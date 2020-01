SPD: Gibt es eine Zukunft für das Rechenzentrum Potsdam?

Seit mehr einem Jahr gehen die Potsdamer Klima-Aktivisten auf die Straße. Doch ihre Möglichkeit der Mitbestimmung in politischen Gremien nehmen sie kaum wahr. Warum, was sie 2020 vor haben und was sie von der Stadt Potsdam erwarten, berichten die drei Aktivisten Otto Richter, Anna Ducksch und Jannika Kelz im Interview.