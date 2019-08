Potsdam

Wer sind eigentlich die Menschen, die für die Potsdamer Entscheidungen in der Stadtverordnetenversammlung treffen? Was bewegt sie? Wie ticken sie? Für die MAZ beantworten die Stadtverordneten einen persönlichen Fragebogen. Diesmal: Tina Lange (Linke).

Wer hat sich zuletzt über Sie geärgert? Warum?

Irgendjemand, der meine Landtagswahlplakate zerschnitten hat, und zwar meist explizit im Gesicht, muss sich über mich geärgert haben – warum weiß ich nicht, aber ich finde, das ist kein Umgang miteinander und es macht mich betroffen.

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Als ein guter Freund vor kurzem unerwartet verstarb.

Was riecht gut und was schmeckt gut?

Der Duft von frischem blühendem Lavendel – am liebsten im eigenen Garten. Und im Moment schmeckt mir wieder der Federweißer-Wein besonders, dessen Saison gerade beginnt.

Wenn das Haus brennen würde, was retten Sie als erstes?

Wenn alle Menschen darin in Sicherheit sind, dann meinen Laptop mit all den ganzen unersetzlichen Familienfotos, die wie ein Tagebuch für mich sind.

Welcher Ort in Potsdam gefällt Ihnen besonders?

Die Seen im Norden, besonders im Sommer, wenn man darin baden kann.

Durch welches Schlüsselloch würden Sie gerne einmal schauen?

Gar keines – ich respektiere die Privatsphäre anderer und erwarte das auch umgekehrt.

Was kommt nach der Arbeit?

Mir Zeit für meine Kinder nehmen – ihnen vorlesen, mit ihnen spielen, Brettspiele spielen. Und wenn die Kids im Bett sind und die Arbeit mal nicht erneut ruft, dann lese ich auch gern oder schaue eine Folge von „In aller Freundschaft“.

Was kommt nach dem Tod?

Das weiß ich nicht.

Was ist für Sie das größte Glück?

Mein Mann und meine Kinder und dass es uns allen gut geht.

Welche Eigenschaft beneiden Sie bei anderen am meisten?

Die Dinge nicht zu ernst zu nehmen und auch mal liegen zu lassen ohne schlechtes Gewissen. Ich versuche immer allem gerecht zu werden.

Mit welcher Fähigkeit/Eigenschaft überraschen Sie andere?

Dass ich so überaus aktiv bin in meinem Engagement, ob auf Arbeit in meiner Schule, in der Familie, in Ehrenämtern vor Ort oder in meiner politischen Arbeit. Für dies alles könnte der Tag auch mehr als 24 Stunden haben, aber mit guter Organisation und guter Vernetzung schafft man eben auch viel – wenn man will.

Wann beten Sie?

Nie.

Wann singen Sie?

Regelmäßig – im Musikunterricht mit meinen Schülerinnen, aber auch daheim mit meinen Kindern oder wenn es die Zeit zulässt und ich es mal ans Klavier schaffe auch mal nur ich allein.

Wann haben Sie das letzte Mal geflucht?

Gestern – ich hatte beim Essen gekleckert und mich über mich selbst geärgert.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal über sich lesen?

Überraschung im Potsdamer Norden: DIE LINKE schlägt Saskia Ludwig – Tina Lange erringt Direktmandat.

In einem Satz: Was ist Ihr Motto als Politiker?

Mein Motto ist: „Nicht nur meckern, sondern anpacken.“ - denn von allein bewegt sich nichts, doch gemeinsam können wir alle viel erreichen.

Von MAZonline