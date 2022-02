Sanssouci

„Hermine hat es vielleicht am schwersten“, sagt Simon Kuntze: „Sie hat dann keinen Garten mehr und keinen Park zum Stromern.“ Dabei hat Kuntzes Katze in ihrer Freigang-Welt von Sanssouci das linke Auge eingebüßt im Kampf mit einer fremden Katze; sie müsste also ungute Erinnerungen haben und „froh“ sein, diesen Stress nicht mehr zu haben. Aber sie hat ja eben diese Freiheit auch geliebt und die Aufmerksamkeit von Touristen aller Herren Länder genossen, die sie fotografierten, wenn sie über die Pergola des Hausgartens balancierte oder auf einem Pfeiler schlief.

Anfang März wird sie die weitläufige Dienstwohnung am Grünen Gitter gegen eine deutlich kleinere eintauschen, am Wasser zwar, doch eingesperrt. Denn Stadtkirchenpfarrer Kuntze wechselt seinen Job und also seine Wohnung. Er bleibt aber in Potsdam.

Der 47-Jährige wird nach zehn Jahren als Stadtkirchenpfarrer Nahostreferent des Berliner Missionswerks und kehrt gewissermaßen zurück zu seinen Wurzeln im Heiligen Land. Dort hat er nach seinem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, 1995 bis 1997, drei Monate in Jerusalem, 15 in Haifa. Er hat Theologie und arabische Literatur studiert, den Koran gelesen und die Bibel. Er spricht Arabisch besser als er es im Tempo-Slang der Einheimischen versteht, und kann sich auf Neu Hebräisch verständigen, in Ivrit, der Sprache Israels.

Um den Job in Berlin hat er sich beworben und war ein wenig überrascht, dass man ihn sofort genommen hat. Seine Erfahrungen und Sprachkenntnisse dürften im geholfen haben.

Deutsche Schule, muslimische Mehrheit

In Diensten der Mission, die im Nahen Osten vier deutsche Schulen unterhält, wird er vier bis fünf Mal pro Jahr dorthin reisen, Kontakte halten, neue knüpfen, mit Menschen verschiedener Religionen reden, die gemeinhin als verfeindet gelten, in den deutschen Schulen und Gemeinden aber friedvoll miteinander leben und voneinander lernen. In der Schule Telitha Kumi bei Jerusalem zum Beispiel sind Muslime mit 65 Prozent klar in der Überhand gegenüber den Christen, das läuft nach Kuntzes Kenntnis konfliktfrei ab. „Die lernen miteinander und lernen voneinander. Die machen sich gegenseitig mit ihren Traditionen vertraut.“

Mission, aber keine Missionierung

Knapp 900 Kinder besuchen diese Schule, kaum einer hat danach eine wirtschaftliche Perspektive in der Heimat. Viele wandern aus, auch nach Deutschland. „Die Zukunft unserer Alumni ist ein großes Thema“, sagt Kuntze. Am besten wäre es, sie könnten im Nahen Osten bleiben, sich ein Leben aufbauen und im Sinne der Evangelischen Kirche wirken: „Wir wollen ja auch wachsen“, räumt Kuntze ein: „Aber wir haben keine Vorgaben, wie viele Muslime konvertieren sollen.“ Verständigung ist der Anspruch, nicht der Wechsel im Glauben. Er arbeitet für eine Mission, die nicht missionieren will.

Abschied mit einem Bibelthema

„Interreligiöser Dialog“ war sein Ansinnen und Wirken schon in Potsdam. Er hat zu Christen jüdischer Herkunft geforscht, im Arbeitskreis Islam gearbeitet und im Interreligiösen Forum Potsdam. Er setzt bei der Berliner Mission im Grunde fort, was er in Potsdam lebte. Er lebt nur nicht mehr am Rande Sanssoucis und Wand an Wand mit einer Kirche, in der er kommenden Sonntag seinen Abschied nimmt.

Simon Kuntze lebt schon mit gepackten Umzugskisten. Quelle: Julius Frick

Die letzte Predigt in der wilhelminischen Basilika, die ihm die schönste Kirche Potsdams ist, wird ein biblisches Thema haben und zugleich den eigenen Abschied und Aufbruch behandeln. „Es geht um die Arbeit im Weinberg des Herrn“, sagt er, „und in dem arbeite ich ja weiter. Ich habe nur nicht mehr die Verantwortung für eine ganze Gemeinde. Ich komme nicht regelmäßig wieder, aber davon geht die Welt nicht unter. Wir bleiben über Gott in Verbindung.“

Trotzdem weiß er um zahllose persönliche Kontakte, die nun wohl abbrechen werden. Er habe viel Liebe von den Menschen erfahren, gesteht er, da könnten durchaus Tränen rollen, auch bei ihm: „Das ist nichts Schlechtes.“ Auch im Wechsel zur Mission sieht er eher Positives: „Ich freue mich auf etwas Neues.“ Er kenne bereits viele Kollegen der Mission, die in ganz unterschiedlichen Bereichen der Welt zu tun haben, sagt er. Und er werde den Nahen Osten wiedersehen, der so heftig im Umbruch ist, dass man auch bangen muss um den Fortbestand der evangelischen Gemeinden. „Die wachsen gerade nicht, sie werden allmählich kleiner.“ Er möchte ergründen, warum das so ist, den Menschen zuhören.

Die Friedenskirche ist das Gotteshaus der Evangelischen Friedenskirchgemeinde Potsdam. Die Gemeinde hat nach Angaben des scheidenden Pfarrers Simon Kuntze rund 1700 Mitglieder. Ein stetiger Mitgliederrückgang konnte bis vor zwei Jahren durch Zuzüge neuer Einwohner Potsdams noch ausgeglichen werden, jetzt nicht mehr. Die Friedenskircheim Schlosspark Sanssouci steht im Marlygarten gleich am Grünen Gitter. Das Projekt schloss sich an den Bau der Heilandskirche in Sacrow im selben Stil an, dem kirchlichen Rundbogenstil. Dieser Stil bezog sich programmatisch auf den damals kaum bekannten frühchristlichen Kirchenbau und vor allem sachlich auf romanische Elemente der Kirchenarchitektur Italiens und Roms. Der Komplexist oberitalienischen Klosterbauten nachempfunden. Die Sanierung des Glockenturms ist das größte bauliche Projekt der Gemeinde, deren Kirche Eigentum der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) Berlin-Brandenburg ist. Der Evangelische Kirchenkreis Potsdam hat 20 Gemeinden.

Häufigere Reisen zu Terminen von zwei, drei Tagen sind nicht sein Wunsch: „Das kann man auch per Zoom machen. Lieber wäre mir, nicht so oft da unten zu sein, dafür aber länger.“ Spannend findet er den Gegensatz: „Wir haben hier unser Potsdam, unser kleines Paradies, das wir wahnsinnig weltbewegend finden. Die Christen da unten haben ganz andere Probleme.“

Sechs Jahre und nochmal sechs

Sechs Jahre wird er den Job für die Berliner Mission machen und könnte nochmal sechs dranhängen. Vielleicht nimmt er danach nochmal eine Pfarrstelle an, nur an derselben Kirche nicht, das wäre „sehr unüblich“, wie er sagt. Den Abschied von seiner Gemeinde sieht er als „großes Fest“, und er sagt „Danke. Das war eine sehr wertvolle Zeit. Aber jetzt gehen wir getrennte Wege.“ Das sei in jeder Familie mal so. Seine Tochter ist 21, sein Sohn ist 18 – beide werden bald das Elternhaus verlassen. Das macht den Vater freier im Beruf, die Eltern aber auch traurig. „Wir bleiben in Verbindung“ ist auch hier das Versprechen. Wie eng eine solche Bindung im wirklichen Leben bleiben kann, kann Simon Kuntze nicht prophezeien, nicht in der Familie, nicht in der Gemeinde.

Von Rainer Schüler