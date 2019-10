Als man Filme in einer leeren Kornblumenfabrik drehte

Potsdam

Sebastian Stielke kennt Potsdam wie die sprichwörtliche Westentasche – von den unterschiedlichen Friedrich Wilhelms bis hin zu den alten Straßen und Plätzen der einstigen Residenz. Kein Wunder, schließlich ist Geschichtsfan Stielke der Vorsitzende des „ Potsdam Guide“-Vereins, in dem sich zertifizierte Gästeführer der Landeshauptstadt zusammengeschlossen haben. Seit neuestem kann Sebastian Stielke auch noch einiges über den Potsdamer Vorort Pilgow erzählen. Pil – was? Ja, genau: Pilgow. Ein beschaulicher Flecken. Dort passiert in der Regel nur Schönes. Bis zu jenem Tag, an dem ein Container entdeckt wird – voller Drogen. Dieses zum Tatort mutierte Pilgow ist fiktiv und Schauplatz der neuesten Folge der ZDF-Serie „Soko Potsdam“. Sebastian Stielke – im Hauptberuf Schauspieler – spielte die Rolle des verdächtigen Besitzers des Container-Grundstücks. Pilgow ist in Wahrheit ein Drehorte-Mix aus Petzow, Stahnsdorf und anderen Brandenburger Orten.

Seit Sebastian Stielke an der Filmuniversität Babelsberg „ Konrad Wolf“ sein Schauspieldiplom gemacht hat, ist er Potsdamer mit Leib und Seele. Seine beiden Leidenschaften – Film und Geschichte – bringt er als Potsdam-Kenner und Filmexperte unter einen Hut. In dieser Woche läuft eine Vortragsreihe der Volkshochschule, in der er über die Entwicklung des Filmstandorts Babelsberg referiert und über dessen viele Facetten. Was nämlich sogar viele Einheimische nicht auf dem Schirm haben: Medienstadt Babelsberg, Studio Babelsberg und Filmpark Babelsberg sind nicht alles eins. „In der Medienstadt sind etwa 200 Unternehmen ansässig – von Radio Teddy und BB Radio über den RBB und das ZDF bis hin zum Deutschen Filmorchester Babelsberg und verschiedenen Fernsehproduktionsgesellschaften wie etwa die UFA.“

Vor einigen Jahren wurde die neue Filmkulisse der „Berliner Straße“ eingeweiht. Quelle: Julian Stähle

Das Studio Babelsberg ist nur einer der Player – wenn auch ein extrem großer. Aber auch hier sei vielen Potsdamern nicht so recht bewusst, mit welchem Pfund ihre Stadt da wuchern kann. „Im Studio Babelsberg ist zum Beispiel die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie ,Dark’ gedreht worden“, erzählt Stielke. „Dark“ beinhaltet mehrere Zeitebenen des 20. Jahrhunderts. Die Kulissen wurden von den Gewerken im Studio hergestellt; sogar ein Atomkraftwerk – made in Babelsberg – spielt eine Rolle.

Blick auf das Gelände des Filmstudios Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die VHS-Vortragsreihe mit dem Titel „Filmstadt Potsdam. Von der Traumfabrik Babelsberg bis zum Digital Hub“ umfasst unter anderem eine Führung durch die Dauerausstellung des Filmmuseums, die am Mittwoch (23. Oktober) ab 18 Uhr durch die mehr als hundertjährige Geschichte des Filmstandorts führt – Hintergrundinfos inklusive. „Der Countdown – also das Rückwärtszählen vor einem Start – wurde zuerst im Film ,Frau im Mond’ von Fritz Lang inszeniert. Die Nasa & Co. haben das dann für ihre Raketenstarts aufgegriffen“, erzählt Stielke.

Sebastian Stielke ist Experte für Babelsberger Filmgeschichte. Quelle: Michael Schneider

Am Wochenende geht es dann zu Fuß zu den legendären Orten des Films. Am Samstag kann man ab 10 Uhr bei einer Führung die Medienstadt erkunden. Am Sonntag steht dann ab 10 Uhr die Villenkolonie Neubabelsberg im Mittelpunkt – einst noble Heimat von Marika Rökk, Heinz Rühmann, Marlene Dietrich und vielen anderen Leinwand-Legenden. Dabei geht es vorbei an Villen von Muthesius oder Mies van der Rohe. Und es wird um die – denkbar einfachen – Ursprünge der Filmstadt gehen. Am Anfang war nämlich nichts anderes als eine leerstehende Kornblumenfabrik in der Nähe der Villenkolonie, die Kameramann Guido Seeber im Jahre 1911 zum Filmatelier umbaute.

Treffpunkt am Mittwoch im Filmmuseum, am Sonnabend in der August-Bebel-/Ecke Stahnsdorfer Straße, am Sonntag am Bahnhof Griebnitzsee (Haupthalle).

Von Ildiko Röd