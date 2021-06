Potsdams Regattahaus zwischen den Weltkriegen

Potsdam

„Wir überheben uns nicht, wenn wir Potsdam als Stadt des Wassersports in der norddeutschen Tiefebene bezeichnen“, heißt es in der Potsdamer Tageszeitung vom 22. Juni 1927. „Wer zählt die Menschen, die die Insel Potsdam Sonntag für Sonntag umfahren im Kanu, Ruder -und Segelboot.(…)“, fragt Friedrich Bestehorn und fasst die neue Situation um den gerade vollendeten Land- und Wassersportplatz Luftschiffhafen zusammen. Der Magistratsrat würdigt die zum dritten Mal stattfindende Allgemeine Wasserausstellung (AWA) und macht dabei dem Bootsbau und der Werft-Industrie Elogen.

Nicht ganz im Zentrum, am südlichen Rand, ist nun auch eine prächtige Gaststättenanlage komplett. Das Haus ähnelt mit seinen drei sich verjüngenden Geschossen einer Pagode und ist nach der Mode der Zeit ein reiner Holzbau. In Anlehnung an Konrad Wachsmann hat der „Architekt der Moderne“, Reinhold Mohr, seinerzeit Stadtarchitekt, das Restaurant im Auftrage von OB Rauscher beziehungsweise Stadtbaurat Fritsch entworfen. Das Obergeschoss ist für Organisatoren und Kampfrichter der verschiedenen Regatten gedacht. Wer es sich leisten konnte, genießt nun bei Torte und Kaffee die Kanu,- Ruder- und Motorbootregatten. In der regattafreien Zeit finden am Havelufer Konzerte statt. Dafür errichtet Mohr direkt vor dem Regattahaus 1928 einen Musikpavillon.

Ein 15 000-Mann-Stadion

Zur Stadionweihe am 15. Mai 1927, bei der im 15 000-Mann-Stadion ein Gedenkstein für die 1700 gefallenen Potsdamer im Weltkrieg gegenüber der Tribüne aufgestellt wurde, halten OB Arno Rauscher, der Deutschnationalen Volkspartei zugehörig und der Superintendent der Kurmark, Otto Dibelius, „beeindruckende“ Reden.

Dieser Euphorie gibt der Chefredakteur der Potsdamer Tageszeitung Hans Hupfeld Ausdruck: „Die Festwiese sorgt für Erhebung des Gemüts, denn der Luftschiffhafen soll nicht nur einem und wenn auch noch so großen Kreis der Jugend zur Körperertüchtigung dienen, sondern jeder Potsdamer, ob jung, ob alt, soll sich hier draußen heimisch fühlen. Der Luftschiffhafen ist die Erholungsstätte des Potsdamer Bürgers.“

Die Luftschiffeuphorie war schon vergessen

Wer aber ist in der Beamtenstadt Potsdam ein Bürger? Der Kaiser, 1918 unfreiwillig zum Abdanken genötigt, wird trotz Putschversuchs und überstandener Inflation immer noch von Vielen vermisst. Militärs, subaltern oder aktiv in der Nachkriegs-Reichswehr, bestimmen mit der Beamtenschar das gesellschaftliche Leben der Stadt. Nebenan in Nowawes und in Babelsberg, in den Unternehmen der Nordwolle und des Lokomotivherstellers Orenstein & Koppel gibt es eine Arbeiterschaft, die sich zur KPD bekennt.

Eine andere Euphorie war vergessen, die Luftschiffeuphorie. Dabei hatte jene, die neue Belebung des Havelareals erst möglich gemacht, in ihrem Scheitern.

Die Luftschiffidee

Der württembergische General der Kavallerie, Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, hatte riesige starre Luftschiffe erfunden, die „Zeppeline“. Man war begeistert von den riesigen „Flugzigarren“. Es war 1908 zur „Zeppelinspende des deutschen Volkes“ gekommen. Des Grafen Pläne hatten vorgesehen, Potsdam zum Luftfahrtzentrum für Europa auszubauen. Dafür hatte Potsdam ein 25 Hektar großes Areal am Templiner See erworben, um es an die Deutsche Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft weiterzuveräußern. Ein Luftschiffhafen war 1912 gebaut und musste doch schon 1920 wieder abgerisssen werden, da die Zeppeline zu Bombern umfunktioniert worden waren.

Die Sportplatzidee

Arno Rauscher erwirbt das Uferterrain 1924 zurück. Ein großer Sportplatz soll errichtet werden mit Anlagen für Ruderer, Kanuten und Segler, eine Wettkampfbahn für Schwimmer, ein Reiterstadion, ein Freibad und ein Stadion für Hockeyspieler und Leichtathleten.

Die Gestaltung der Anlage liegt in den Händen des Stadt-, Garten- und Friedhofsdirektors Hans Kölle.

Wie lange hielt die Euphorie? Für Ausstellungen, Freibadbesuch und Schwarzwälder Kirschtorte musste Geld ausgegeben werden. Damit war es in der Zeit ab dem 25. Oktober 1929, dem „schwarzen Freitag“ vorbei. Die Auswirkungen der durch den New Yorker Wall-Street-Crash ausgelösten Weltwirtschaftskrise erreichten 1930 Potsdam. Mit Mitteln der Arbeitslosen- und Krisenunterstützung müssen in Potsdam knapp 5000 und in Nowawes knapp 4000 Personen versorgt werden. Damit können tausende Potsdamer Familien keine Miete mehr bezahlen. Sie stehen auf der Straße und werden in Exmittiertenlagern aufgefangen. Ein solches hatte sich am Rande des Wildparks, unweit des Luftschiffhafens befunden. Die Situation bleibt bis 1932. Die Exmittierten können vom Regattahaus nur träumen, andere wiederum nicht.

Unter den Nazis wurde das Areal zur Aufmarschfläche

Die Nationalsozialisten wollen legal an die Macht. Wahlen werden Deutschland 1932 bestimmen, Reichspräsidenten-, Landtags- und Reichstagswahlen. Am 4. April 1932 spricht Adolf Hitler im Luftschiffhafen vor angetretenen SA- und SS-Mannschaften. Reichspräsident von Hindenburg war im zweiten Wahlgang am 10. April zum Reichspräsidenten wiedergewählt worden. Er befürchtet einen Putsch der Nazis und verbietet auf Grundlage des Artikels 48 der Weimarer Verfassung in einer Notverordnung am 13. April SA und SS. Das Verbot, das auch ein Verbot der Hitlerjugend war, weil diese der SA angegliedert war, wurde am 13. Juni wieder aufgehoben. Nun soll die Hitlerjugend neu gegründet werden. Dafür organisiert Reichsjugendführer Baldur von Schirach am 1. Oktober im Luftschiffhafen den „Ersten Nationalsozialistischen Reichsjugendtag. Auch Adolf Hitler spricht, diesmal vor gut 50 000 Mitgliedern der Hitlerjugend.

Ein Erhalt der Demokratie scheint noch nach den Reichstagswahlen am 6. November 1932 möglich. Die NSDAP verliert über zwei Millionen Stimmen. SPD, KPD und Zentrum haben eine Mehrheit, aber die Kommunisten lehnen die Sozialdemokraten ab. Die Antipathie ist gegenseitig. Der nächste Aufmarsch in den Luftschiffhafen findet als Fackelzug am Abend des 21. März 1933 statt. Hitler war am 30. Januar von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden. Da die brennenden Pechfackeln eine Gefahr für das hölzerne Regattahaus sind, bleibt es an jenem Tag geschlossen.

Von Hans Groschupp