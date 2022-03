Potsdam

Die kontrovers diskutierte Vorlage des Oberbürgermeisters zur Errichtung eines Hauses der Demokratie auf dem Grundstück des früheren Garnisonkirchenschiffs hat die letzte Stadtverordnetensitzung Ende Januar über weite Strecken beherrscht. Ein ähnlich dominierendes Thema ist auf der Tagesordnung für die nächste Stadtverordnetensitzung am Mittwoch in der MBS-Arena nicht zu erkennen.

Andere hinterfragt Machbarkeitsstudie

Gesetzt ist aber, dass die prominente Innenstadt-Baustelle auch in dieser Sitzung mehrfach eine Rolle spielt. So thematisiert die Fraktion Die Andere in einer kleinen Anfrage die 500.000 Euro, die auf Betreiben des Oberbürgermeisters zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für dieses „Forum an der Plantage“ aus dem Stadthaushalt bereitgestellt werden sollen. Die Fraktion behauptet dass auch Bundesmittel dafür verfügbar seien.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sarah Zalfen fragt, wann potenzielle Nutzer des künftigen Kreativquartiers an Garnisonkirche und Plantage Informationen über einen möglichen Einzug und konkrete Mietkonditionen bekommen. Bekanntlich sollte dort bis Ende 2023 eine Alternative für die Nutzer des Rechenzentrums geschaffen werden, das dann freigezogen und für den Wiederaufbau des Garnisonkirchenschiffs abgerissen werden sollte.

Mit dem Haus der Demokratie steht der Abriss des Rechenzentrums erstmals gänzlich zur Disposition. Die Anderen reagieren darauf mit einem Antrag, nach dem die Stadt die Mietverträge im Haus über 2023 hinaus verlängern soll.

Insgesamt stehen am Mittwoch rund 100 Punkte auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung.

Verwahrlosung in Babelsberg

Themen der insgesamt 27 kleinen Anfragen sind etwa die Terminnot bei Ausweisangelegenheiten und Führerscheinen im Bürgerservice (Matthias Finken/CDU), die Reaktivierung des Eisenbahn-Haltepunktes Bornim/Grube (Jens Dörschel/Grüne), Müll und Verwahrlosung in Babelsberg (Babette Reimers/SPD) und das Interesse der Wasser- und Energieversorgung Potsdam (EWP) an den insolventen Stadtwerken in Bad Belzig.

Erste Entscheidungen sind nach entsprechenden Vor-Voten der Fachausschüsse zu einigen der 22 Wiedervorlagen aus früheren Stadtverordnetensitzungen zu erwarten.

Kunstwettbewerb zum Glockenspiel

Das betrifft etwa die Verwaltungsvorlage zur Freigabe eines Teils der sogenannten Klinkerhöfe in Krampnitz für zusätzlichen „preisgedämpften Wohnungsbau“, einen Kunstwettbewerb für das Garnisonkirchen-Glockenspiel auf der Plantage (Die Andere), Prüfungen zur Einführung von Sonntags-Öffnungszeiten für die Stadt- und Landesbibliothek (Linke und Grüne) sowie die Umbenennung der Enver-Pascha-Brücke in Babelsberg (Linke, Grüne, SPD).

Mehrere der insgesamt 22 Neuanträge betreffen den Verkehr und den Stadtraum. Grüne und Linke wollen fahrrad- und fußgängerfreundliche Ampelschaltungen. Die Grünen stellen außerdem Anträge für eine Aufwertung des Platzes am Nauener Tor durch Maßnahmen gegen die illegale Nutzung als Parkplatz und zur Förderung von Außengastronomie. Die Anderen wollen einen standardgerechten Radweg an der Kurfürstenstraße, die Linken eine Verkehrsanalyse für die Lotte-Pulewka-Straße.

Streit um Kita-Beiträge bei Personalausfall

Eine aktuelle Debatte nehmen die Linken mit ihrem Antrag auf, nach dem Eltern bei Personalausfall oder Schließung von Einrichtungen die Kita-Beiträge erlassen werden. Die FDP dringt in zwei Anträgen auf die rechtzeitige Vorlage des Doppelhaushalts 2023/24 und auf eine frühzeitige Bekanntgabe verkaufsoffener Sonn- und Feiertage.

Die CDU will die Trinkwasserqualität in Potsdam verbessern. Das Potsdamer Wasser weise sehr hohe Härtegrade auf. Folge sei ein erhöhter Verbrauch von Seifen, Kalkreinigern, Spül- und Waschmitteln zu Lasten der Umwelt. Die Fraktion beantragt deshalb eine Prüfung, ob und wie das Potsdamer Trinkwasser bei der Grundwasseraufbereitung enthärtet werden kann.

Bürgerfrage zu Schottergärten

Themen der Bürgerfragestunde sind unter anderem die Frage nach einer städtischen Nachhaltigkeitsstrategie, der Zustand der Brandenburger Straße („Wann wird die Brandenburger Straße mit Asphalt überzogen?“), Schottergärten in der Fritz-Rumpf-Straße und der „desolate Zustand“ des Parkplatzes Am Kanal verbunden mit der Frage nach der Instandsetzung.

Aus Groß Glienicke kommt eine fünf Punkte umfassende Anfrage zum Groß Glienicker Seeufer, darunter die Frage, wann die Uferwegverbindung nach Spandau realisiert wird.

Die Sitzung am Mittwoch in der MBS-Arena am Luftschiffhafen beginnt um 15 Uhr. Sie wird über www.potsdam.de live übertragen.

