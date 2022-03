Potsdam

Die Straßenbaustellen der vergangenen Wochen fordern die Verkehrsteilnehmer auch in der kommenden Woche; Geduld ist gefragt vom 28. März bis 3. April.

Friedrich-Engels-Straße

Noch bis Montag, den 28. März, 5 Uhr, ist die Friedrich-Engels-Straße voll gesperrt. In dieser Zeit wird das Traggerüst für den Überbau der neuen Brücke abgenommen.

Am Neuen Palais

Wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke wird die Straße Am Neuen Palais zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Lindenallee in Richtung Kaiserbahnhof gesperrt. Eine Umleitung führt über Eiche und den Werderschen Damm.

Arthur-Scheunert-Allee in Rehbrücke

Aufgrund von Leitungs- und Straßenbauarbeiten ist die Arthur-Scheunert-Allee vom Bahnhof bis zur Kreuzung Verdistraße für den Verkehr in Richtung Potsdam gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Straße Am Buchhorst und die Drewitzer Straße in Richtung Potsdam. Der Verkehr aus Richtung Potsdam wird wechselseitig durch die Baustelle geführt.

Hauffstraße in Geltow

In der Geltower Hauffstraße arbeitet die EWP an der Errichtung von zwei Trinkwasser-Hausanschlüssen. Dafür ist eine halbseitige Sperrung vom 28. März bis einschließlich 14. April erforderlich. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten zwischen den Kreuzungen Hauffstraße/Caputher Chaussee und Hauffstraße/Obstweg.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verkehr in Richtung Potsdam wird umgeleitet. Eine Umleitung des Pkw-Verkehrs erfolgt über die Kreuzung B1/Hauffstraße - Hauffstraße - Kreuzung Hauffstraße/Am Wasser/Baumgartenbrück - Baumgartenbrück - Kreuzung Baumgartenbrück/Caputher Chaussee - Caputher Chaussee - Kreuzung Caputher Chaussee/Hauffstraße.

Der Verkehr in Richtung Werder wird durch die Baustelle geleitet. Der Lkw-Verkehr in Richtung Potsdam wird großräumig über die A10 (südlicher und westlicher Berliner Ring) von der Anschlussstelle Glindow zur Anschlussstelle Potsdam Nord umgeleitet.

Leipziger Dreieck, Leipziger Straße, Brauhausberg

Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben. Die Straße Brauhausberg muss für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen ab Montag zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Der Kfz-Verkehr von der Albert-Einstein-Straße nutzt in Richtung Potsdam die Umleitung über die Straße Brauhausberg stadtauswärts und die Leipziger Straße.

Die Fußgängerführung im Baubereich erfolgt auf dem westlichen Gehweg. Die Radfahrer werden mittels Radfahrstreifen stadtauswärts auf der Fahrbahn geführt. Der stadteinwärtige Radverkehr kann ab Finkenweg nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren und wird über die Leipziger Straße umgeleitet.

In der Heinrich-Mann-Allee stehen zwei Fahrspuren in Richtung Lange Brücke zur Verfügung. Für den stadtauswärtigen Verkehr muss vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt werden. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Es besteht Staugefahr in allen Richtungen.

Altes Problem: Behlertstraße

Für Leitungs- und Straßenbauarbeiten ist die Behlertstraße zwischen Berliner und Kurfürstenstraße für den Kfz- und den Radverkehr gesperrt.

Der Kfz-Verkehr wird während der Sperrung der Behlertstraße je nach Ziel auf zwei Umleitungen geführt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr. Die Umleitung für PKW in Richtung Zentrum erfolgt über die Französische Straße und Hebbelstraße.

Die Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße werden jeweils zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Nuthestraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Nuthestraße muss die Umleitung über Hebbelstraße und Französische Straße nutzen.

Für Schwerverkehre von der Nuthestraße (über 7,5 Tonnen) müssen die Gutenberg- und die Hans-Thoma-Straße in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Breite Straße über die B2.

Der Radverkehr durch die Behlertstraße muss ebenfalls umgeleitet werden. Das passiert über die Gutenbergstraße in Richtung Zentrum. In Richtung Norden erfolgt die Umleitung über Otto-Nagel-Straße und Mangerstraße.

Von der Glienicker Brücke kommend, muss die rechte Fahrspur in der Berliner Straße in Höhe Behlertstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Es steht nur noch eine Fahrspur in Richtung Gutenbergstraße und Am Kanal zur Verfügung.

Es besteht Staugefahr auf der B1 stadteinwärts ab Glienicker Brücke.

Eisenbahnbrücke Werder - Potsdam

Die Überquerung der Bahnbrücke für den Fuß- und Radverkehr ist zeitweise wieder möglich. Die Baustelle kann zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr am Folgetag passiert werden. Freitags ist die Überquerung bereits ab 15 Uhr möglich für das gesamte Wochenende bis Montag 7.30 Uhr. An Feiertagen besteht die Verbindung ganztägig bis zum folgenden Werktag, 7.30 Uhr.

Gesperrt bleiben muss die Baustelle aus arbeitsorganisatorischen Gründen jeweils montags bis donnerstags von 7.30 bis 17 Uhr und freitags bis 15 Uhr.

Ketziner Straße

Für den Bau eines Radweges und Straßenbauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Ketziner Straße und Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg notwendig. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Aufgrund der Länge der Baustelle kann es dort zu Wartezeiten von über 5 Minuten kommen. Die Einmündung des Königswegs zur Ketziner Straße wird für die Zeit der Baumaßnahme für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Aufgrund des Baufortschritts ist ab Dienstag die Sperrung der Ketziner Straße zwischen Satzkorner Dorfstraße und der Fahrländer Chaussee für den Kfz-Verkehr notwendig. Der Verkehr muss über die Satzkorner Bergstraße, B273, Marquardter Straße und Ketziner Straße umgeleitet werden.

Nutheschnellstraße (L40)

Im Bereich der Baumaßnahme der Hochstraßenbrücken stehen zwei Spuren stadteinwärts zur Verfügung. Die L40 stadtauswärts ist auf eine Fahrspur reduziert. Es besteht Staugefahr stadtauswärts.

Friedrich-Engels-Straße

Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten zum Neubau der östlichen Hochstraßenbrücke ist es erforderlich, die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Schnellstraße L40 auf eine Fahrspur einzuengen. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Paul-Neumann-, Benz- und Stahnsdorfer Straße

Das Regenwasser- und Schmutzwassersystem soll in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Paul-Neumann- und Reuterstraße neu geordnet werden. Hierzu sind in mehreren Bauabschnitten umfangreiche Sperrungen in der Rudolf-Breitscheid- und Paul-Neumann-Straße notwendig. Die Arbeiten beginnen im Kreuzungsbereich Benz-, Stahnsdorfer und Paul-Neumann-Straße. Der Kreuzungsbereich und die Bahnunterführung muss für den Verkehr gesperrt werden. Es gibt eine Umleitung.

Hügelweg in Bornim

Aufgrund von Straßenbauarbeiten muss der Hügelweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam: www.mobil-potsdam.de

Von maz-online/rai