Potsdam

In den vergangenen sieben Tagen wurde in Potsdam nur bei einem Kind unter 14 Jahren eine Infektion mit Sars-CoV-2 festgestellt. Wenn in gut zwei Wochen das neue Schuljahr – das zweite unter Pandemiebedungungen – startet, könnte sich das Infektionsgeschehen in den Schulen aber rasant entwickeln. Zahlen aus anderen europäischen Ländern zeigen: Die vierte Infektionswelle trifft vor allem junge, ungeimpfte Menschen. Dennoch sollen auch in Potsdam Kinder und Jugendliche wieder ganz klassisch die Schulbank drücken, das Ziel heißt Präsenzunterricht. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Tablets: endlich geliefert

Nach zehn Monaten Wartezeit sollen in der letzten Ferienwoche 2.500 iPads an die Potsdamer Schulen geliefert werden. „Die Geräte liegen bereits beim Lieferanten“, sagt Thomas Morgenstern-Jehia, der im Rathaus den Fachbereich E-Government leitet. Die Schulen entscheiden dann selbstständig, welche Schüler ein iPad für zu Hause bekommen und welche Geräte in den Schulen bleiben. Vorrangig werden die Tablets für diejenigen Kinder und Jugendlichen angeschafft, deren Familien sich einen eigenen Computer für den Unterricht nicht leisten können, aber auch Schüler ohne Lehrmittelbefreiung dürfen Tablets bekommen. „Die Schulen kennen die Familien gut und wissen, wer Unterstützung braucht“, sagt Stadtsprecher Markus Klier.

Thomas Morgenstern-Jehia ist Fachbereichsleiter E-Government der Stadt Potsdam. Quelle: Peter Degener

Bis März 2022 sollen dann weitere 2.200 iPads an die Schulen kommen. Die insgesamt 5.700 Tablets kosten die Stadt 160.000 Euro, weitere 360.000 Euro aus der Stadtkasse flossen in Zubehör – Taschen, Tastaturen, Ladekoffer. 3,4 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land decken den Löwenanteil der Tablet-Kosten. Die 900 gemieteten Laptops, mit denen Schüler die Zeit bis zur Laptoplieferung überbrückt haben, werden nun wieder eingesammelt, mittelfristig sollen Ausschreibungen für mehr digitale Technik an den Schulen kommen.

Ein Problem bleibt aber die Versorgung der Schulen mit stabilem Internet. Hoffnungen auf eine schnelle Änderung dämpft der IT-Mann Thomas Morgenstern-Jehia: „Der Breitbandausbau an den Schulen ist kein Projekt, das man in ein oder zwei Jahren schafft.“

Luftfilter: nicht rechtzeitig

Monatelang hat die Landeshauptstadt mit Verweis auf fehlende Empfehlungen und zu hohe Kosten den Einsatz von mobilen und stationären Luftfilteranlagen in Unterrichts- und Kita-Räumen ausgeschlossen – zuletzt zu Beginn der Sommerferien, als die Forderungen von Eltern- und Lehrerverbänden lauter wurden. Nun lenkt Potsdam ein und bereitet – „mit Hochdruck“ wie das Rathaus betont – eine Ausschreibung für die Beschaffung und den Einbau von Luftfiltern in Klassenräumen vor.

„Die Ausschreibung soll umgehend veröffentlicht werden, sobald die für Brandenburg maßgebliche Förderrichtlinie des Landes gültig vorliegt – mit den Bedingungen, was gefördert wird und mit welcher Quote“, teilt Stadtsprecher Markus Klier mit. Grundlage seien die Bedingungen des Bundes. Dessen für das gesamte Land Brandenburg vorgesehene Fördersumme von sechs Millionen Euro werde jedoch nicht ausreichen, um den Bedarf im Land zu decken, so Klier. „Allein für alle Potsdamer Schulen ergibt sich ein Bedarf von mehreren Millionen Euro.“

Die Stadt hofft daher, dass Brandenburg ein ergänzendes Filter-Förderprogramm auflegt. Dass mit Beginn des neuen Schuljahres die rund 2175 Unterrichtsräume an den städtischen Schulen mit Luftreinigern ausgestattet sind, muss vor diesem Hintergrund als unmöglich gelten. Die Frage ist, ob Potsdam es überhaupt schafft, auch nur eine Schule mit den Geräten auszurüsten, bevor der Schulbetrieb wieder beginnt, denn nicht nur die Zeit, auch die Geräte selbst dürften knapp werden. Wie auch immer: Potsdam wolle als erstes diejenigen Schulen mit Luftfiltergeräten ausstatten, die in den ersten Corona-Wellen besonders von Infektionen betroffen waren und deren Bauweise zum Lüften nicht geeignet ist.

Tests: zwei pro Woche

Genau wie zum Ende des vergangenen Schuljahres sind zwei Coronatests in der Woche Pflicht für den Schulbesuch – und zwar ab der ersten Klasse. Die Ausnahme: Genesene oder vollständig Geimpfte. Die Tests sind für die Schüler kostenfrei, sie werden direkt vom Land an die Schulen geliefert und sollen, wenn möglich, morgens vor dem Unterricht zu Hause durchgeführt werden. Wer sich nicht testen lässt, darf auch nicht in den Unterricht und muss den Lernstoff allein bewältigen. „Schulen sollen möglichst sichere Lernorte sein. Ohne Negativ-Test ist das Betreten der Schule untersagt“, heißt es dazu beim Bildungsministerium. Zeichen für eine kommunale Verschärfung der Regeln gibt es derzeit nicht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Masken: ab Klasse 7

Die Strategie des Landes Brandenburg sieht eine Maskenpflicht im Schulgebäude für alle Jahrgänge der weiterführenden Schulen vor. Ob auch Grundschulklassen Maske tragen müssen, soll erst nächste Woche entschieden werden. Kurz vor den Sommerferien waren die jüngsten Schülerinnen und Schüler von der Maskenpflicht befreit worden.

Impfen

Konkrete Zahlen dazu, wie viele Lehrer und Schüler sich gegen das Coronavirus haben impfen lassen, gibt es nicht. Für die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren ist die Impfung zwar zugelassen, aber es gibt keine ausdrückliche Empfehlung dazu. Die Lehrer hingegen wurden im Land Brandenburg zeitweise bei der Terminvergabe priorisiert. „Alle Lehrer haben ein Impfangebot erhalten“, sagt die Sprecherin des Brandenburger Bildungsministeriums, Ulrike Grönefeld.

Günther Fuchs ist Brandenburger Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. 94 Prozent der Pädagogen hätten sich die Arbeitgeberbescheinigung zur Impfung aushändigen lassen, sagt er. „Das zeigt zumindest eine sehr hohe grundsätzliche Impfbereitschaft. In der Zwischenzeit hören wir auch nicht mehr, dass jemand keinen Termin bekommen hat.“ Im Gegenteil: „Die Signale sind, dass der überwiegende Teil der Lehrkräfte bereits vollständig geimpft ist.“ Eine Impfpflicht für Pädagogen gibt es indes nicht – sie ist auch nicht geplant.

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf