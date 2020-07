Berliner Vorstadt

Schwächet die Elektronik des Superblitzers an der Berliner-/Ecke Behlertstraße? MAZ-Leser Tobias Grambow berichtet von einem Eigenleben der Technik. Am Dienstag gegen 19.15 Uhr „,blitzte’ dieser Blitzer offenbar alle Fahrzeuge, die nach Umschalten der Ampel für den Geradeausverkehr in die Behlertstraße auf Grün die Kreuzung passierten.“

„Die Fahrer bremsten“, so Grabow, „schauten sich entgeistert an. Auch an zu hoher Geschwindigkeit kann es nicht gelegen haben; alle waren gerade erst angefahren und damit nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde.“

Anzeige

Rathaussprecherin Juliane Güldner widerspricht: „Die stationäre Messtechnik im Bereich der Berliner Straße/Nutheschnellstraße wurde nach Vorgaben des Gesetzgebers und des Herstellers eingerichtet und zeigt auch bei der Datenauswertung keine fehlerhaften Auslösungen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Rotlichtverstoß werde „mit mindestens zwei Blitzauslösungen festgehalten“, erklärte sie auf MAZ-Anfrage. Da die Anlage alle Fahrspuren zeitgleich überwache, könne es „dazu kommen, dass Bürgerinnen und Bürger denken, dass sie bei Grün geblitzt wurden, obwohl die Blitzauslösung nicht ihnen galt“.

Ebenso könne es vorkommen, dass Spannungsspitzen zur Selbstauslösung des Blitzes führte: „Die Anlage blitzt dann um sich zu entladen, es werden aber keine Fotos erzeugt.“ Beide verbauten Anlagen seien erst im Juni 2020 durch das Eichamt geprüft und neu geeicht worden so die Sprecherin.

Der Superblitzer steht seit März 2018 an der Kreuzung. Nach früheren Angaben der Stadt sorgte das Gerät dort für einen Rekord bei den Bußgeldern.

Während in den Vorjahren zwischen 5500 und 6000 Bußgeldbescheide ausgegeben worden waren, waren es in 2018 insgesamt 11 034. Klar überrundet wurde auch der vorherige Rekord von 6418 Bußgeldbescheiden im Jahr 2014.

Lesen Sie auch: Bußgeldrekord mit dem Superblitzer

Von Volker Oelschläger