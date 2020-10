Havelbucht

Umgeben von Plattenbauten und der „Moschee“, duckt sich der niedrige Pavillon ans Ufer der Neustädter Havelbucht. Jetzt klären neue Infotafeln des Bürgerverein Potsdamer Innenstadt „Freies Tor“ über das Café Seerose auf. Die Tafeln gehören zum „historischen Parcours“ des Vereins. Zwei weitere Tafeln stehen in der Breiten Straße 103-108 für das kriegszerstörte Neustädter Tor und beim Mosaik am Rechenzentrum.

Enthüllung der Infotafel zum Café Seerose (v.l.): Uwe Meybohm Bürgerverein), Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke-Stadtverordneter) und Dieter Ahting, Architekt. Quelle: Varvara Smirnova

Anzeige

Ein Kontrast zu den strengen Plattenbauten

Ab 1973 entstand an der Neustädter Havelbucht eines der größten innerstädtischen Wohngebiete mit rund 1200 Wohnungen in der Großmontagebauweise. Als Gegenstück zu den hohen, dichtstehenden Gebäuden, entstand 1983 das Café Seerose in der Breiten Straße 24 im Stadtbild auflockernd mit dem blütenförmigen Pavillon. Es war ebenfalls als Pendant zur Moschee geplant als zweites exotisches Gebäude, um das monotone Uferbild mit den Plattenbauten zu mildern.

Moderne Bauweise in der DDR

Das achtteilige Rosette hat einen Durchmesser von 23 Meter und steht seit 2004 unter Denkmalschutz. „Es ist eins der jüngsten Gebäude in Potsdam, das unter Denkmalschutz steht“, sagt Matthias Kartz, stellvertretender Bereichsleiter für Denkmalpflege in Potsdam. Bei DDR-Gebäuden würden viele an Plattenbauten denken, erklärt er, doch die Seerose gehört ebenfalls zur Architektur – mit ihrer individuellen Bauweise ist sie ein Unikat der 80er Jahre.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Dazu berichtet der Innenarchitekt der Seerose, Dieter Ahting, der bei der Enthüllung der Infotafel vor Ort war, dass 104 Pfähle die Stütze für das Bauwerk bilden. Sie seien 16 bis 18 Meter unter der Erde verankert, sagt der Potsdamer. Er erzählt, dass das Café, konstruiert nach Vorbild eines Restaurants in Mexico-Stadt, ursprünglich auf die Havel ragen sollte, da sie die Stützpfähle sowieso benötigten. Jedoch wurde das nicht genehmigt, da das Abwasser durch die Havel geleitet wurde und sie kein Geruchsproblem im Café wollten.

Typische Schalenkonstruktion von Müther

Die Inneneinrichtung und äußere Details plante Dieter Ahting. Für die Schalenkonstruktion war Ulrich Müther (1934-2007) zuständig. Der Bauingenieur ist bekannt für seine Schalen-Bauwerke, er ist Architekt von ungefähr 73 solcher Bauwerke. Viele stehen an der Ostseeküste, etwa auf Rügen oder in Warnemünde. Er bekam aber auch Aufträge im Westen. „Seine Bauwerke wurden vom Osten in den Westen getragen“, sagt Kartz. Das sei ein selteneres Phänomen gewesen. Niemand sonst könne damals diese Art Bauwerk berechnen und durchführen, erklärt er. Eines von Müthers bekannten Schalenbauten, die Gaststätte Ahornblatt in Berlin an der Gertraudenstraße, ist unter Protesten im Jahr 2000 abgerissen worden.

Bau des Cafés Seerose 1982 Quelle: Privat

Eröffnungsfeier ohne Honecker

Der angekündigte Besuch Erich Honeckers, Vorsitzender der SED, führte dazu, dass der Pavillon in kürzester Zeit erbaut wurde. Zwischen September und Dezember 1982 wurde die Schale größtenteils erbaut und pünktlich im Mai 1983, anlässlich des Friedenstreffens der Jugend der sozialistischen Länder in Erwartung Honeckers, fertig gestellt. An der feierliche Eröffnung erschien dieser wohl nicht, da am Café Seeratten gesichtet worden waren, erzählt der Architekt. Stattdessen nahm Staatsratsmitglied und späterer Nachfolger Honeckers, Egon Krenz, teil.

Verschwundene Inneneinrichtung

Der Pavillon ist mit allen baulichen Details und der Umfeldgestaltung denkmalrechtlich geschützt. Dazu gehöre auch die Inneneinrichtung. Doch wo die ursprüngliche Einrichtung geblieben ist, darauf hat der Architekt Ahting auch keine Antwort. „Die Seerose ist nicht mehr das, was sie mal war, seit dem die Inneneinrichtung verschwunden ist“ , sagt er – von außen habe sie sich aber nicht verändert.

Geplante Enthüllungsfeier musste ausfallen

Ursprünglich sei die Enthüllung der Infotafel im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung in Gedenken und Würdigung Ulrich Müthers im Rechenzentrum geplant gewesen, erzählt Ellen Chwolik-Lanfermann, Vorsitzende des Bürgervereins „Freies Tor“. Doch die Feier musste Corona bedingt ausfallen.

Von Jennifer Bongards