibt die Rathaus-Pressestelle: „So wurde kurzfristig aus dem Budget der Schiffbauergasse eine Bestreifung des Geländes durch zwei Sicherheitskräfte in den Nachtstunden von Juni bis August beauftragt.“

Für die gesamte Sommerzeit bis Ende Oktober seien sechs große Müllcontainer an einem zentralen Ort in der Schiffbauergasse aufgestellt worden, die zwei Mal wöchentlich geleert würden. Das öffentliche WC im nahen Offizze bleibe mittlerweile durchgängig geöffnet und werde häufiger gereinigt.

Stadt stellt Jugendlichen Reinigungsmaterial

Das Standortmanagement stehe überdies in engem Kontakt zu den Ordnungsbehörden und allen zuständigen Fachbereichen der Stadt. Polizei und Ordnungsamt seien jedes Wochenende vor Ort und versuchten, „deeskalierend auf die Feiernden einzuwirken“. Eine Auflösung der Ansammlungen werde durch die Polizei „nur im Notfall durchgesetzt“. Die Polizei setze ebenso durch, dass „mitgebrachte Tongeräte ab 22 Uhr ausgeschaltet werden“.

Seit dem August seien die StreetworkerInnen von „Wildwuchs Streetwork“ regelmäßig vor Ort, kämen mit den Jugendlichen ins Gespräch und verteilten Wasser. In enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, der Straßenreinigung und dem Standortmanagement würden den Jugendlichen seit mehreren Wochen Reinigungsmaterialien und Müllsäcke zur Verfügung gestellt.

Straßenreinigung fährt Sondertouren

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen organisierten seit mehreren Wochen selbst die Reinigung der Flächen, begleitet durch engagierte MitabeiterInnen des Ordnungsamts, so das Rathaus. Die Straßenreinigung habe eine zusätzliche Sonderreinigung jeweils montags an der Wasserseite beauftragt.

Bei einem runden Tisch am 1. September hätten sich auf Einladung des Standort- und Kulturmanagements der Schiffbauergasse alle beteiligten Fachbereiche und Ordnungsbehörden zur Problematik abgestimmt und das weitere Vorgehen besprochen.

„Partys deutlich weniger aggressiv“

Vertreter von Polizei, Ordnungsamt, Bereich Grünflächen, dem Kommunalen Immobilienservice (Kis), Wildwuchs Streetwork, der städtischen Suchtprävention, der Straßenreinigung, des Rathaus-Bereichs Kultur und Museum und der ProPotsdam hätten sich auf eine „deeskalierende Vorgehensweise“ geeinigt, um die Situation zu beruhigen, und Maßnahmen zur Verbesserung von Sauberkeit und Sicherheit miteinander abgestimmt.

Die „konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit der Beteiligten“, aber auch das große Engagement einiger Jugendlicher selbst habe die Situation „in den letzten Wochen enorm verbessert“, auch die Stimmung bei den Partys sei „deutlich ruhiger und weniger aggressiv“, so die Einschätzung des Rathauses.

Kuratorium legt Maßnahmenkatalog vor

Im Kuratorium der Schiffbauergasse seien Vorgehensweise und Maßnahmen „zur Eindämmung der Problematik“ mit VertreterInnen der ansässigen Kultureinrichtungen, dem Verwalter ProPotsdam sowie dem Fachbereich Kultur und Museum abgestimmt worden. Die Ergebnisse seien „auch schriftlich allen weiteren Anliegern der Schiffbauergasse kommuniziert“ worden.

Mit den aktuell besonders betroffenen Anliegern der Wasserseite stehe das Standort- und Kulturmanagement in regem Austausch und leitet etwaige Beschwerden an zuständige Fachbereiche weiter. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse des runden Tischs werde „in Kürze ausführlich an die Anlieger kommuniziert“.

Von Volker Oelschläger