Potsdams Shopping-Meile: Leere Läden, wohin man schaut

Innenstadt

Morsches Pflaster, leere Schaufenster, austauschbares Einerlei statt beschaulicher Boutiquen: Potsdams innerstädtische Einkaufsmeile, die Brandenburger Straße, wird immer unattraktiver. Mittlerweile steht gut ein Dutzend Ladenflächen auf der Straße leer, als nächstes wird im März das Schuhgeschäft Tamaris an der Ecke zur Dortustraße schließen.

„Wenn wir es richtig wahrnehmen, beträgt der Leerstand derzeit etwa zehn Prozent“, sagt der Vorsitzende der AG Innenstadt, Götz Friederich. Eine schnelle Zählung ergibt einen ähnlichen Wert. Einige Flächen, so die frühere Starbucks-Filiale an der Ecke Jägerstraße oder das Modegeschäft Catherine D. Foster, sind schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr vermietet. Andere, wie die Filiale des Ketten-Friseurs „Cutman“ oder der Souvenirshop „Potsdam to go“ sind erst neuerdings leer.

Vorhang fällt für Traditionsladen Ballhause

An der Ecke zur Hermann-Elflein-Straße steht seit Weihnachten das Traditionsgeschäft Ballhause leer. 30 Jahre lang hat die Familie Ballhause hier auf 85 Quadratmetern alles verkauft, was zum stilvollen Teegenuss gehört, von Earl Grey bis Macha, von der Kanne bis zum Sieb. „Meine Miete ist immer gleichgeblieben, ich hatte sehr nette Vermieter“, sagt Händlerin Bettina Ballhause, „aber ich gehe in den Ruhestand und habe keinen Nachfolger gefunden.“

Den Leerstand hat sie natürlich bemerkt. „Es gab immer mal wieder Zeiten mit vielen leeren Fenstern, aber im Moment ist es wirklich extrem.“ Ihr persönlich habe die Coronazeit insgesamt nicht sehr wehgetan. „Wir haben immer vor allem von Touristen gelebt, die zwischen April und September kommen und genau in dieser Zeit ging es ja“, so Ballhause. „Aber den fehlenden Weihnachtsmarkt, den habe ich ganz extrem gespürt. In dieser Zeit werden die Geschenke gekauft, da hatte ich einen Umsatzeinbruch von 60 Prozent.“

„Alles muss raus“: Räumungsverkauf in einem Laden an der Brandenburger Straße in Potsdam. Quelle: Julius Frick

Noch muss sie ab und an in die leere Filiale, während sie eigentlich im zweiten Geschäft in der Zeppelinstraße den Restbestand abverkauft. „Wenn da irgendwann ein anderer Laden ist, wird das schon ein komisches Gefühl für mich.“ Für die Brandenburger Straße wünscht sie sich „endlich wieder einen ordentlichen Branchenmix, viele kleine Händler statt großer Ketten, die es überall gibt, und dass man wirklich wieder alles auf dem Broadway kaufen kann“.

Der grassierende Leerstand ist nicht nur ein Phänomen, das die märkische Metropole betrifft: Die bundesweite Studie „Zukunftsfeste Innenstädte“ hat gezeigt, dass sich in den Innenstädten von Kommunen, die mehr als 100 000 Einwohner haben, die Leerstandsquote vermutlich signifikant erhöhen wird – um durchschnittlich etwa fünf Prozent.

Kritik vom Leiter des IHK-Regionalcenters

Die Kombination aus geschlossenen Weihnachtsmärkten, abgesagten verkaufsoffenen Sonntagen und den 2G-Zugangsbeschränkungen sorgte zuletzt für deutlich weniger Kunden in den Geschäften und Umsatzeinbußen. So mussten etwa die Bekleidungshändler im bundesweiten Weihnachtsgeschäft einen Rückgang von etwa 30 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichnen. „Diese Zahl lässt sich auf Potsdam übertragen“, erklärt Daniel Hönow, Leiter Regionalcenter Potsdam und Potsdam-Mittelmark der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Und noch ein „Zu Vermieten“-Schild in der Brandenburger Straße. Quelle: Varvara Smirnova

Auch Götz Friederich sieht die Entwicklung mit Sorge. „Nach unserer Erkenntnis hat sich die Situation bedingt durch die Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen durch die Eindämmungsverordnungen in den letzten zwei Jahren seit dem ersten Lockdown verschärft“, sagt Friederich.

„Allerdings meinen wir, dass Potsdam im Vergleich zu anderen Städten wohl immer noch einigermaßen gut dasteht.“ Der Leerstand auf der Brandenburger Straße entspreche dem in vergleichbaren Innenstädten schon vor der Pandemie. „Potsdam scheint immer noch von seiner besonderen städtischen Attraktivität insgesamt zu profitieren.“

Seit Weihnachten steht der Laden von Bettina Ballhause leer. Quelle: Julius Frick

IHK-Regionalcenter-Leiter Hönow ortet hingegen eine „vergleichsweise schwache Kaufkraftbindung“ in der Innenstadt. Heißt: Die Kundschaft gibt ihr Geld lieber in Berlin oder in den Shopping-Centern aus. „Potsdam liegt sowohl bei der Anzahl der Unternehmen als auch beim Umsatz, der in der Innenstadt erzielt wird, weit hinter vergleichbaren Städten.“

Potsdams IHK will Stärkung des Zentrums

Die IHK setzt sich für eine Stärkung des Zentrums ein – allerdings würde sich dieses strategische Ziel „nur unzureichend“ im neuen Einzelhandelskonzept wiederfinden, so Hönows Kritik an der Stadtverwaltung. „Ein starkes Zentrum bedeutet nicht, dass es keine attraktiven Kieze geben darf. Wichtig ist eine gesunde Balance zwischen Innenstadt und Stadtteilzentren. Diese wurde in Potsdam noch nicht gefunden.“

Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Brandenburg, schlägt in eine ähnliche Kerbe – verbunden mit einem Appell: „Es wird Zeit, dass sich Land und Stadt Gedanken um Konzepte machen.“ Denn: „Es gibt ein Leben nach der Pandemie – und nichts ist schlimmer als eine tote Innenstadt.“

Von Saskia Kirf