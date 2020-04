Potsdam

In den kommenden Wochen wird weiter gähnende Leere in den Museumsschlössern der Landeshauptstadt herrschen: Potsdams Schlösser bleiben auch nach dem 19. April „bis auf Weiteres“ für Besucher geschlossen. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Donnerstag mit. Wegen der Coronakrise fallen zudem alle Veranstaltungen in den Prunkbauten bis zum 30. Juni aus.

„Als eine öffentlich geförderte Kultureinrichtung nimmt die SPSG ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, ihren Besucherinnen und Besuchern sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außerordentlich ernst“, teilte die Stiftung mit.

Anzeige

Spaziergänge dürfen weiter in die Schlossgärten

Eine Wiedereröffnung könne nur in „im Einklang mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen zum Gesundheitsschutz“ erfolgen. Derzeit werde ein Maßnahmenkatalog für die Zeit nach der Schließung erarbeitet, um Besucher und Mitarbeiter zu schützen.

Weitere MAZ+ Artikel

Für Spaziergänger gibt es dafür gute Nachrichten: Mit Ausnahme der Pfaueninsel bleiben alle Park- und Gartenanlagen der Schlösserstiftung auch weiterhin geöffnet. Besucher werden jedoch ausdrücklich darum gebeten, die Abstandsregelung und andere Infektionsschutzmaßnahmen einzuhalten.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Hannah Rüdiger