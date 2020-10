Wildpark

Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Küchenchef des Hotel Bayrisches Haus sieht der möglichen Umwandlung des Hotels in eine psychosomatische Klinik gelassen entgegen. „Das war schon ein Thema, als ich vor siebzehn Jahren ins Haus gekommen bin, aber vorerst bleibt alles beim Alten“, sagt Alexander Dressel.

Er bestätigt damit den Geschäftsführer Thomas Dörbeck, der gegenüber der MAZ von generellen, langfristigen Plänen gesprochen hatte, die schon sein Vater Karl Dörbeck bei der Gründung des Hotels im Jahr 2001 gehegt hatte.

Langgehegte Klinik-Pläne wurden am Mittwoch öffentlich

Am Mittwoch war die Idee einer therapeutischen Klinik in dem Hotel im Wildpark erstmals öffentlich geworden, weil die Bauverwaltung den vagen Plänen überraschend die höchste Priorität in der Bauleitplanung einräumen will. Laut Geschäftsführer Dörbeck ist eine bauliche Aufstockung und Nutzung des Ensembles für die Therapie von Suchterkrankungen oder Burn-Out-Patienten angedacht.

Das Gourmetrestaurant „Kabinett F.W.“ befindet sich im Erdgeschoss des alten Forsthauses, das seit 2001 Hotel Bayrisches Haus ist. Quelle: Großer Gourmetpreis Berlin-Brandenburg

Doch zum jetzigen Zeitpunkt sind eine Umnutzung und die damit verbundene Schließung des Hotels akut, wie Alexander Dressel betont. Das Gourmetrestaurant „Kabinett F.W.“ und auch das etwas einfachere „ Restaurant 1847“ für den Hotelbetrieb seien weiterhin und dauerhaft geöffnet.

„Wir haben ein sehr guten Sommer hinter uns seit der Wiedereröffnung“, sagt der Küchenchef. Die Corona-bedingte elf Wochen andauernde Schließung im Frühjahr habe zwar „weh getan“, jedoch gebe es seitdem „ein Bombengeschäft“ mit guter Auslastung. Um die Hygienebedingungen einzuhalten, stehen allerdings auch deutlich weniger Tische in den Gasträumen zur Verfügung.

Spitzenküche im Umfeld der Klinik nicht auszuschließen

Ob Alexander Dressel, der als erster Potsdamer Koch 2005 einen Michelin-Stern für seine Kreationen verliehen bekam, auch im Rahmen eines Klinikbetriebs weiter im Wildpark kochen würde, ließ er am Donnerstag offen. „Wir haben immer am Profil gearbeitet, über Neuaufstellung und Vergrößerung gesprochen, aber das sind ungelegte Eier“, sagte er. Vorerst gelte: „Das Hotel wird weiter betrieben, egal was der ein oder andere jetzt interpretiert.“

Von Peter Degener