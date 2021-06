Potsdam

Der Brandenburgische Lehrerverband hat das drohende Ende des Oberstufenzentrums I für Technik (OSZ) an der Jägerallee scharf kritisiert. „Jedes Elternteil und die Potsdamer Stadtspitze träumen scheinbar nur noch von Schülerinnen und Schüler mit Abitur. Die berufliche Bildung bleibt auf der Strecke“, teilt der Verbandsvorsitzende Thomas Pehle mit.

Schulamt stellt Bedarf für das OSZ in Frage

Er reagiert damit auf Äußerungen des Schulamts, wonach der Bedarf für das OSZ sinke und der Standort sich deshalb als Lösung für den Potsdamer Schulstreit anbiete – für ein dringend bentöigtes Gymnasium oder auch als dauerhafter Standort für die Gesamtschule „Am Schloss“. Der Lehrerverband mahnt dagegen : „Stärken Sie die berufliche Bildung in der Landeshauptstadt. Etablieren Sie ein erfolgreiches Modell eines beruflichen Gymnasiums unter dem Dach des OSZ – Technik. Richten Sie dort berufliche Schwerpunkte, wie Metalltechnik, Bautechnik, Gestaltungs- und Medientechnik oder Biotechnologie, ein“, schreibt Verbandschef Pehle.

Lehrerverband will Schließung nicht hinnehmen

Weitere Aufgaben, die er der Stadt stellt: „Schaffen Sie gute Übergänge für die Potsdamer SchülerInnen und Schüler ab der 10. Klasse. Bauen Sie die schon vorhanden Fachschulen aus und stärken Sie die Fachoberschulen mit Ihren Schwerpunkten Technik, Wirtschaft und Gesundheit.“ Wenn dann noch die Kompetenz und Berufsberatung der Industrie- und Handelskammer, sowie der Handwerkskammer hinzukäme, würden die Zahlen in den Berufsschulklassen auch „schlagartig steigen“. „Der BLV wird es auf keinen Fall hinnehmen, dass das einzige OSZ in Potsdam, das Handwerker ausbildet, geschlossen wird“, so Pehle. Er fordert die Stadtverordneten auf, die berufliche Bildung stattdessen zu stärken.

Stadt war von schneller Schließung überrascht

Noosha Aubel, die für die Schulplanung verantwortliche Bildungsbeigeordnete der Stadt, sieht diesen Schwerpunkte in der Potsdamer Schullandschaft ebenfalls. „Die berufliche Bildung ist uns ganz wichtig und ich lasse mich davon leiten, die Bedarfe der Eltern und Jugendlichen zu befriedigen. Wir haben einen hohen Bedarf sowohl an Gymnasien als auch an beruflicher Bildung“, sagte sie am Donnerstag der MAZ. Sie wolle sich die Strukturen aller Potsdamer Oberstufenzentren anschauen und dann überlegen, was mit ihnen geschehe. Allein am OSZ I gebe es knapp 1000 Schüler. „Wir müssen klären, was mit diesen Bildungsgängen im Fall einer Umwidmung passieren soll.“

Die allgemeine Überraschung einer potenziellen Schließung des OSZ I, die ein Brief des Schulamts ausgelöst hatte, reicht bis zu ihr: Dass das Schulamt einen sinkenden Bedarf für das OSZ I festgestellt hat, sei in ihrem Fachbereich zwar bekannt gewesen, „wir hatten das aber eigentlich langfristiger im Schulentwicklungsplan berücksichtigt“. Die nun im Raum stehende Umnutzung der einstigen Garde-Ulanen-Kaserne in der Jägerallee als Standort eines Gymnasiums oder einer Gesamtschule wird nun schnell geprüft. Bis zur Sondersitzung der Stadtverordneten am 23. Juni müsse mit dem Land, den Schulvertretern, Fraktion gesprochen werden.

Standort Pappelallee: Land muss schnell verbindlich entscheiden

Mit dem Land muss zudem vorab noch die Grundstücksfrage an der Pappelallee endgültig geklärt werden. Der Potsdamer SPD-Fraktionschef Daniel Keller hatte beim Finanzministerium um mehr Fläche geworben, damit die Gesamtschule „Am Schloss“ doch wie geplant dort entstehen könnte. „Dafür brauchen wir eine verbindliche Rückmeldung vom Land innerhalb weniger Tage, denn nur so ist es möglich den Stadtverordneten ein fundiertes Prüfergebnis vorzulegen.“ Wenn die Fläche nicht erweitert wird, sei dort nur eine eingeschränkte Gesamtschule ohne Flächen für die Stadtteilarbeit möglich.

Von Peter Degener