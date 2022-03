Potsdam

Der Krieg – so nah. Geflüchtete, die daheim in ein Zimmer einziehen. Die Potsdamer Schülerinnen und Schüler bekommen sehr direkt mit, was in der Ukraine geschieht. Es macht sie betroffen. Und es macht sie aktiv. An vielen Schulen wurde das Thema nicht nur im Unterricht besprochen, sondern es gab spontane Aktionen oder Spendensammlungen mit vielen tausend Euro Erlös.

Foto des Peace-Symbols auf Potsdams Schulhöfen

Schülern und Lehrern war es vor allem ein Anliegen, Zeichen für Frieden zu setzen. Auf mehreren Schulhöfen stellten sie sich etwa zum Peace-Zeichen oder zum Wort „Frieden“ auf und ließen sich aus einem Fenster oder per Drohne fotografieren. „Auf unserem Schulhof entstand ein großes gemeinsames Friedenszeichen mit Schriftzug aus Erst. bis Sechstklässler sowie Lehrkräften“, berichtet Andrea Wagner, Leiterin der Eisenhartschule. 300 Kinder machten mit. „Wir wünschen allen Menschen auf der ganzen Welt Frieden und Glück“, sagte ein Erstklässler dazu.

Aktion der Eisenhartschule Potsdam zum Krieg gegen die Ukraine. Quelle: privat

Ähnlich eine Aktion an der Voltaire-Gesamtschule – nur, dass die Europaschule schon vor Kriegsausbruch für Frieden warb. „Der Bezug unserer Schule zu Europa und zu den Werten der Europäischen Union ist fester Bestandteil unseres Schulprofils“, teilt sie auf ihrer Homepage mit. Ein – damals noch – drohender Krieg zwischen Russland und der Ukraine veranlasste die Schüler der 9. und 10. Klasse, sich bereits am 18. Februar zum Wort „Frieden“ aufzustellen und aus der Luft zu fotografieren.

Lesen Sie auch: Potsdam-Ukraine-Newsblog

Dabei bleib es nicht. Nach Kriegsausbruch organisierte die Schülerfirma eine Spendenaktion. Die Schüler verkauften Bratwürste in der Mittagspause und nahmen darüber 100 Euro ein.

Kreidebilder an der Rosa-Luxemburg-Schule Potsdam. Quelle: Julius Frick

Als Europaschule firmiert auch das Oberstufenzentrum 2. „Das Wort Krieg kennen wir nur aus Geschichtsbüchern oder aus weit entfernten Regionen der Welt. Jetzt rückt er näher. Haben wir nicht aus der Vergangenheit gelernt?“, heißt es auf der Website. Dazu stellte die Schule ebenfalls einen Spendenaufruf.

Sachspenden sammelten auch die Montessori-Oberschule und die Internationale Schule. Kinder der Rosa-Luxemburg-Schule malten Solidaritätsbilder mit Kreide auf den Schulhof. Auch die Grundschule Am Humboldthain malte Kreidebilder innerhalb von „Friedens-Aktionstagen“ und stellte daraus ein Friedensvideo zusammen, das auf Youtube zu sehen ist.

Die Oberlinschule organisierte wiederum einen Frühstücks- und Kuchenbasar vor der Oberlinkirche in Babelsberg – weit mehr als 1000 Euro kamen zusammen. Zudem malten Schüler im Kunstunterricht Bilder, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen.

Bild aus der Oberlinschule Potsdam zum Krieg in der Ukraine. Quelle: Oberlinhaus

Am Einstein-Gymnasium gründeten die Elftklässler im Leistungskurs Politische Bildung die Initiative „Schockiert aber nicht tatenlos“. „Ganz egal welche Wurzeln die Schüler und Schülerinnen haben, ob ukrainische, deutsche, russische oder auch belorussische, alle verurteilen sie das Kriegstreiben, welches Putin zu verantworten hat“, berichtet Kurslehrerin Karla Schmidt-Dietel.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine ehemalige Wahlurne wurde in den Farben der ukrainischen Flagge bemalt und zu einer großen Spendenbox umgestaltet. Eltern und Mitschüler wurden informiert und in den ersten vier Tagen kamen mehr als 2500 Euro zusammen. Insgesamt wurden es sogar 3550 Euro, die ans Aktionsbündnis Katastrophenhilfe Ukraine überwiesen wurden.

Auch im Unterricht lasse die Schüler das Thema nicht los, so Schmidt-Dietel: „Sie berichteten von der privaten Aufnahme von ukrainischen Verwandten und Freunden.“ In der 12. Jahrgangsstufe ging es konkret um die Frage, ob Putin vor den internationalen Strafgerichtshof gehört.

Von Alexander Engels