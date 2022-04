Schiffbauergasse

„Es geht darum, die Leichtigkeit der Dunkelheit zu erleben – die Poesie des Abgrunds.“ So beschreibt Regisseur Marcel Pomplun das Erlebnis, das man erfährt, wenn man eine seiner Vorstellungen von Samuel Becketts Endspiel auf Potsdams Theaterschiff besucht. Ursprünglich wollte er ein anderes Stück aufführen, doch die Anzahl der Schauspieler reichte nicht aus. Deshalb wechselte er zu Becketts minimalistischem Endspiel. Das Stück handelt von der Beziehung zwischen zwei Menschen – der im Rollstuhl sitzende Hamm (Rüdiger Braun), der als einziger den Weg zu Lebensmitteln kennt – und Clov (Karen Schneeweiß-Voigt), seinem Diener, der sich um Hamm sorgt.

Premiere auf Potsdams Theaterschiff: Ein Spiel mit der Angst vor der Endlosigkeit

Nachdem eine Katastrophe einen Teil der Welt vernichtet hat und die nächste, finale Katastrophe bereits lauert, haben sich die beiden, gemeinsam mit Hamms Eltern, die in einem Müllberg gefangen sind, in einem klaustrophobischen Unterschlupf verbarrikadiert.

In Pompluns Version wurden Hamms Eltern allerdings zu einer Schauspielerin (Barbara Schaffernicht) zusammengefasst. Gleichbleibend ist die Grundthematik des Stücks: „Es ist ein endloses Spiel zwischen den beiden Hauptcharakteren. Sie quälen sich gegenseitig. Es ist eine groteske, tragische und auch komische Situation. Es wird viel mit der Angst vor der Endlosigkeit gespielt, doch es gibt in all dieser Depression und Dunkelheit einen poetischen Moment, der das alles wieder auffängt“, erklärt Pomplun.

Regisseur des Stücks in Potsdam: „Theater erlebt man“

Das Stück ist das Produkt der dramatischen 1950er Jahre, in denen der Korea-Krieg wütete und die beiden Großmächte begannen, mit Atombomben zu experimentieren. Obwohl die Handlung mit den aktuellen Ängsten vieler Menschen spielt, so ist die Aufführung gerade zu diesem Zeitpunkt, laut Pomplun, nicht zynisch, sondern viel mehr bedenkenswert. Vor allem die dargestellte Enge, die klaustrophobische Stimmung, passe, so Pomplun, zu dem Lebensgefühl vieler Menschen in den vergangenen zwei Jahren.

Das Stück zu verstehen, ist etwas kompliziert. Es entsprang der Strömung des absurden Theaters. Deshalb widmete Adorno dem Stück und dem Versuch, es zu verstehen, ein ganzes Buch. Am Ende kam er zu dem Schluss, dass das Stück zu verstehen nichts anderes heißen könne, als seine Unverständlichkeit zu verstehen. Pomplun entgegnet, dass es darum gehe „den Text zu empfinden, die Atmosphäre aufzunehmen. Das ist das Schöne am Theater: Es geht ums Fühlen, nicht ums Verstehen. Es ist nicht, wie im Programmheft zu lesen – Theater erlebt man.“ Der Ort sei laut dem Regisseur perfekt für das Stück. „Der klaustrophobische Laderaum eignet sich bestens dafür. Er ist fast wie ein Sarg“, erklärt Pomplun.

Termine für die Aufführung von „Endspiel“ auf dem Theaterschiff in Potsdam

Am 30. April um 19.30 Uhr feiert das Stück seine Premiere. Danach wird es am 3./4. und 17. Juni ebenfalls um 19.30 Uhr auf dem Theaterschiff in Potsdam aufgeführt. Tickets kann man auf der Internetseite für 16 beziehungsweise 18 Euro erwerben. Einen letzten Rat gibt Pomplun dem Zuschauer noch mit: „Man darf sich bei dem Stück nicht täuschen lassen. Es ist nichts so wie es scheint.“

Von Nick Wilcke