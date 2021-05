Innenstadt

Das Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ an der Sockelfassade des Rechenzentrums könnte der neue Zielpunkt des Kunst- und Skulpturenpfades „Walk of modern Art“ werden, der zur Zeit von der Schiffbauergasse bis zur Wiese hinter dem Potsdam-Museum – Forum für Kunst und Geschichte führt.

Auf gemeinsamen Antrag von Linken, SPD und Grünen soll die Verwaltung beauftragt werden, den „bestehenden ,Walk of Modern Art’ bis zum Kreativquartier Plantage zu verlängern sowie verstärkt regionale zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler einzubeziehen“.

Stadtführer zu Kunst im öffentlichen Raum

Daneben soll in Abstimmung mit dem Beirat für Kunst im öffentlichen Raum geprüft werden, welche Flächen entlang der Havel – von der Schiffbauergasse bis hin zur Neustädter Havelbucht – für weitere Kunstwerke im öffentlichen Raum geeignet sind.

Bei der Umsetzung sollen auch Wettbewerbe möglich sein.

Zusätzlich sollen die Kunstwerke aus der DDR-Zeit und nach 1990 in einem Stadtführer im Überblick publiziert werden, der die verschiedenen Phasen kenntlich macht: „Informationsblätter sollen vergessene Kunstwerke im öffentlichen Raum aus der Zeit der DDR, darunter auch solche, die durch den Wegfall der stadträumlichen Bezüge ihren Kontext verloren haben, wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein holen.“

Überblickstafeln zum Skulpturenpfad

An den Endpunkten des aktuellen „Walk of Modern Art“ soll jeweils an den Ausgangspunkten Potsdam-Museum und Schiffbauergasse Überblickstafeln aufgestellt werden: „Nach der weiteren Entwicklung bis zur Plantage ist dies dort zu ergänzen“, schreiben die Fraktionen in ihrem Antrag, der in der nächsten Stadtverordnetenversammlung auf der Tagesordnung steht.

Im November soll es im Kulturausschuss einen ersten Bericht zur Umsetzung des Beschlusses geben.

Der „Walk of modern Art“ am Havelufer zwischen Schiffbauergasse und Potsdam-Museum wird seit 2013 sukzessive mit Kunst bestückt. Von ursprünglich geplanten 14 Stationen sind mittlerweile neun besetzt.

Die neunte Arbeit kam im Herbst

Aktuelle Zielpunkte sind Armandos „Krieger“ vor dem VW-Designzentrum in der Schiffbauergasse und der „Berserker“ von Stella Hamberg an der Alten Fahrt kurz vor dem Potsdam-Museum.

Als neunte Arbeit wurden im Herbst 2020 die „Seitigkeiten“ aus Bronze und Granit von Volker Bartsch auf der Wasserseite der Großen Fischerstraße aufgestellt.

Über eine Verlängerung des Skulpturenpfades am Alten Markt und dem Stadtschloss vorbei bis in die Breite Straße hinein wird schon seit geraumer Zeit diskutiert.

Erster Verlängerungsbeschluss ohne Zielpunkt

Einen ersten Verlängerungsbeschluss haben die Stadtverordneten auf Antrag der rot-grün-roten Kooperation bereits im Dezember 2020 verabschiedet. Allerdings blieb der Zielpunkt unbestimmt.

Mit einer Prüfung weiterer Flächen entlang der Havel bis zur Neustädter Havelbucht schien die in den 1970er Jahren geschaffene „Transparente Weltkugel“ als neuer Zielpunkt gesetzt, die 2019 nach aufwendiger Restaurierung einen neuen Platz neben der Markthalle bekommen hat.

Der präzisierte Antragstext kam laut Sascha Krämer von den Linken als einem der Mit-Initiatoren nach Rücksprache mit der Verwaltung zustande.

De Alte Markt als neuer Mittelpunkt

Mit der Festlegung auf die Plantage wird der Skulpturenpfad zur Verbindungslinie der drei großen innerstädtischen Kunst- und Kreativquartiere – mit dem Alten Markt und dem Museum Barberini als überregional namhaftester Adresse im Mittelpunkt.

„Eine Erweiterung des ,Walk of Modern Art’ durch eine weitere Kulturachse bis zur Plantage wird eine Bereicherung der Verbindungen zwischen den Kulturorten darstellen“, heißt es in der Antragsbegründung: „Kunstwerke heutiger regionaler Künstlerinnen und Künstler würden stärker im zeitgenössischen Kunstschaffen der Stadt verankert.“

Von Volker Oelschläger