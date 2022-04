Nauener Vorstadt

Der Treffpunkt Freizeit am Neuen Garten feiert sein 70-jähriges Bestehen. Gegründet 1952 als Pionierhaus „Erich Weinert“, wurde der weitläufige Gebäudekomplex am Heiligen See nach der politischen Wende 1989 von der Kommune übernommen.

Potsdams erstes erfolgreiches Begehren

Aus finanziellen Gründen sollte der Treffpunkt Ende der 1990er Jahre geschlossen und abgerissen werden. Verhindert wurde das mit dem ersten erfolgreichen Bürgerbegehren der Landeshauptstadt.

Jann Jakobs, der den Treffpunkt seit der Nachwendezeit als Jugendamtsleiter, als Sozialdezernent und schließlich als Oberbürgermeister über Jahrzehnte begleiten sollte, spricht rückblickend von einem „Lehrstück der Demokratie“.

Kampagne für Spielplatz „Seewiese“

Treffpunkt-Leiter Uwe Rühling mit dem Buch zur Geschichte des Hauses. Quelle: Julius Frick

Jakobs ist einer der Zeitzeugen, die in dem reich illustrierten Buch „Zwischen Auftrag und Alltag – Vom Pionierhaus zum Treffpunkt Freizeit“ zu Wort kommen, das pünktlich zum Jubiläumsauftakt am 28. April ab 8 Uhr im Treffpunkt Freizeit und ab 10 Uhr im „Internationalen Buch“ an der Brandenburger/Ecke Friedrich-Ebert-Straße zu bekommen ist.

Die von der Landeszentrale für politische Bildung finanzierte Publikation gibt es kostenlos, der Treffpunkt bittet allerdings um Spenden für den Spielplatz „Seewiese“, der ab dem nächsten Jahr im Garten des Hauses errichtet werden soll. Das Generationen übergreifende Angebot soll von der Rutsche bis zur Boule-Bahn reichen.

Dankeschönfest für Potsdam am 19. Juni

Eröffnet wird am 28. April gegen 18 Uhr eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses. Angekündigt sind unter anderem Open-Air-Kino mit Filmdokumenten und eine Podiumsrunde. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail 70Jahre@TreffpunktFreizeit.de nötig.

Am 19. Juni öffnet sich der Treffpunkt für ein großes Dankeschönfest mit Stadtteilfrühstück, Familienfest, Bühnenprogramm, Aktionsständen und Konzerten. Offen ist der neue Termin für die ursprünglich zum 8. Mai angesetzte Filmmatinee „Der Pionierfilmclub im Pionierhaus Potsdam“ im Filmmuseum.

Eine weitere Jubiläumsveranstaltung ist zum 6. Dezember mit einer Diskussionsrunde „70 Jahre. Ein Ort. Vielfältige Ideen“ zur „identitätsstiftenden Funktion der Kinder- und Jugendarbeit im Wandel der Zeit“ angekündigt.

Erster Kulturneubau nach dem Krieg

Das Pionierhaus war der erste Kulturneubau in Potsdam nach dem Krieg und eine der ersten und größten Einrichtungen dieser Art, die in der DDR errichtet wurden: „Es war schon relativ singulär“, sagt Treffpunktleiter Uwe Rühling.

Mit rund 100.000 Besuchern pro Jahr ist der Treffpunkt heute eine der größten Kultur- und Freizeitstätten der Landeshauptstadt.

Von Volker Oelschläger